 Гончарук разом із Зеленським поїде на економічний форум у Давос

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"У рамках візиту глава українського уряду проведе низку двосторонніх зустрічей із лідерами іноземних держав і міжнародних організацій, а також із представниками міжнародного бізнесу", - йдеться в повідомленні.

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