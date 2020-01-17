 Профільний комітет ВР розгляне відставку міністерки Бабак і призначення Шмигаля віцепрем'єр-міністром - міністром розвитку територій

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, такий порядок денний опубліковано на офіційному сайті комітету.
Друге питанням порядку денного - призначення Дениса Шмигаля на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій.
Як повідомлялося, Шмигаль є головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
А как здесь свидетели зе распинались о борьбе с олигархами
Дебилы зебилы
Алена Бабак является одной из сорока семи нардепов, которые обратились в Конституционный суд Украины с просьбой признать неконституционным постановление ВРУ о поддержке обращения президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса Украине.