 "Ви отримали нову ОГПУ. І в справах Майдану тепер не буде ні х#я", - Луценко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі під постом у Фейсбуці журналістки Тетяни Безрук.
Журналісти обговорювали публікацію в США листування помічника Руді Джуліані Льва Парнаса з деякими українськими чиновниками, зокрема нецензурну лексику тодішнього Генпрокурора Юрія Луценка.
Зокрема журналістка Тетяна Безрук запитала як пишеться слово "ні х#я" - окремо чи разом. Імовірно вона зробила це, ознайомившись із листуванням Луценка і Парнаса, де багаторазово вживається це словосполучення
У коментарі прийшов сам ексгенпрокурор, який у цій дискусії, уникнувши прямої відповіді, написав: "Щоб вам було зрозуміліше. У результаті вашої послідовної позиції ви отримали нову ОГПУ. І в справах Майдану тепер ні х#я".
Як відомо, 15 січня Палата представників США опублікувала нові факти у справі про імпічмент президента Дональда Трампа у вигляді переписки в месенджері WatsApp помічника Руді Джуліані Льва Парнаса з різними людьми з орбіти президента України Володимира Зеленського, а також главою МВС Арсеном Аваковим, генпрокурором Юрієм Луценком.
Головна мета спілкування - ініціювати розслідування проти сім'ї колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, а також можливого втручання України в американські вибори 2016 року.
В опублікованому листуванні є повідомлення Луценка з нецензурною лексикою.
А Ч"ЇВО?Всє ми тута--Русккагаварьяшьчьїєся .Насільствінаукраєньєзіриваниє.
Всього лише.
Дєвушка говоріт, что она всєгда думала, что слово «ні ***» пішется отдельно.
Ето говоріт о єє пробелах в ізучєніі грамматіки. Навєрноє, в то врємя, когда Луценко окончил школу с золотой мєдалью, і поступил в Львовскій політєх, дєвушка прогулівала урокі.
І міністри наче й українські,а їзьєккомь гавкають.А служать ці служки -їзічьнєкє кому?
это уже финальная часть затяжная будет, наверное, но тут уже зависит от процессов в США
то писали про переписку Юги с Парнасом, этот алкаш приплёл дела по Майдану
он ещё пишет, что журналистка заслуживает этого
Правильно? Порохоботы, я прав?