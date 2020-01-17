 "Ми хочемо знати, хто віддавав наказ", - Пристайко про катастрофу літака МАУ в Ірані

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це він заявив в ефірі американського телеканалу CNN.
"Я спілкувався з главою МЗС Ірану у перший день після катастрофи. І він жодного разу не згадав тоді про те, що літак був збитий за допомогою ракети. Тепер у нас є дані, які допоможуть знайти хоч якесь умиротворення сім'ям загиблих в авіакатастрофі. На цьому базується створення нашої коаліції - коаліції країн, чиї громадяни постраждали в цій трагедії. І ми сподіваємося, що ми доб'ємося кримінальної відповідальності для всіх тих виконавців, хто брав участь у цьому злочині. І ми зараз говоримо не тільки про тих військових, які натиснули на кнопку запуску ракети. Президент Зеленський чітко дав зрозуміти главі Ірану Рухані: ми хочемо знати, хто віддавав наказ. Необхідно знайти всі з'єднувальні ланки, всіх тих, хто відповідальний за смерть українських громадян", - сказав глава українського МЗС.
За словами Пристайка, саме робота українського зовнішньополітичного відомства змусила Іран співпрацювати у справі розслідування авіакатастрофи.
"Я бачу, що наш меседж і сигнал міжнародній громадськості досягли своєї мети. Це те, що змусило Іран співпрацювати. Зараз у нас хороша налагоджена робота. Люди на місцях працюють цілодобово. Наша команда, велика команда експертів працює там, до них приєдналися канадські фахівці. Місце аварії зараз вільне для роботи. У нас є доступ до всього необхідного.
Ми ідентифікували тіла загиблих українців. Ми готові до повернення тіл, і ми також запропонували нашу допомогу в цьому напрямку іншим країнам.
Залишилося отримати доступ до інформації з чорних скриньок. У нас була домовленість з іранцями, що ми зможемо забрати "чорні скриньки". Тепер чути розмови, що дослідження може проходити на іранській території. Немає особливого значення, де буде проходити дослідження. Важливо, щоб ніхто не зміг вплинути на записи і щоб у нас на руках була якісна експертиза, коли все буде закінчено.
Відповідаючи на запитання журналістки, чи має намір Україна бути присутньою під час декодування чорних скриньок, Пристайко відповів ствердно і акцентував, що найкращий варіант - це передавання їх Україні, "адже це був наш літак".
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Из-за помех в связи о "вражеском объекте" не доложили командованию, поэтому решение выпустить ракету приняли самостоятельно.
По словам Хаджизаде, на принятие решения у оператора было пять секунд, и он сделал неправильный выбор и запустил ракету по цели.
Ніякої змови тут не було, це закономірний результат продажу фанатичним абізянам бракованої ще з заводу кацапської зброї...
человеческогофактора "обезьяна с гранатой". Рано или поздно такая же ошибка постигнет того, кто запусакает МБР с ЯО.
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Голова МЗС Ірану знав із самого початку про ракету, але не говорив до того, коли не отримав команду говорити зверху після тиску неспростовними доказами. Тому чекати нормального співробітництва не варто.
заочнопосмертно...
Дебилы, *****...
Бездарній зєлєній "владі" потрібен ворог. Щоб відвернути увагу від рашки.
"На этом базируется создание нашей коалиции - коалиции стран, чьи граждане пострадали в этой трагедии."
Тепер це стадо буде створювати коаліції проти Ірану замість того, щоб їх створювати проти реального ворога рашки.
А кто нажимал кнопку? А ....никто!!!! Кнопка просто не работала! Оператор ничего не мог сделать ни запустить, ни остановить!!!
Га-га-га-га.....хорошо развели лохов?
Все було отак.
приказ стрелять на майдане
кто ? нашли беркутовцев крайних /они выполняли приказ/
назовите кто ????
приказ стрелять на майдане
кто ? нашли беркутовцев крайних /они выполняли приказ/
назовите кто ????