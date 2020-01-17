 Середній десантний корабель "Юрій Олефіренко" пройшов плановий ремонт, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Судноремонтники відновили систему головного двигуна і дизель-генераторів корабля. Також було проведено роботи з очищення і фарбування зовнішньої обшивки і конструкцій корпусу, відремонтовано електромеханічну частину, носову десантну апарель, гвинто-стернову систему та якірно-швартовий пристрій.
Щоб корабель повернувся до місця базування, в Миколаєві розвели мости.
Після повернення до пункту постійної дислокації корабель пройде ходові випробування.
Нагадаємо, що середній десантний корабель "Юрій Олефіренко" – найбільший корабель такого класу у ВМС ЗС України. Головне призначення корабля ‒ транспортування у райони виконання бойових завдань підрозділів морської піхоти та спеціального призначення, зі штатним озброєнням та технікою і подальшим десантуванням на узбережжя.
«Адмірали України.
Єжель Михайло Броніславович,
Тенюх Ігор Йосипович,
Максимов Віктор Володимирович,
Кабаненко Ігор Васильович,
Ільїн Юрій Іванович,
Алферьєв Ігор,
Воронченко Ігор Олександрович.»
Чи ти під Вінницею вже під кацапською окупацією?
А зараз що? Розводять... Чи то війська, чи зелекторат. А коли відведуть від лінії фронту всю нашу армію- що далі?
«Корабль прославился участием в походе в составе Средиземноморский эскадры во время израильско-египетского вооружённого конфликта в октябре 1973 года. 16 октября комендор СДК-137, старшина 1 статьи П. Гринёв обнаружил истребитель-бомбардировщик ВВС Израиля F-4 Phantom II. Экипаж не только отбил атаку, но и сбил самолёт противника. За это Гринёв был награждён Орденом Красной Звезды. »
https://www.defence24.pl/ex-polskie-okrety-poplyna-na-ukraine