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Все про:Клімкін (1519) Український інститут майбутнього (1)

 Клімкін керуватиме Програмою європейських, регіональних і російських досліджень в Українському інституті майбутнього

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін керуватиме Програмою європейських, регіональних і російських досліджень в Українському інституті майбутнього (UIF).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу UIF.

"Метою Програми буде системне моделювання викликів, що постають перед Україною у сферах безпеки та зовнішньої політики, підготовка сценаріїв і стратегічних рекомендацій щодо менеджменту існуючих та потенційних ризиків для політичних і бізнесових кіл.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США вже немає людини, яка повністю займається Україною, і це катастрофа, - Клімкін

Основними напрямками досліджень будуть протидія російській агресії проти України, Чорноморська безпека, позиціонування України в регіоні Центральної і Східної Європи та комплексна інтеграція в європейський та трансатлантичний простір", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін ніколи не стане захоплювати південь України військовим шляхом, оскільки йому потрібна легітимізація скоєного, - Клімкін

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170373
 
   
 Топ коментарі
 
О ты и тут высрался чурчхела зелёная. Климкин выпускник физтеха приглашенный лично Потоном.
А слесарь сын твоего отца.
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Ну так 95 квартал перетвориться в 95 Бордель. Робота для всіх них буде. Климкин будет руководить Программой европейских, региональных и российских исследований в Украинском институте будущего - Цензор.НЕТ 5646
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О ты и тут высрался чурчхела зелёная. Климкин выпускник физтеха приглашенный лично Потоном.
А слесарь сын твоего отца.
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Потон це шо? Ботон? Де вас балбєсов набирають Климкин будет руководить Программой европейских, региональных и российских исследований в Украинском институте будущего - Цензор.НЕТ 1001
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Патон. То очєпятка.
Кажуть же: «Умний поймьот, дурак нє замєтіт, а лахтінскій ***********»
Бо «посрєдінє», ілі «мєжду».

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то нє очєпятка, бублік ти рязанскій, то людина пише про те, чого не знає Климкин будет руководить Программой европейских, региональных и российских исследований в Украинском институте будущего - Цензор.НЕТ 6084
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Балалайка ти мухосранська, Павло Клімкін закінчив ФІЗТЕХ, з відзнакою.
Па#$уяндекі в вашем Чєбурнєтє.
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угу.. знаю я про ці відзнаки.. хто більше долярів проректору занесе той самий вумний.. он як ти, рязанський бублік Климкин будет руководить Программой европейских, региональных и российских исследований в Украинском институте будущего - Цензор.НЕТ 5533
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От, тобі, мухосранський, умнєй:
«Павло Клімкін. Закінчив школу №145 міста Києва[3]. У 1991 році закінчив Київське відділення Московського фізико-технічного інституту, де вчився на факультеті аерофізики та космічних досліджень за спеціальністю «фізика та прикладна математика». Після закінчення інституту переїхав в Україну. Першою роботою молодого науковця стала праця у відділі № 10 Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України, який досліджував фізико-хімічні процеси у зварювальній дузі.[2] Наступні два роки Клімкін працював науковим співробітником того ж інституту.»
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Масковськаго? отето прайоп.. все.. я про зоопарк не люблю читати
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А уже в 1993 году он переходит на работу в ... Министерства иностранных дел Украины, и начинает работать до 1997 года в Управлении контроля над вооружениями и разоружения МИД Украины. Напомним, что именно в рамках этого структурного подразделения министерства сопровождался процесс вывоза из Украины в Россию третьего в мире ядерного потенциала.

Теперь о другой, не высшей математике. В биографической справке Климкина не указывается дата его вступления в МФТИ. Но известно, что ВУЗ он закончил в 1991 году, то есть в 24 года, хотя обычно это происходит в 21 год. Таким образом получается, что либо он учился в МФТИ 8 лет, либо поступил не сразу после окончания школы, или же где-то так сказать «провис» на долгие 3 года.

Известно, что для работы в системе МИД необходимо знать минимум один иностранный язык, но так же владеть на функциональном уровне вторым иностранным языком. Из достоверных источников известно, что Павел Климкин при приеме на работу в украинском МИД знал в 1993 году ... два иностранных языка - немецкий и английский.

И вот здесь возникает наиболее неожиданный вопрос: где Павел Анатольевич изучил два иностранных языка? Вариантов ответов несколько:
а) он учил их в МФТИ (маловероятно),
б) он учил их в течение двух лет во время работы в Институте электросварки им. Патона (возможно, но также нереалистично), или
в) он учил ее в другом месте / высшем учебном заведении, о котором никто не знает...
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Зачем исследовать Кацапстан? Это всё равно что я поступлю на факультет люфтклозетов.
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це той "інститут" де Тоша Геращенко засновник? Климкин будет руководить Программой европейских, региональных и российских исследований в Украинском институте будущего - Цензор.НЕТ 9124
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Ну так 95 квартал перетвориться в 95 Бордель. Робота для всіх них буде. Климкин будет руководить Программой европейских, региональных и российских исследований в Украинском институте будущего - Цензор.НЕТ 5646
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Пападробней можна?
Ким працює у "університеті" гонтарєва? І в якому?
Та в яких вузах ПРЭПОДАЕ,чи викладає клімкін?
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On 1 October 2018 Gontareva became a member of the Institute of Global Affairs, an initiative of the London School of Economics.
🤔
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та ґончарук на той момент все це взе скінчів і забув...
чомусь не визнае це, каже довбень я довбнем в економіці - він взагалі скромний...
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Ну у Гоньаревой то опыт какой, ей бы на кафедру ещё и Педро в помощь. Лекции на тему: "Как ******** в условиях войны"
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Климкин сейчас преподает в Европе. Гонтарева преподает в Британии. Интересно куда могут пригласить Ишака, кроме Ростова и наверно Омана.
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На Кайманови острови, Венесуелу та КНДР.
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Гонтарева препадайот курс "как отобрать у нищих всьо" .. англичане в восторге
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Да, Гонтарева украла у тебя десятки разоренных старыми владельцами банков. Об этом и читает курс. Слава богу нищие уже намного богаче, у нас даже средний чек с мая вырос в 1.5 раза, эпоха бідності скінчилась.
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та да всі стали багатими. очі промий може допоможе.. хоча кажуть сеча корисна річ Климкин будет руководить Программой европейских, региональных и российских исследований в Украинском институте будущего - Цензор.НЕТ 379
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грабувати Україну з Заходу чи Сходу за допомогою скурвленої української "еліти".

а що,важлива ідеологія злодія і насильника(сороса чи ..уйла)?
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а никак нельзя сделать небольшой реверс?
пристайку в руководить Программой европейских, региональных и российских исследований в Украинском институте будущего, а Климкина туда де был до апреля прошлого года?
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Украинский институт будущего... Климкин будет руководить Программой европейских, региональных и российских исследований в Украинском институте будущего - Цензор.НЕТ 542 что-то, похожее, на Академию пана Кляксы?
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Сорос.Уроки Угорщини.

Основна інформаційна атака європейських правих часто зосереджена на основному фонді Сороса під назвою «Open Society Foundation», через який інвестор і фінансує усі проекти. Фонд був заснований в Угорщині у 1984 році, а зовсім скоро такі ж структури були відкриті і в інших країна колишнього соцтабору. Угорщина тоді ще перебувала під однопартійним правлінням комуністів, але дана організація все ж зуміла пробити стипендії угорцям для поїздок на навчання за кордон, фінансувала бібліотеки та наукові дослідження. Після повалення режиму комуністів, Фонд розширив фінансування, включивши підтримку охорони здоров'я та почав надавати допомогу угорцям, які боролись з економічними викликами нової ринкової економіки.
З іншого боку, Джордж Сорос вклав у фонд значно менше коштів, аніж обіцяв з самого початку. Після розпаду СРСР у 1991 році, він підтримував масштабний переїзд угорських вчених закордон до США, що не подобалося посткомуністичному уряду Угорщини, який розцінював це як штучно створену «крадіжку мізків». У 1989 році Сорос витратив понад мільйон доларів на підтримку різноманітних «демократичних організацій», що сприймалося центральною владою як втручання у внутрішні справи держави. Тоді ж і розпочалася довга історія проблемних стосунків Будапешта і «Фонду Сороса». Вона загострилася, коли до влади у 2010 році прийшов Віктор Орбан. Під тиском уряду, цього року Фонд був змушений переїхати з Будапешта до Берліна.
https://www.uifuture.org/publications/news/24444-uhorshchyna/proty/sorosa
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Пристроили, бедненького! А механизатором в село, слабо? Или клубнику в Польше пособирать?
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цей за 100 долярів в день дупою шевелити не буде.. Йому нужен кабінєт!!!
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А те, що можна заробляти не дупою, не думав?
Мисль такая тєбє нікуда нє пріходіла?
Нє?
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я маю тобі допомагати. шевели.. може буде в нагоді
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Вас таких балалайкіних, на Лахту по оргнабору з Фінського вокзалу набирають ?
В українській мові є слово «воруши» а от «шевели», точно немає.

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а шо там на Рязані гей паради не проводять, шо ти так страждаєш? Климкин будет руководить Программой европейских, региональных и российских исследований в Украинском институте будущего - Цензор.НЕТ 1061
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Ти, Балалаєв, пєрєпутал сайти.
Ето сайт не для гєєв.
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Дятлов,твоя фамилия,***** конченный какого *** ты гнида мокшанская тут срешь,падаль
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це тількі у вас в Удмурдії Дятлови зустрічаються.. в нас таких нема
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А если ему кабинет поставить в шахте, он там будет работать?
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работать не буде.. але буде мати кабінєт)
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Какая чудесная синекура !
И зряплата , наверное , не меньше трамповской ...
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не "меньше" нє канаєт.. только больше! чи ж ми не козаки? Трамп вапще бомж в порівнянні з головою Укрпошти
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це зовсім не "синекура".
це пропагандистсько -кадрова "конюшня' Сороса відповідно"підготовлених' майбутніх 'еліт' України.
---------------------------з сайту------------
КЛУБ UIF- місце зустрічі нового покоління політичної елітиПерша в Україні якісна і постійно діюча закрита інтелектуальна спільнота виключно для тих, хто прагне змін в УкраїніРезидентами нашого клубу є політики, експерти, чиновники, журналісти, юристи, банкіри, а також представники бізнес-еліти
------------------------------------------------------------------ у росії подібні "центри впливу' просто отримали статус "агентів впливу з-за кордону"
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Таки нужно чиновников пропускать через полиграф . *****..ть хороший полиграф невозможно . Вопрос , кто за этим будет смотреть .
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Ну все, капец институту будущего. Сейчас климкин напрогнозирует.
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Остался..все повязано жи..ди всоих не бросают..
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Вся Московська політика не змінна і стара,як Чінгізхан:підкуп еліт,перекручування історії,вбивства національних лідерів,переселення питомих московитів на окуповані землі і тотальна брехня
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не треба "наводити тєнь на плєтєнь".

Інститут майбутнього=кузня соросят
при чому тут косяпен?
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россияСорос своих не бросает !


Клімкін-Потрібна людина з його досвідом демагогії.
займеться відбілюванням Сороса в Україні і перекрученням фактів:



Чому він не подобається Угорщині?
Підтримка Соросом прогресивних ліберальних ідей і його фінансування відповідних освітніх, культурних і політичних проектів зробили його ледь не головним противником європейських і американських правих націоналістів, що вбачали у його поглядах небезпеку для їхньої ідеології. Серед цих людей був і прем`єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
Орбан відкрито називав Джорджа Сороса «американським фінансовим спекулянтом, який атакує Угорщину, підриває міць євро, руйнує життя мільйонів європейців своїми фінансовими спекуляціями». Прем'єр-міністр постійно наголошує на тому, що Сорос прагне розколоти Європу, фінансуючи потоки мігрантів із Близького Сходу.

https://www.uifuture.org/publications/news/24444-uhorshchyna/proty/sorosa
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