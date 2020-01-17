EN|RU|UK
Теми дня: Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Записи Труби Газова війна Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Фоторепортаж
  10175  36
Матеріали за темою:
Все про:ВМС (468) корабель (669) Миколаїв (392)

 Середній десантний корабель "Юрій Олефіренко" пройшов плановий ремонт, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Середній десантний корабель ВМС України "Юрій Олефіренко" завершив планові роботи і технічне обслуговування на ДП "Миколаївський суднобудівний завод".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Середній десантний корабель Юрій Олефіренко пройшов плановий ремонт, - Міноборони 01

Судноремонтники відновили ​​систему головного двигуна і дизель-генераторів корабля. Також було проведено роботи з очищення і фарбування зовнішньої обшивки і конструкцій корпусу, відремонтовано електромеханічну частину, носову десантну апарель, гвинто-стернову систему та якірно-швартовий пристрій.

Середній десантний корабель Юрій Олефіренко пройшов плановий ремонт, - Міноборони 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Морська охорона отримала 16 відремонтованих кораблів і катерів, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Середній десантний корабель Юрій Олефіренко пройшов плановий ремонт, - Міноборони 03

Щоб корабель повернувся до місця базування, в Миколаєві розвели мости.

Середній десантний корабель Юрій Олефіренко пройшов плановий ремонт, - Міноборони 04
Середній десантний корабель Юрій Олефіренко пройшов плановий ремонт, - Міноборони 05

Після повернення до пункту постійної дислокації корабель пройде ходові випробування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВМС України сформували дивізіон надводних сил в Азовському морі, - Воронченко

Нагадаємо, що середній десантний корабель "Юрій Олефіренко" – найбільший корабель такого класу у ВМС ЗС України. Головне призначення корабля ‒ транспортування у райони виконання бойових завдань підрозділів морської піхоти та спеціального призначення, зі штатним озброєнням та технікою і подальшим десантуванням на узбережжя.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170374
 
   
 Топ коментарі
 
Странная логика "историка" Гордона: "Бандера убивал украинцев поэтому там где он убивал ему украинцы ставят памятники". Насчет советской пропаганды что Бандера убивал евреев: нет никаких исторических фактов, что бандеровцы ненавидели и убивали массово евреев, но зато в бандеровской УПА было до 10% евреев, заместитель Бандеры Ребет был евреем.. Гордон на "Эхо Москвы".
 показати весь коментар
 
Не.непоместся😁 для этой шоблы БДК нужен...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
БМРТ они разворуют. Их если только в донный трал
 показати весь коментар
 
 
Помістяться.
«Адмірали України.
Єжель Михайло Броніславович,
Тенюх Ігор Йосипович,
Максимов Віктор Володимирович,
Кабаненко Ігор Васильович,
Ільїн Юрій Іванович,
Алферьєв Ігор,
Воронченко Ігор Олександрович.»
 показати весь коментар
 
Оно конешно *******, но для обороны нужнее ракетные катера которые подобные корабли должны безнаказано сносить....
 показати весь коментар
 
 
Странная логика "историка" Гордона: "Бандера убивал украинцев поэтому там где он убивал ему украинцы ставят памятники". Насчет советской пропаганды что Бандера убивал евреев: нет никаких исторических фактов, что бандеровцы ненавидели и убивали массово евреев, но зато в бандеровской УПА было до 10% евреев, заместитель Бандеры Ребет был евреем.. Гордон на "Эхо Москвы".
 показати весь коментар
 
 
Бандера взагалі то в Україні нікого не вбивав взагалі, адже він в Україні майже ніколи не перебував....
 показати весь коментар
 
 
Это не его странная логика... Это о ПРОТИВОРЕЧИЯХ в логике кацапов))) Как и жидобандеровцы)))
 показати весь коментар
 
Ну от скажите, нах*я нам десантный корабль? Некуда больше денег вбухивать? Или десант будем на каких то островах в Тихом океане высаживать? У нас от Чернигова до Мариуполя сухопутная граница с росийскими танками которые сомневаюсь что есть чем останавливать
 показати весь коментар
 
 
Скоро вже і кому зупиняти не буде. 73% втомилися від війни.
 показати весь коментар
 
 
При т.з.Педро зупинили, забезпечили засобами протитанкової боротьби, забезпечили передову ********* броньованими машинами, розконсервували, модернізували і поставили на хід танки.
Чи ти під Вінницею вже під кацапською окупацією?

А зараз що? Розводять... Чи то війська, чи зелекторат. А коли відведуть від лінії фронту всю нашу армію- що далі?
 показати весь коментар
 
 
В современной войне етой старой барже жить ровно 5 минут.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
В СССР еще не был "Жигулей", а это доисторическое земноводное, уже было.
 показати весь коментар
 
 
До цих пір страдаєтє ?
«Корабль прославился участием в походе в составе Средиземноморский эскадры во время израильско-египетского вооружённого конфликта в октябре 1973 года. 16 октября комендор СДК-137, старшина 1 статьи П. Гринёв обнаружил истребитель-бомбардировщик ВВС Израиля F-4 Phantom II. Экипаж не только отбил атаку, но и сбил самолёт противника. За это Гринёв был награждён Орденом Красной Звезды. »
 показати весь коментар
 
Ну, непоганий тюнінг зробили. Може ще походить для навчань.
 показати весь коментар
 
 
Американські В-52Н, «Stratofortress» випуску 1962 року, будуть в строю, до 2050 року.
 показати весь коментар
 
 
Це добре чи погано? Бо я в корабликах не великий знаток.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
США на вооружении 70 ед. B-52H. Они выпускаться начали в 1998 году. Других нет.
 показати весь коментар
 
Последний самолёт серии B-52 был построен в июне 1962 года. На 26 октября 2012 года любой B-52 имеет возраст более полувека. Планируется иметь на вооружении B-52H вплоть до 83-летнего возраста к 2040 году[11][12], до полной выработки ресурса планера. https://ru.wikipedia.org/wiki/Boeing_B-52_Stratofortress
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Класс! Это ж сколько на этом СДК кавунiв можно из Херсона в Киев привези. Прорыв.
 показати весь коментар
 
«Проведены работы по очистке и покраске внешней обшивки». - Вот да. Сразу бросается в глаза.

Средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" прошел плановый ремонт, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4418
 показати весь коментар
 
 
Че ты придираешься? Птицы обосрали. Водичкой просто смыть и фсио
 показати весь коментар
 
Тут недавно, Ахметов перевів з свого на офшор Фірташа більше ніж весь бюджет ОПК за 2 роки.
 показати весь коментар
 
 
А как там дела с БДК "Константин Ольшанский"?
 показати весь коментар
 
 
Десантный корабль хорошо, но хотелось бы побольше ударных беспилотников, ракетных комплексов Земля-Воздух, Земля-Земля и т.д и т.п, потому как они в современной войне будут играть большое значение. И побольше ракет с дальностью не менее 1000 км, чтоб знали ̶п̶и̶д̶..... "братья" что и по ним достанем в самом логове.
 показати весь коментар
 
 
Говорите хлам? Мы в Польше купили два корабля, которые даже у нас были списаны. Купили по ~€200 тыс., интересно сколько озвучат ))

https://www.defence24.pl/ex-polskie-okrety-poplyna-na-ukraine
 показати весь коментар
 
Названий на честь мого земляка, героя з Кропивницького ..
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вгору