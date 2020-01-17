 Клімкін керуватиме Програмою європейських, регіональних і російських досліджень в Українському інституті майбутнього

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу UIF.

"Метою Програми буде системне моделювання викликів, що постають перед Україною у сферах безпеки та зовнішньої політики, підготовка сценаріїв і стратегічних рекомендацій щодо менеджменту існуючих та потенційних ризиків для політичних і бізнесових кіл.

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Основними напрямками досліджень будуть протидія російській агресії проти України, Чорноморська безпека, позиціонування України в регіоні Центральної і Східної Європи та комплексна інтеграція в європейський та трансатлантичний простір", - йдеться в повідомленні.

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