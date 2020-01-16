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 Політика України
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Все про:прослуховування (127) Гончарук_Олексій (480) Тищенко Микола (13)

 "Це склейка і просто чорний піар", - нардеп СН Тищенко про "записи Гончарука"

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Микола Тищенко сумнівається, що у викладених в інтернеті записах звучить голос прем'єр-міністра Олексія Гончарука і називає їх "склейкою" і чорним піаром.

Про це політик розповів кореспонденту Цензор.НЕТ.

"Я слухав плівки. І я дуже часто з Олексієм Гончаруком на зв'язку через мою активну діяльність. Я взагалі його голос не впізнав. Я думаю, що це склейка і просто чорний піар, брудна технологія, якої останнім часом і я зазнаю, і вся наша команда", - сказав Тищенко.

На запитання, чи вважає він, що на записах не голос прем'єра і склейка, про що говорив глава фракції СН Давид Арахамія, нардеп відповів:

"Мені голос не здався його. Бачите, у нас збігаються навіть із Давидом думки, що це нарізка. Але я його голос не впізнав, бо він там був якийсь шиплячий, десь далеко".

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На запитання, чи не боїться він прослуховування, Тищенко відповів, що впевнений, що його постійно записують.

"А я емоційна людина і своїх емоцій не соромлюся. Я в одній емоції з нашим народом... Я впевнений, що мене весь час записують. Я цього не боюся. Але це таке життя. Сьогодні у кожного в руці гаджет, ви можете включити диктофон, як це ви зараз робите, і записувати. Я цього не боюся. Будь ласка, записуйте. Я звик до камер і диктофонів. Я, звичайно, не зовсім звик до незаконного прослуховування, але якщо це буде на підставі закону, то будь ласка", - відповів "слуга народу".

Детальше, що народні депутати думають про скандал із "плівками Гончарука" можна прочитати тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170368
 
 
 Топ коментарі
 
Не переживай, у вас таких "склеек" целая куча... Например, о снятии "бл.дей" цельным "главой группы по международным вопросам"... Скоро и на Арахамию "склейка" приспеет...
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Мовчи,не проявляй себе дурнем зі своїм ЗЄ.
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зеленые галстуки то для особоупоротых слуг?
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Та ясно шо то козни врагов) и дрочево, и анал-табу, и конверты с баблом - все придумали злые недоброжелатели.
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"Я в одной эмоции с нашим народом…
Источник: https://censor.net.ua/n3170368"

Они не в Трускавце учились, а у Лукашенко - как ездить по ушам лохтората...
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Нихто власть не захватывал.Лукашенко сам подарил страну *****.
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дай йому Бог здоров'я.. Класний гравець
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мені здається він вже років 10 як залишив спорт
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туфта те записи. можно не обращать внимания.
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Странно, - в деле Шеремета склейка записей проканала
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В Слугах все эксперты, только не говорят о похожести остальных голосов, собранных в одном месте...
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"Записи Гончарука" - это высосанный из пальца фейк, выгодный в первую очередь! Коломойскому, а во вторую - так называемой "оппозиции" в Раде.
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Не переживай, у вас таких "склеек" целая куча... Например, о снятии "бл.дей" цельным "главой группы по международным вопросам"... Скоро и на Арахамию "склейка" приспеет...
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протестую - то чисто бес попутал цельного главу группы - к бесу и претензии, глава ни причем...
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Склейка, говоришь? Ну, тебе лучше всех знать за склейки, зная твою любовь до надувных теток.
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Прикмета: свідки сизоносого Петра біснуються - Зеленський вкотре поступив правильно. "Це склейка і просто чорний піар", - нардеп СН Тищенко про "записи Гончарука" - Цензор.НЕТ 597
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Не "НАШ"! Весь світ чманіє і регоче. Вішайтесь від ганьби,нелохи 73%-ні!
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Склейка? А чєво клеили? Пленку на бобинах?
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Народный депутат из фракции "Слуга народа" Николай Тищенко видимо даже немного лучше ванги и конечно же великолепный специалист по определию на слух, шо склеено и нарезано, как и арахимик - в криминалистику бы им, а они в Раде прозябают....
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