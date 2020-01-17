EN|RU|UK
Теми дня: Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Записи Труби Газова війна Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  13522  138
Все про:США (5946) Пристайко (329) Парнас Лев (20)

 "Не вірю жодному слову", - Пристайко прокоментував заяви Парнаса про Україну

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко прокоментував заяви Льва Парнаса, партнера адвоката президента США Джуліані, про ультиматум щодо призупинення всієї військової допомоги Україні на вимогу Трампа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я ніколи не спілкувався з цією людиною (Парнасом. - Ред.) І я не вірю жодному слову, сказаному ним на цю мить", - заявив глава українського МЗС.

Пристайко зазначив, що надання військової допомоги, про яку йдеться, переглядається США раз на пів року. "Ми знаємо, що така допомога іноді переглядається залежно від того, як Україна виконує взяті на себе зобов'язання. Іноді вона урізається, іноді зростає, що конкретно цього разу ми очікуємо. Наприклад, наприкінці року ми отримали значно більше від очікуваного", - пояснив він в ефірі телеканалу CNN.

"Цей пан, якого я особисто не знаю, сам намагається уникнути кримінального покарання, у мене немає віри в його слова, і знову-таки, я безмежно втомився від постійних запитань щодо ролі України в цій справі про імпічмент президента США", - заявив глава МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парнас: Джуліані поставив мені завдання "жорстко" донести Шефіру, що США зупинить усю допомогу Україні

"Я був присутній під час усіх зустрічей і розмов президентів Трампа та Зеленського. І жодного разу не чув, щоб президент США просив нас надати якусь послугу. Ми передали сигнал: ми не збираємося втручатися з якихось політичних міркувань у справи іноземної держави. Ми сказали президенту Трампу: якщо у вас є якась інформація, передайте її через офіційні канали. У вас є генеральний прокурор, у нас він теж є. Давайте дамо їм переговорити і скооперуватися. Якщо є що розслідувати, давайте розслідувати", - додав Пристайко.

Також читайте: "Трамп збрехав", - помічник Джуліані Парнас заявив, що президент США знайомий з ним і знав про всі його дії в Україні

Як відомо, 15 січня Палата представників США опублікувала нові факти у справі про імпічмент президента Дональда Трампа у вигляді переписки в месенджері WatsApp помічника Руді Джуліані Льва Парнаса з різними людьми з орбіти президента України Володимира Зеленського, а також главою МВС Арсеном Аваковим, генпрокурором Юрієм Луценком.

Головна мета спілкування - ініціювати розслідування проти сім'ї колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, а також можливого втручання України в американські вибори 2016 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170375
 
   
 Топ коментарі
 
Пристайкин в то,что наш Боинг сбили "Не верю ни одному слову", - Пристайко прокомментировал заявления Парнаса об Украине - Цензор.НЕТ 5337 тоже три дня ,,не верил,,
 показати весь коментар
 
Зе грає роль зіцпрєдсєдатєля Фунта, а не Понтія Пілата.
 показати весь коментар
 
я лично не верю ни единомy словy зеленского, как он договаривался о чем-то с полyмертвым сyлтаном оманским.
так и не пояснил, что же он там делал?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Ясно, Зеленский принял решение - Трампа не увольнять, оставить на должности
 показати весь коментар
 
 
ага... воно не звикло довго думати головою "Не вірю жодному слову", - Пристайко прокоментував заяви Парнаса про Україну - Цензор.НЕТ 4159
дії мафіозно-моно-національної банди марамоїв фрумана-парнаса під керівницвом поца джуліані ДОВЕДЕНІ слідством.. "Не вірю жодному слову", - Пристайко прокоментував заяви Парнаса про Україну - Цензор.НЕТ 803
 показати весь коментар
 
 
Да что вы Зеленского да Порошенко заелозили. На себя посмотрите, убогие.
 показати весь коментар
 
Хотіли "новиє ліца"? Надежда юноши,что все забыли "кто хотел" поражает. Рыбка гуппи думает что у всех такая память.
 показати весь коментар
 
Одна тітка, Газова Принцеса, тільки тс-с-с-с це строго між нами, вміє хи-хикати з ******.,підписувати договори по газу в півтора рази вищі ніж в Європі, куди його ще треба доперти! Прикидатись шлангом в Качанівській колонії, розводити українських козлів поки її хахаль гонить в Чехії пиво "Козел", "допомагати" збагачуватися українцям за допомогою мережі ломбардів "Дешева Готівка" прочая, и прочая, и прочая...
 показати весь коментар
 
 
Про святих так ніззя казати. Соєвохульство. Про них на цьому форумі сьогодні кажуть або добре, абоєнічого. Сьогодні на ЦН прийшла зміна вальцманутих адмінів
 показати весь коментар
 
 
С каждым днем ненавидящих зеленых будет все больше. Свыкайся с этой мыслью
 показати весь коментар
 
 
"Чудо в пір"ї, а тебе що, "ковбасить"?... "А шо робить?..." "Блазень", з "блазенятами", всирається, з кожним днем, все більше і більше, його лайно ллється вам на голову, а ви зробить нічого не можете... "Абидна, да?..." Читай Толкієна, "Володар кілець": Там автор правильно каже про те, як виглядить той, що бачить свого ідола, який розсипається в прах... "Гнилоуст", дивись, як "всирається" те, чому ти поклонявся!!!...
 показати весь коментар
 
ЗЕбил иностранных дел боится, что его бос в Кремле останется без работы, если Трамп получит импичмент.
 показати весь коментар
 
 
Приставка флюгер з непередбачуваною траєкторією. "Не верю ни одному слову", - Пристайко прокомментировал заявления Парнаса об Украине - Цензор.НЕТ 308
 показати весь коментар
 
 
"Цей пан, якого я особисто не знаю, сам намагається уникнути кримінального покарання, у мене немає віри в його слова, і знову-таки, я безмежно втомився від постійних запитань щодо ролі України в цій справі про імпічмент президента США", - заявив Пристайко.

1. якщо у тебе "безмежна втома" ,то за таку зарплату знайдуться більш витривалі

 показати весь коментар
 
Это оффициально....на кофе и цыгарки так сказать...
Сколько они получили в конвертах и откатами и сам Господь не ведает!
Но 73% упоротых сектантов и далее верят в пабеду над корупцией))))
 показати весь коментар
 
 
Підсумовуємо;
У Соколовської очевидно анал не табу, а у Коляди анал не табу тільки в кожний восьмий день тижня...
 показати весь коментар
 
Ясно -- оборона і євроінтеграція на задньому плані...
 показати весь коментар
 
Ты ошибаешься, профессионалы только сейчас у власти! И об уровне их профессионализма хорошо сказал премьер, признавшись, что он ПРОФАН, а президент - ТУПОЙ в области экономики. Во-первых, надо отметить достойный уровень самокритики, а, во-вторых, трудно не согласиться...!!
 показати весь коментар
 
"Не верю ни одному слову"

Т.е. тебе эти слова Парнаса не передали, сразу Зеленскому сказали...
Пристайка, ты кто: болванчик-петрушка или таки компетентный министр МИД?
 показати весь коментар
 
А кто верит хоть одному слову Дристайко?
 показати весь коментар
 
 
Что же зеленые такие утомленные? Еще ничего не сделали для Украины но уже смертельно устали
 показати весь коментар
 
 
К тяжестям онЕ не привичные, сам попробуй без тренировок таскать без выходных, круглосуточно, тяжелые конверты с баблом!
 показати весь коментар
 
Що дивного, президент теж швидко втомлюється і дуже часто відпочиває. Мабуть на дієті, тому й знесилений, треба м'ясо їсти і зелень, усе інше дурниці.
 показати весь коментар
 
А як же Оманський "лідер світового масштабу"?
 показати весь коментар
 
Якщо втомився, той йди на ... відпочинок...
 показати весь коментар
 
бездарь и пистун как и всё зебильное шобло..
 показати весь коментар
 
Ясен пень, что наш Генеральный прокурор эталон порядочности и законности и он расследует всё как годится, тем более, что он "...на 100% НАШ ЧЕЛОВЕК..."!
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору