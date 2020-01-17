 "Записи Гончарука" підтверджують, що Зеленський перебуває в інформаційному коконі, йому вливають у вуха, що хочуть, - нардеп Поляков

Про це він розповів кореспонденту Цензор.НЕТ.
Депутат упевнений, що в Офісі Президента прем'єр-міністра підтримають.
"Богдан у цьому випадку захищає інтереси Гончарука. Тому що всі схеми, всі договорняки - з ним фактично пов'язані; у них дуже багато спільних інтересів. І за моєю інформацією, вони почали інформаційну атаку на Андрія Єрмака. Скидають якісь повідомлення про те, що він був у якомусь гей-клубі ... тобто намагаються в такий спосіб перевести інформаційну хвилю на інші вибухи, відвернути нашу увагу.
Але ми всі розуміємо, що справжній скандал - це плівки, на яких ми бачимо, що наш уряд нездатний розібратися в ситуації, яка відбувається в українській економіці. А плану виходу з кризи - взагалі немає. Ви ж бачили: вони спілкувалися про те, як обдурити Президента! Як зробити так, щоб він і надалі бачив у них ефективний уряд!" - заявив Поляков.
Нардеп вважає, що оприлюднені записи підтверджують - президент Зеленський "перебуває в інформаційному коконі".
"Йому вливають у вуха те, що хочуть. А він фізично не може перевірити ефективність роботи всього уряду. Він один - і відповідає за всю країну. А його оточення - просто діє проти нього. Йому дійсно треба переглядати своє оточення", - наголосив Поляков.
Детальніше про те, що народні депутати думають про скандал з "плівками Гончарука" можна прочитати тут.
Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.
У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.
Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.
Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.
https://24tv.ua/ya_viryu_u_premyerstvo_vitrenka__shherbina_n1264920
Вже й ВР своя, і прокурор свій, і НАБУ з ГБР і СБУ корєфани, - а не виходить ніфіга. Може в консерваторії шо не так?
Треба бути зєлєнським, щоб так вважати.
Людство так створене, що не можна бути самим розумним.
1-эй клоун!
2-у тебя под глазом что-то белое
3-кокс наверное?
4-а ну скажи что-то умное
5-а кроме фопа что-то вспомнить можешь?
6-а ну покажи какой ты не лох!
где-то я уже енто слышал....
устает - а вы попробуйте стока времени себя придурком чувствовать...
тут не тока в оман, в нирвану рванешь...
Верховная Рада 9-го созыва назначила Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины. За его кандидатуру, внесенную президентом Владимиром Зеленским, проголосовали в четверг 290 депутатов, в том числе 247 депутатов фракции "Слуга народа", сообщает ЦензорНет.
Топ комментариев:
+48 Володимир Мик
Шоколадные мародёры - вешайтесь+23 Goldman Sachs
Ура!!!
Умный молодой человек.
Бляха, букву "Ё" использовал не помню когда.
В пропрезидентской партии "Слуга народа" есть сумасшедшие и психически больные люди. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью ВВС.
Когда к власти приходят Клоуны - добра на будет.
А у ЗЕ мозгов совсем нет, он думал, что будет скакать, как в Квартале, а все ему аплодировать будут. Неееет! Будешь, ЗЕ, соплями захлебываться, это только начало....
Видимо не многие поняли, что было опубликовано на «пленках Гончарука».
Такое мнение высказал сегодня в Фейсбуке эксперт, политический консультант Тарас Загородний.
Была сходка, на которой представители организованной группировки НБУ и Минфина и яркий представитель грантоедской тусовки с уровнем понимания процессов в стране на уровне одноклеточного имбецила с двумя - тремя слайдами в голове (в народе премьер-министр).
Все вместе пытались выдумать правдоподобные версии-прикрытия разграбления спекулянтами страны через мутки с ОВДП и искусственной ревальвацией (из-за которой страдает весь реальный сектор).
В тему - Как профаны из Кабмина и Нацбанка обманывают Президента и грабят страну - Дубинский
То есть обсуждалось, как прикрыть многомиллиардную коррупцию (cпекулянты умеют воровать красиво и много).
В принципе для меня ничего удивительного в этом нет. Грантоедов для этого и готовят - обслуживать интересы спекулянтов и не задавать вопросов. Хороший государственный аппарат для обслуживания примитивной аграрной колониальной экономики (посеять и собрать зерно - много ума не надо).
Вопрос: хотим ли будущего африканского бандустана под таким руководством?
По хорошему Гончаруку самому пора в отставку, поскольку если он остается то тут два вывода:
1. Либо он в доле от этих муток спекулянтов/
2. Либо его умственное развитие не позволяет элементарных процессов, которые вокруг него происходят. В принципе для грантоеда это нормально. Их на это и учат.
В тему - Зе-команда расписалась в вопиющей некомпетентности и должна немедленно уйти - Тимошенко. Видео
Что касается руководства НБУ и Минфина, то они давно сидеть должны, а не по Кабминам шастать.
Поэтому ему, как ребенку, инфу фильтруют, разжевывают и кладут в рот.
Причина беды не кокон, а некомпетентность и ограниченность ЗЕ, из-за которых этот кокон необходим.
Но Зеленский спокоен… как говорит ЮрВиталич: «аки $Yй после акта».
ЗЕЛЕНСКИЙ в курсе? Мы теперь страна ДУРЛЯНДИЯ - и он ее такой сделал.
Об этом пишет сегодня вечером в Фейсбуке политолог Михаил Чаплыга.
Теперь Учителем может работать в школе человек без педагогического образования, а ВУЗы могут печать свои собственные «дипломы».
Это видимо, чтоб «легализовать» дегенератов в правительстве Зеленского…
Но Зеленский спокоен… как говорит ЮрВиталич: «аки $Yй после акта».
Тем временем наш Давид Арабский, он же Арахамия в быту, сообщает, что оказывается в кабинете премьера обсуждают вопросы национальной безопасности!
Давидушко, ты слушал, ЧТО они там обсуждают?!
Уже всех разведчиков иностранных лишили премий за их донесения из кабмина - заморское начальство не верит и считает, что разведчики пьянствуют и шлют пургу в метрополии!
ЗАНАВЕС.
***
Сегодня, 16 января, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о среднем образовании. «За» проголосовали 327 народных депутатов.
Теперь учителем может стать человек с любым образованием, а не только с педагогическим.
А в прошлом месяце Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования».
Этот закон исключает понятие «диплом государственного образца» и предлагает учреждениям высшего образования выдавать документы о высшем образовании по образцу, утвержденному собственным ученым советом.
Нашли чем шантажировать!!!! Сходил позажиматься в клуб с мужиками!!!!
Да если бы вся ВР, АП и министерства были лесби, геи, но патриоты и роботяги - я бы им на парад даже цветы принес!
У нас на Банковой и Грушевского самые большие гей клубы в стиле садо-мазо с наркотой и проститутами обеих полов уже 30 лет!