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Все про:авіакатастрофа (494) Іран (432) МАУ (125)

 "Ми хочемо знати, хто віддавав наказ", - Пристайко про катастрофу літака МАУ в Ірані

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розповів про дії української сторони після катастрофи літака МАУ в Ірані.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це він заявив в ефірі американського телеканалу CNN.

"Я спілкувався з главою МЗС Ірану у перший день після катастрофи. І він жодного разу не згадав тоді про те, що літак був збитий за допомогою ракети. Тепер у нас є дані, які допоможуть знайти хоч якесь умиротворення сім'ям загиблих в авіакатастрофі. На цьому базується створення нашої коаліції - коаліції країн, чиї громадяни постраждали в цій трагедії. І ми сподіваємося, що ми доб'ємося кримінальної відповідальності для всіх тих виконавців, хто брав участь у цьому злочині. І ми зараз говоримо не тільки про тих військових, які натиснули на кнопку запуску ракети. Президент Зеленський чітко дав зрозуміти главі Ірану Рухані: ми хочемо знати, хто віддавав наказ. Необхідно знайти всі з'єднувальні ланки, всіх тих, хто відповідальний за смерть українських громадян", - сказав глава українського МЗС.

За словами Пристайка, саме робота українського зовнішньополітичного відомства змусила Іран співпрацювати у справі розслідування авіакатастрофи.

"Я бачу, що наш меседж і сигнал міжнародній громадськості досягли своєї мети. Це те, що змусило Іран співпрацювати. Зараз у нас хороша налагоджена робота. Люди на місцях працюють цілодобово. Наша команда, велика команда експертів працює там, до них приєдналися канадські фахівці. Місце аварії зараз вільне для роботи. У нас є доступ до всього необхідного.

Ми ідентифікували тіла загиблих українців. Ми готові до повернення тіл, і ми також запропонували нашу допомогу в цьому напрямку іншим країнам.

Залишилося отримати доступ до інформації з чорних скриньок. У нас була домовленість з іранцями, що ми зможемо забрати "чорні скриньки". Тепер чути розмови, що дослідження може проходити на іранській території. Немає особливого значення, де буде проходити дослідження. Важливо, щоб ніхто не зміг вплинути на записи і щоб у нас на руках була якісна експертиза, коли все буде закінчено.

Відповідаючи на запитання журналістки, чи має намір Україна бути присутньою під час декодування чорних скриньок, Пристайко відповів ствердно і акцентував, що найкращий варіант - це передавання їх Україні, "адже це був наш літак".

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170370
 
   
 Топ коментарі
 
"Говорили - балакали, сіли - заплакали..."... Пристайко-балабайко, ви з "Блазнем" уже так "усралися", що вас, за серйозних людей, уже ніхто не сприймає... "Клоуни"...
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Да если бы не канадцы, вы бы уже засудили экипаж ... заочно посмертно...
Дебилы, блять...
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Уточняю-МЬІ- єто ЗДОХА КАТАРА.
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Командующий Военно-космическими силами КСИР Амир-Али Хаджизаде заявил, что оператор иранской системы ПВО определил самолет МАУ как вражеский обьект.
Из-за помех в связи о "вражеском объекте" не доложили командованию, поэтому решение выпустить ракету приняли самостоятельно.
По словам Хаджизаде, на принятие решения у оператора было пять секунд, и он сделал неправильный выбор и запустил ракету по цели.
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Об этом знают уже все, кроме тех кому это положено знать. Глава МИД у нас слеп и глух.
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Літак під прапором України для Ірану "вражеский объект", бо Україна союзник США, а штати головний ворог Ірану. Це всім, навіть коню було зрозуміло, крім віслюка.
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Це теж є фактом, але ще відомо про ненависть до тих, хто став канадійцем. А таких там був майже цілий літак. Тому слова Хаджізаде є брехнею.
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Там взагалі-то летіли громадяни Ірану (у тому числі)...
Ніякої змови тут не було, це закономірний результат продажу фанатичним абізянам бракованої ще з заводу кацапської зброї...
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Іранці протягом десятиліть організованими групами літають в Київ в посольство Канади для отримання громадянства за програмою для осіб з ісламських країн, які хочуть звідти втекти. 57 "громадян Канади" - це етнічні іранці, які вже отримали громадянство. Багато з тих 82 громадян Ірану дуже ймовірно летіли в Київ з тою самою метою - отримання громадянства Канади. З точки зору "фанатичних абізян" всі вони також вороги Ірану.
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А чего же рашистский самолёт он не принял за вражеский объект, хотя тот вылетел в мордор буквально перед нашим бортом?
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Запустил первую ракету, а потом опять ошибся и через 10 сек., запустил вторую. Браво, брависсимо!!!
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10 самолетов определили до этого правильно ..а 11 нет! )))) Пустил одну ракету..а потом в догонку еще одну..ну что бы наверняка...завалить того кто здал где находится Султани,которого хавалили американцы..и как раз летел этим рейсом
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Пропустили - 22 літаки(!), до збиття нашого борту...І після, ще було два рейси...Потім їм "якоби дійшло". "Ми хочемо знати, хто віддавав наказ", - Пристайко про катастрофу літака МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 8523
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Є відео, де волохаті запустили дві ракети по літаку МАУ(з інтервалом в 30 сек.). Тобто двічи(!),вони зробили "непривильний вибір"...Однако... "Ми хочемо знати, хто віддавав наказ", - Пристайко про катастрофу літака МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 2529 Як кажуть:-Один раз, цевипадковість, два - це вже закономірність. "Ми хочемо знати, хто віддавав наказ", - Пристайко про катастрофу літака МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 1800
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"Говорили - балакали, сіли - заплакали..."... Пристайко-балабайко, ви з "Блазнем" уже так "усралися", що вас, за серйозних людей, уже ніхто не сприймає... "Клоуни"...
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Убить Сулеймани, Трамп, -Иран труханул, вот и сбил все что летело, когда ты сидишь и ждешь что в любую минуту прилетит томагавк, ты и не такое сотворишь, интересно следующие хорошо зная какой в Иране расклад, почему руководство МАУ не отменило рейс?
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Просто Лавров должен знать кто там из подмосковных вояк сидел за пультом ТОРа
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Даже я знаю, что никого, у Ирана своих вояк хватает. А возможно за пультом вообще никого не было, ТОР может работать без экипажа
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Это наглядный пример как хрупок мир и зависим от человеческого фактора "обезьяна с гранатой". Рано или поздно такая же ошибка постигнет того, кто запусакает МБР с ЯО.
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"Я общался с главой МИД Ирана в первый день после катастрофы. И он ни разу не упомянул тогда о том, что самолет был сбит при помощи ракеты...Источник: https://censor.net.ua/n3170370
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Голова МЗС Ірану знав із самого початку про ракету, але не говорив до того, коли не отримав команду говорити зверху після тиску неспростовними доказами. Тому чекати нормального співробітництва не варто.
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Да если бы не канадцы, вы бы уже засудили экипаж ... заочно посмертно...
Дебилы, *****...
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Краще хто не дав приказ,на закриття польотів над Іраном?Ця бидлота не менш виновна в загибелі людей.
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Саме так. Враховуючи наявність засобів ППО в Ірані, та запланований обстріл території Іраку, Хаджизаде повинен був закрити повітряний простір для польотів цивільної авіації.
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Як літали так і літають . А може ввести тести на ідіотизм з пониженням прав доступу до небезпечних професій?
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Тепер зрозуміло чому саме український літак?
Бездарній зєлєній "владі" потрібен ворог. Щоб відвернути увагу від рашки.
"На этом базируется создание нашей коалиции - коалиции стран, чьи граждане пострадали в этой трагедии."
Тепер це стадо буде створювати коаліції проти Ірану замість того, щоб їх створювати проти реального ворога рашки.
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А......никто!!!. И приказа....не было!!!!
А кто нажимал кнопку? А ....никто!!!! Кнопка просто не работала! Оператор ничего не мог сделать ни запустить, ни остановить!!!
Га-га-га-га.....хорошо развели лохов?
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Голова в телевізорі хоче знати. Настільки, наскільки маріонетка може хотіти. Але ротом проплямкала написане на папірці. А от чого хоче хазяїн голови, пҐезидент України і всєя Привата, Іґарьвалєрьіч - х.з.
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Катастрофа не случайность , украинский самолет вьібрали жертвой и подставили под ракетьі. Очень похоже на кремлевскую многоходовочку перед началом суда в Нидерландах по МН-17. Если бьі США не отменили ответньій ракетньій удар по Ирану , у РФ получился бьі нужньій результат по "сливу" расследования катастрофьі малазийского Боинга.
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как дети, ей богу, конечно никто не отдавал, тупой нижний чин все сделал
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Угу, натиснули на Іран так, що самі всралися. Якби не Канада з Британією та США, то було б остогидле вже дякуюдужедякую від української сторони та розслідування усіх маразматичних версій катастрофи, які б понавигадувала Московія...
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..... нет слов, молчи уже, идиот. -- странно, но почему это так хочется говорить последнее время в сторону власти все чаще и чаще...
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раздухорился петушок за спинами Трюдо, Джонсона и Трампа... Где ты раньше был, мудило?
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А я хочу знать, кто отдал в посольство приказ - говорить о технической неисправности.
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Ми хочемо знати хто віддавав приказ!?...Оба-на...Ну допустимо узнали...А якщо це росіянці!?...Що далі?...І які висновки будуть, з боку ЗЕвлади!?... "Ми хочемо знати, хто віддавав наказ", - Пристайко про катастрофу літака МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 4958
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У ермака с вислюком омарским спроси! Они точно знают им кацарылые первым ,радостную весть принесли.
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вы сначала скажите народу кто отдал
приказ стрелять на майдане
кто ? нашли беркутовцев крайних /они выполняли приказ/
назовите кто ????
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вы сначала скажите народу кто отдал
приказ стрелять на майдане
кто ? нашли беркутовцев крайних /они выполняли приказ/
назовите кто ????
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КТО КТО !? АЛИ !!! ИМ АМЕРИКАНЦЫ ПОМОГЛИ ТИРАНА ХУСЕЙНА УБРАТЬ !!! А ОНИ ТВАРИ НЕБЛАГОДАРНЫЕ ...!!!
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