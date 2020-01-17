 "Ми хочемо знати, хто віддавав наказ", - Пристайко про катастрофу літака МАУ в Ірані

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це він заявив в ефірі американського телеканалу CNN.

"Я спілкувався з главою МЗС Ірану у перший день після катастрофи. І він жодного разу не згадав тоді про те, що літак був збитий за допомогою ракети. Тепер у нас є дані, які допоможуть знайти хоч якесь умиротворення сім'ям загиблих в авіакатастрофі. На цьому базується створення нашої коаліції - коаліції країн, чиї громадяни постраждали в цій трагедії. І ми сподіваємося, що ми доб'ємося кримінальної відповідальності для всіх тих виконавців, хто брав участь у цьому злочині. І ми зараз говоримо не тільки про тих військових, які натиснули на кнопку запуску ракети. Президент Зеленський чітко дав зрозуміти главі Ірану Рухані: ми хочемо знати, хто віддавав наказ. Необхідно знайти всі з'єднувальні ланки, всіх тих, хто відповідальний за смерть українських громадян", - сказав глава українського МЗС.

За словами Пристайка, саме робота українського зовнішньополітичного відомства змусила Іран співпрацювати у справі розслідування авіакатастрофи.

"Я бачу, що наш меседж і сигнал міжнародній громадськості досягли своєї мети. Це те, що змусило Іран співпрацювати. Зараз у нас хороша налагоджена робота. Люди на місцях працюють цілодобово. Наша команда, велика команда експертів працює там, до них приєдналися канадські фахівці. Місце аварії зараз вільне для роботи. У нас є доступ до всього необхідного.

Ми ідентифікували тіла загиблих українців. Ми готові до повернення тіл, і ми також запропонували нашу допомогу в цьому напрямку іншим країнам.

Залишилося отримати доступ до інформації з чорних скриньок. У нас була домовленість з іранцями, що ми зможемо забрати "чорні скриньки". Тепер чути розмови, що дослідження може проходити на іранській території. Немає особливого значення, де буде проходити дослідження. Важливо, щоб ніхто не зміг вплинути на записи і щоб у нас на руках була якісна експертиза, коли все буде закінчено.

Відповідаючи на запитання журналістки, чи має намір Україна бути присутньою під час декодування чорних скриньок, Пристайко відповів ствердно і акцентував, що найкращий варіант - це передавання їх Україні, "адже це був наш літак".

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.