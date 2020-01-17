 Клімкін керуватиме Програмою європейських, регіональних і російських досліджень в Українському інституті майбутнього

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу UIF.
"Метою Програми буде системне моделювання викликів, що постають перед Україною у сферах безпеки та зовнішньої політики, підготовка сценаріїв і стратегічних рекомендацій щодо менеджменту існуючих та потенційних ризиків для політичних і бізнесових кіл.
Основними напрямками досліджень будуть протидія російській агресії проти України, Чорноморська безпека, позиціонування України в регіоні Центральної і Східної Європи та комплексна інтеграція в європейський та трансатлантичний простір", - йдеться в повідомленні.
А слесарь сын твоего отца.
Кажуть же: «Умний поймьот, дурак нє замєтіт, а лахтінскій ***********»
Бо «посрєдінє», ілі «мєжду».
Па#$уяндекі в вашем Чєбурнєтє.
«Павло Клімкін. Закінчив школу №145 міста Києва[3]. У 1991 році закінчив Київське відділення Московського фізико-технічного інституту, де вчився на факультеті аерофізики та космічних досліджень за спеціальністю «фізика та прикладна математика». Після закінчення інституту переїхав в Україну. Першою роботою молодого науковця стала праця у відділі № 10 Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України, який досліджував фізико-хімічні процеси у зварювальній дузі.[2] Наступні два роки Клімкін працював науковим співробітником того ж інституту.»
Теперь о другой, не высшей математике. В биографической справке Климкина не указывается дата его вступления в МФТИ. Но известно, что ВУЗ он закончил в 1991 году, то есть в 24 года, хотя обычно это происходит в 21 год. Таким образом получается, что либо он учился в МФТИ 8 лет, либо поступил не сразу после окончания школы, или же где-то так сказать «провис» на долгие 3 года.
Известно, что для работы в системе МИД необходимо знать минимум один иностранный язык, но так же владеть на функциональном уровне вторым иностранным языком. Из достоверных источников известно, что Павел Климкин при приеме на работу в украинском МИД знал в 1993 году ... два иностранных языка - немецкий и английский.
И вот здесь возникает наиболее неожиданный вопрос: где Павел Анатольевич изучил два иностранных языка? Вариантов ответов несколько:
а) он учил их в МФТИ (маловероятно),
б) он учил их в течение двух лет во время работы в Институте электросварки им. Патона (возможно, но также нереалистично), или
в) он учил ее в другом месте / высшем учебном заведении, о котором никто не знает...
Ким працює у "університеті" гонтарєва? І в якому?
Та в яких вузах ПРЭПОДАЕ,чи викладає клімкін?
🤔
чомусь не визнае це, каже довбень я довбнем в економіці - він взагалі скромний...
а що,важлива ідеологія злодія і насильника(сороса чи ..уйла)?
пристайку в руководить Программой европейских, региональных и российских исследований в Украинском институте будущего, а Климкина туда де был до апреля прошлого года?
Основна інформаційна атака європейських правих часто зосереджена на основному фонді Сороса під назвою «Open Society Foundation», через який інвестор і фінансує усі проекти. Фонд був заснований в Угорщині у 1984 році, а зовсім скоро такі ж структури були відкриті і в інших країна колишнього соцтабору. Угорщина тоді ще перебувала під однопартійним правлінням комуністів, але дана організація все ж зуміла пробити стипендії угорцям для поїздок на навчання за кордон, фінансувала бібліотеки та наукові дослідження. Після повалення режиму комуністів, Фонд розширив фінансування, включивши підтримку охорони здоров'я та почав надавати допомогу угорцям, які боролись з економічними викликами нової ринкової економіки.
З іншого боку, Джордж Сорос вклав у фонд значно менше коштів, аніж обіцяв з самого початку. Після розпаду СРСР у 1991 році, він підтримував масштабний переїзд угорських вчених закордон до США, що не подобалося посткомуністичному уряду Угорщини, який розцінював це як штучно створену «крадіжку мізків». У 1989 році Сорос витратив понад мільйон доларів на підтримку різноманітних «демократичних організацій», що сприймалося центральною владою як втручання у внутрішні справи держави. Тоді ж і розпочалася довга історія проблемних стосунків Будапешта і «Фонду Сороса». Вона загострилася, коли до влади у 2010 році прийшов Віктор Орбан. Під тиском уряду, цього року Фонд був змушений переїхати з Будапешта до Берліна.
https://www.uifuture.org/publications/news/24444-uhorshchyna/proty/sorosa
Мисль такая тєбє нікуда нє пріходіла?
Нє?
В українській мові є слово «воруши» а от «шевели», точно немає.
Ето сайт не для гєєв.
И зряплата , наверное , не меньше трамповской ...
це пропагандистсько -кадрова "конюшня' Сороса відповідно"підготовлених' майбутніх 'еліт' України.
---------------------------з сайту------------
КЛУБ UIF- місце зустрічі нового покоління політичної елітиПерша в Україні якісна і постійно діюча закрита інтелектуальна спільнота виключно для тих, хто прагне змін в УкраїніРезидентами нашого клубу є політики, експерти, чиновники, журналісти, юристи, банкіри, а також представники бізнес-еліти
------------------------------------------------------------------ у росії подібні "центри впливу' просто отримали статус "агентів впливу з-за кордону"
Інститут майбутнього=кузня соросят
при чому тут косяпен?
россияСорос своих не бросает !
Клімкін-Потрібна людина з його досвідом демагогії.
займеться відбілюванням Сороса в Україні і перекрученням фактів:
Чому він не подобається Угорщині?
Підтримка Соросом прогресивних ліберальних ідей і його фінансування відповідних освітніх, культурних і політичних проектів зробили його ледь не головним противником європейських і американських правих націоналістів, що вбачали у його поглядах небезпеку для їхньої ідеології. Серед цих людей був і прем`єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
Орбан відкрито називав Джорджа Сороса «американським фінансовим спекулянтом, який атакує Угорщину, підриває міць євро, руйнує життя мільйонів європейців своїми фінансовими спекуляціями». Прем'єр-міністр постійно наголошує на тому, що Сорос прагне розколоти Європу, фінансуючи потоки мігрантів із Близького Сходу.
https://www.uifuture.org/publications/news/24444-uhorshchyna/proty/sorosa