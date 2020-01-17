 "Ви отримали нову ОГПУ. І в справах Майдану тепер не буде ні х#я", - Луценко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі під постом у Фейсбуці журналістки Тетяни Безрук.

Журналісти обговорювали публікацію в США листування помічника Руді Джуліані Льва Парнаса з деякими українськими чиновниками, зокрема нецензурну лексику тодішнього Генпрокурора Юрія Луценка.

Зокрема журналістка Тетяна Безрук запитала як пишеться слово "ні х#я" - окремо чи разом. Імовірно вона зробила це, ознайомившись із листуванням Луценка і Парнаса, де багаторазово вживається це словосполучення

У коментарі прийшов сам ексгенпрокурор, який у цій дискусії, уникнувши прямої відповіді, написав: "Щоб вам було зрозуміліше. У результаті вашої послідовної позиції ви отримали нову ОГПУ. І в справах Майдану тепер ні х#я".

Як відомо, 15 січня Палата представників США опублікувала нові факти у справі про імпічмент президента Дональда Трампа у вигляді переписки в месенджері WatsApp помічника Руді Джуліані Льва Парнаса з різними людьми з орбіти президента України Володимира Зеленського, а також главою МВС Арсеном Аваковим, генпрокурором Юрієм Луценком.

Головна мета спілкування - ініціювати розслідування проти сім'ї колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, а також можливого втручання України в американські вибори 2016 року.

В опублікованому листуванні є повідомлення Луценка з нецензурною лексикою.





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