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Все про:Зеленський (4154) Богдан Андрій (235) Гончарук_Олексій (480) Поляков_Антон (22)

 "Записи Гончарука" підтверджують, що Зеленський перебуває в інформаційному коконі, йому вливають у вуха, що хочуть, - нардеп Поляков

Виключений із фракції "Слуга народу" народний депутат Антон Поляков вважає, що злиті в мережу "записи Гончарука" свідчать про те, що оточення Зеленського діє проти президента.

Про це він розповів кореспонденту Цензор.НЕТ.

Депутат упевнений, що в Офісі Президента прем'єр-міністра підтримають.

"Богдан у цьому випадку захищає інтереси Гончарука. Тому що всі схеми, всі договорняки - з ним фактично пов'язані; у них дуже багато спільних інтересів. І за моєю інформацією, вони почали інформаційну атаку на Андрія Єрмака. Скидають якісь повідомлення про те, що він був у якомусь гей-клубі ... тобто намагаються в такий спосіб перевести інформаційну хвилю на інші вибухи, відвернути нашу увагу.

Але ми всі розуміємо, що справжній скандал - це плівки, на яких ми бачимо, що наш уряд нездатний розібратися в ситуації, яка відбувається в українській економіці. А плану виходу з кризи - взагалі немає. Ви ж бачили: вони спілкувалися про те, як обдурити Президента! Як зробити так, щоб він і надалі бачив у них ефективний уряд!" - заявив Поляков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Заїхали з колегами до гниди (закреслено) Гончарука. Він має написати заяву", - "слуга народу" Дубінський

Нардеп вважає, що оприлюднені записи підтверджують - президент Зеленський "перебуває в інформаційному коконі".

"Йому вливають у вуха те, що хочуть. А він фізично не може перевірити ефективність роботи всього уряду. Він один - і відповідає за всю країну. А його оточення - просто діє проти нього. Йому дійсно треба переглядати своє оточення", - наголосив Поляков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракція "Слуга народу" проголосувала на підтримку Гончарука

Детальніше про те, що народні депутати думають про скандал з "плівками Гончарука" можна прочитати тут.

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170371
 
   
 Топ коментарі
 
опять злі дяді заважають зробити зелічці всім харашо.
Вже й ВР своя, і прокурор свій, і НАБУ з ГБР і СБУ корєфани, - а не виходить ніфіга. Може в консерваторії шо не так?
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у олигофренов один ответ на все вопроси - сажать. Сажать можно и нужно, - но начинать надо со своих - дубинских-герусов-портнових-богданов. Тогда не будет вопросов ни у кого. А тупое сведение счетов окошится точно тем же сведением счетов через пару лет но уже с тобой.
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Ігор Коломойський не буде заперечувати, якщо крісло прем'єра посяде Юрій Вітренко.
https://24tv.ua/ya_viryu_u_premyerstvo_vitrenka__shherbina_n1264920
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если правда, то это нетуслов.. Если не начнете сажать вы, начнут сажать вас!!!
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у олигофренов один ответ на все вопроси - сажать. Сажать можно и нужно, - но начинать надо со своих - дубинских-герусов-портнових-богданов. Тогда не будет вопросов ни у кого. А тупое сведение счетов окошится точно тем же сведением счетов через пару лет но уже с тобой.
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сажать треба попередника Пэтю.. а далі хоч Дубинськіх хоч Осинськіх.. Зло має бути покараним, інакше нашо це все?
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так не тримай в собі, розкажи яке таке "зло" від пєті не дає тобі жить на світі. Данбіл бамбас,нє?
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5 вкрадених років заслуговують на покарання у вигляді повішення або четвертування привселюдно.. така моя думка
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Так, аби не Порошенко- ти б став жителем расісюшки ще п'ять років тому.
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И. Диотов слово в слово повторяет Коломойского
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опять злі дяді заважають зробити зелічці всім харашо.
Вже й ВР своя, і прокурор свій, і НАБУ з ГБР і СБУ корєфани, - а не виходить ніфіга. Може в консерваторії шо не так?
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Ну что ты хочеш?!Российская классика: "царь хороший-бояре плохие")))
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Влетіти в крісло президента за допомогою рашківського капіталу в тому числі й за рахунок сценарію від просовувачів МММ одуривши 73% країни та очікувати, що тебе самого не надурять?
Треба бути зєлєнським, щоб так вважати.

Людство так створене, що не можна бути самим розумним.
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Цей кокон був сплетений із самого початку, бо так вирішив головний - бєня. Тому звертайте увагу лише на головного.
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Навеяло... Шварца... Когда при нем душили его любимую жену, он стоял возле да уговаривал: потерпи, может быть все обойдется! ..
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Не в коконе он, а в тумане. Папа в совковом тумане и сынок недалеко ушёл, яблочко от вишенки не далеко укатилось, оба "эрудиты-интеллектуалы".
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Люблю это фото. На 3 видать смазывают, на 4 - вошли, ну а на 5 и 6 процесс "Записи Гончарука" подтверждают, что Зеленский в информационном коконе, ему вливают в уши, что хотят, - нардеп Поляков - Цензор.НЕТ 4015
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что говорил фотограф:
1-эй клоун!
2-у тебя под глазом что-то белое
3-кокс наверное?
4-а ну скажи что-то умное
5-а кроме фопа что-то вспомнить можешь?
6-а ну покажи какой ты не лох!
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21 век на дворе - у зё есть интернет где он может перепроверить всю инфу. Чи он боиться в интернет заглядывать - на янелоха нарываться? Чи у него и помошников нема шоб интернет анализировать? То ***** в параше интернет не понимает, а, шо этому, молодому мешает?
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Так він нелох, а зіцпрєдсєдатєль Фунт, якого обрали ті, хто був проти всіх.
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Ты ошиблась, солдатка - я не был против всех. Я за Йульку (от слова Йолка) голосовал, а во втором туре против одного потроха. А, шо не надо было? Надо было свинарчукам-сатановским дать второй шанс?
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Но ты решил дать шанс дебилам, жри теперь.
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Я ж не виноват, шо потрошиная власть для меня оказалась более дыбильной чем эти. А других не было.
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Чтобы проверять инфу нужен мозг, а откуда он у тупого клоуна, который на жизнь зарабатывал кривлянием? Ты перед голосованием об этом не думал? А прочитав твой нижний коммент добавлю, что "новые лица" уже узаконили себе такие зарплаты, которые многократно перекрывают то, что якобы своровали Свинарчуки. Но "Свинарчуков" было несколько, а этих тварей тысячи. Кстати, Свинарчуки так и не сидят, хотя дела были заведены еще при Порошенко. Новая команда спустила дела на тормозах?
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Дело ведь не в мозге-а в советском воспитании!!!Ведь он всё делает как ЧАПАЕВ!!!!Все каждодневные проблемы в дивизии решали нач.штаба и политрук-а Чапаев для поднятия духа своих солдат садился на коня и махал шашкой!!!! Разница только в том что , Зе теперь не на коне и не с шашкой в руке...а на авто ТЕСЛА и с айфоном и видио в руке!))))
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Сидит Ленка в соцсетях, пишет, читает... Вовка на "дорожке" завис... Она начиталась, поворачивается и говорит: "Вова! Я, конечно, понимаю, что вышла замуж за клоуна... Но не до такой-же, степени!!!
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царь хороший, а бояре хреновые.
где-то я уже енто слышал....
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интересно, еще мнение бомжей, о пленках Гончарука, послушать...Все уже высказались, походу?
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тут пол страницы соевых бомжей отписалось.. копеечку заработали.. похмелятор включат и завтра за новой пляшкой в бой с ЗЕбилами!!!
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а знаете почему моника так часто отдыхает за неполный год после откенгурирования?
устает - а вы попробуйте стока времени себя придурком чувствовать...
тут не тока в оман, в нирвану рванешь...
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Так он из той "нирваны" и не выходит... Постоянно в "кокаиновом штопоре"...
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Каком коконе, ему что не вливай оно вытечет, дырок много не успевает в тырсу впитаться.
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В коконе не зеля а народ который его избрал
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Зеленский напоминает мне персонажа из Крестного отца, средний сын Дона-Фредо. «Все считают меня за идиота! А я не дурак!!! Я могу решать!!!»
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Зеленский да, к сожалению, на президента не тянет..не то чтобы глуп.. но нет самовеличия чтоли.. уважения к себе и к народу.. както все акакаяразница.. действительно
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Брехня. ''Самовеличия и уважения к себе''- в нього якраз забагато, а от поваги до народу, який дав абсолютну владу невігласу і антиукраїнцю, дійсно нема. І народ на це заслуговує.
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29.08.19 17:46
Верховная Рада 9-го созыва назначила Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины. За его кандидатуру, внесенную президентом Владимиром Зеленским, проголосовали в четверг 290 депутатов, в том числе 247 депутатов фракции "Слуга народа", сообщает ЦензорНет.
Топ комментариев:
+48"Записи Гончарука" подтверждают, что Зеленский в информационном коконе, ему вливают в уши, что хотят, - нардеп Поляков - Цензор.НЕТ 8940 Володимир Мик
Шоколадные мародёры - вешайтесь+23"Записи Гончарука" подтверждают, что Зеленский в информационном коконе, ему вливают в уши, что хотят, - нардеп Поляков - Цензор.НЕТ 8940 Goldman Sachs
Ура!!!
Умный молодой человек.
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Умилило насчет "Шоколадные мародёры...." Ничего семидесятитрехпроцентные, слезки уже потекли. ВПЕРЕДИ КРОВАВЫЕ СОПЛИ.
Бляха, букву "Ё" использовал не помню когда.
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"Он один - и отвечает за всю страну." - а пуп не развяжется за всю страну? у нас вообще-то парламентско-президентская республика, но все президенты из кожи лезут показать как им в одиночку тяжело за всю страну отвечать.
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А цей Антон Поляков ще та дівчинка-пліткарка.
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Да, мальчик-колокольчик. Любит дзинь-дзинь и вылизать Бубочке, мол не виноват он, что у него такое окружение "Записи Гончарука" подтверждают, что Зеленский в информационном коконе, ему вливают в уши, что хотят, - нардеп Поляков - Цензор.НЕТ 3832
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Когда уже этот сумасшедший дом закончиться? Меняйте гады конституцию на президентско-парламентское правление, чтобы с вас не смеялись. Ведь де-факто президент (не, не эта шмаркля в данном случае) управляет всем. Премьер и кабмин полностью подконтролен президенту. О какой парламкентско-президентской республике идет речь? Это же фарс и позор на весь мир.
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А может, сразу на диктатуру поменять конституцию, шоб не мучиться? И шоб вокруг никто не смеялся в натуре?
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После запрета мультика про осла запретят и это?
"Записи Гончарука" подтверждают, что Зеленский в информационном коконе, ему вливают в уши, что хотят, - нардеп Поляков - Цензор.НЕТ 872
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Раз ума бог "не влил", то теперь вливает кто что хочет.
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Зеленский и есть источник всех проблем и ни в каком он не коконе. Он тот, кто производит на свет хаос, преступность и откровенный беспредел: политический и экономический. Попытка отбелить его - бесперспективна. Пока Зеленский у власти - в стране будет то, что есть. Есть основания думать, что история с пленками - его рук дело и связано с попытками убрать бэню от привата и самому наложить на все это добро лапу. Но свою.
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Кто это ? В чем его заслуги , чтобы появляться на Цензор ? Говнометов и без него достаточно .
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Ясный пень. Кловун совсем не кловун. И не Осел. Это все виновата челядь Осла.
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"Записи Гончарука" подтверждают, что Зеленский в информационном коконе, ему вливают в уши, что хотят, - нардеп Поляков" - такое уже очень давно было на московии - "царь хороший, бояре плохие". Какой Зеленский, такая и его команда. -
В пропрезидентской партии "Слуга народа" есть сумасшедшие и психически больные люди. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью ВВС.
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Ну если янелох, на самом деле полный лох, то ему и будут выпаривать всякую хрень. А он, как осел Оманский этому всему будет верить.
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Этого и следовало ожидать.
Когда к власти приходят Клоуны - добра на будет.

А у ЗЕ мозгов совсем нет, он думал, что будет скакать, как в Квартале, а все ему аплодировать будут. Неееет! Будешь, ЗЕ, соплями захлебываться, это только начало....
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Гончарук должен уйти, а руководителей НБУ и Минфина нужно посадить - эксперт Январь 16, 2020Без рубрикиКомментарии
"Записи Гончарука" підтверджують, що Зеленський перебуває в інформаційному коконі, йому вливають у вуха, що хочуть, - нардеп Поляков - Цензор.НЕТ 713Видимо не многие поняли, что было опубликовано на «пленках Гончарука».
Такое мнение высказал сегодня в Фейсбуке эксперт, политический консультант Тарас Загородний.
Была сходка, на которой представители организованной группировки НБУ и Минфина и яркий представитель грантоедской тусовки с уровнем понимания процессов в стране на уровне одноклеточного имбецила с двумя - тремя слайдами в голове (в народе премьер-министр).
Все вместе пытались выдумать правдоподобные версии-прикрытия разграбления спекулянтами страны через мутки с ОВДП и искусственной ревальвацией (из-за которой страдает весь реальный сектор).
В тему - Как профаны из Кабмина и Нацбанка обманывают Президента и грабят страну - Дубинский
То есть обсуждалось, как прикрыть многомиллиардную коррупцию (cпекулянты умеют воровать красиво и много).
В принципе для меня ничего удивительного в этом нет. Грантоедов для этого и готовят - обслуживать интересы спекулянтов и не задавать вопросов. Хороший государственный аппарат для обслуживания примитивной аграрной колониальной экономики (посеять и собрать зерно - много ума не надо).
Вопрос: хотим ли будущего африканского бандустана под таким руководством?
По хорошему Гончаруку самому пора в отставку, поскольку если он остается то тут два вывода:
1. Либо он в доле от этих муток спекулянтов/
2. Либо его умственное развитие не позволяет элементарных процессов, которые вокруг него происходят. В принципе для грантоеда это нормально. Их на это и учат.
В тему - Зе-команда расписалась в вопиющей некомпетентности и должна немедленно уйти - Тимошенко. Видео
Что касается руководства НБУ и Минфина, то они давно сидеть должны, а не по Кабминам шастать.
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ЗЕ в информационном коконе только потому, что он не в состоянии воспринимать слишком сложную для него информацию.
Поэтому ему, как ребенку, инфу фильтруют, разжевывают и кладут в рот.

Причина беды не кокон, а некомпетентность и ограниченность ЗЕ, из-за которых этот кокон необходим.
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Зеленский сделал Украину страной Дурляндией - мнение Январь 16, 2020Без рубрикиКомментарии
"Записи Гончарука" підтверджують, що Зеленський перебуває в інформаційному коконі, йому вливають у вуха, що хочуть, - нардеп Поляков - Цензор.НЕТ 4483Но Зеленский спокоен… как говорит ЮрВиталич: «аки $Yй после акта».
ЗЕЛЕНСКИЙ в курсе? Мы теперь страна ДУРЛЯНДИЯ - и он ее такой сделал.
Об этом пишет сегодня вечером в Фейсбуке политолог Михаил Чаплыга.
Теперь Учителем может работать в школе человек без педагогического образования, а ВУЗы могут печать свои собственные «дипломы».
Это видимо, чтоб «легализовать» дегенератов в правительстве Зеленского…
Но Зеленский спокоен… как говорит ЮрВиталич: «аки $Yй после акта».
Тем временем наш Давид Арабский, он же Арахамия в быту, сообщает, что оказывается в кабинете премьера обсуждают вопросы национальной безопасности!
Давидушко, ты слушал, ЧТО они там обсуждают?!
Уже всех разведчиков иностранных лишили премий за их донесения из кабмина - заморское начальство не верит и считает, что разведчики пьянствуют и шлют пургу в метрополии!
ЗАНАВЕС.
***
Сегодня, 16 января, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о среднем образовании. «За» проголосовали 327 народных депутатов.
Теперь учителем может стать человек с любым образованием, а не только с педагогическим.
А в прошлом месяце Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования».
Этот закон исключает понятие «диплом государственного образца» и предлагает учреждениям высшего образования выдавать документы о высшем образовании по образцу, утвержденному собственным ученым советом.
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слышали мы эту байку, мол царь у нас добрый его просто бояре обманывают - человека можно обмануть ровно на столько насколько он сам позволяет
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Ой ржу не могу.......
Нашли чем шантажировать!!!! Сходил позажиматься в клуб с мужиками!!!!
Да если бы вся ВР, АП и министерства были лесби, геи, но патриоты и роботяги - я бы им на парад даже цветы принес!
У нас на Банковой и Грушевского самые большие гей клубы в стиле садо-мазо с наркотой и проститутами обеих полов уже 30 лет!
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