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Все про:комітет (239) відставка (578) Бабак (18)

 Профільний комітет ВР розгляне відставку міністерки Бабак і призначення Шмигаля віцепрем'єр-міністром - міністром розвитку територій

Парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування в п'ятницю розгляне звільнення Олени Бабак з посади міністра розвитку громад і територій України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, такий порядок денний опубліковано на офіційному сайті комітету.

Друге питанням порядку денного - призначення Дениса Шмигаля на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій.

Як повідомлялося, Шмигаль є головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністр регіонального розвитку Бабак напише заяву про звільнення з посади 17 січня, - ЗМІ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170372
 
 
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Просто напомним, что Шмыгаль связан с Ахметовым. Был директором на Бурштынской ТЭС. И теперь он получит, скорее всего, кресло в Кабмине и должность министра общин и территорий. Гончарука банально нагнули. Но в обмен на что? Скорее всего, депутаты Ахметова поддержат рынок земли. Это такой торг с Зеленским.
А как здесь свидетели зе распинались о борьбе с олигархами
Дебилы зебилы
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Алена Бабак родилась в Кривом Роге, на Днепропетровщине, 27 сентября 1969-го года.

Алена Бабак является одной из сорока семи нардепов, которые обратились в Конституционный суд Украины с просьбой признать неконституционным постановление ВРУ о поддержке обращения президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса Украине.
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