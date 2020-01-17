 "Записи Гончарука" підтверджують, що Зеленський перебуває в інформаційному коконі, йому вливають у вуха, що хочуть, - нардеп Поляков

Про це він розповів кореспонденту Цензор.НЕТ.

Депутат упевнений, що в Офісі Президента прем'єр-міністра підтримають.

"Богдан у цьому випадку захищає інтереси Гончарука. Тому що всі схеми, всі договорняки - з ним фактично пов'язані; у них дуже багато спільних інтересів. І за моєю інформацією, вони почали інформаційну атаку на Андрія Єрмака. Скидають якісь повідомлення про те, що він був у якомусь гей-клубі ... тобто намагаються в такий спосіб перевести інформаційну хвилю на інші вибухи, відвернути нашу увагу.

Але ми всі розуміємо, що справжній скандал - це плівки, на яких ми бачимо, що наш уряд нездатний розібратися в ситуації, яка відбувається в українській економіці. А плану виходу з кризи - взагалі немає. Ви ж бачили: вони спілкувалися про те, як обдурити Президента! Як зробити так, щоб він і надалі бачив у них ефективний уряд!" - заявив Поляков.

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Нардеп вважає, що оприлюднені записи підтверджують - президент Зеленський "перебуває в інформаційному коконі".

"Йому вливають у вуха те, що хочуть. А він фізично не може перевірити ефективність роботи всього уряду. Він один - і відповідає за всю країну. А його оточення - просто діє проти нього. Йому дійсно треба переглядати своє оточення", - наголосив Поляков.

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Детальніше про те, що народні депутати думають про скандал з "плівками Гончарука" можна прочитати тут.

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.