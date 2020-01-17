 "Не вірю жодному слову", - Пристайко прокоментував заяви Парнаса про Україну

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я ніколи не спілкувався з цією людиною (Парнасом. - Ред.) І я не вірю жодному слову, сказаному ним на цю мить", - заявив глава українського МЗС.

Пристайко зазначив, що надання військової допомоги, про яку йдеться, переглядається США раз на пів року. "Ми знаємо, що така допомога іноді переглядається залежно від того, як Україна виконує взяті на себе зобов'язання. Іноді вона урізається, іноді зростає, що конкретно цього разу ми очікуємо. Наприклад, наприкінці року ми отримали значно більше від очікуваного", - пояснив він в ефірі телеканалу CNN.

"Цей пан, якого я особисто не знаю, сам намагається уникнути кримінального покарання, у мене немає віри в його слова, і знову-таки, я безмежно втомився від постійних запитань щодо ролі України в цій справі про імпічмент президента США", - заявив глава МЗС.

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"Я був присутній під час усіх зустрічей і розмов президентів Трампа та Зеленського. І жодного разу не чув, щоб президент США просив нас надати якусь послугу. Ми передали сигнал: ми не збираємося втручатися з якихось політичних міркувань у справи іноземної держави. Ми сказали президенту Трампу: якщо у вас є якась інформація, передайте її через офіційні канали. У вас є генеральний прокурор, у нас він теж є. Давайте дамо їм переговорити і скооперуватися. Якщо є що розслідувати, давайте розслідувати", - додав Пристайко.

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Як відомо, 15 січня Палата представників США опублікувала нові факти у справі про імпічмент президента Дональда Трампа у вигляді переписки в месенджері WatsApp помічника Руді Джуліані Льва Парнаса з різними людьми з орбіти президента України Володимира Зеленського, а також главою МВС Арсеном Аваковим, генпрокурором Юрієм Луценком.

Головна мета спілкування - ініціювати розслідування проти сім'ї колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, а також можливого втручання України в американські вибори 2016 року.