 Гончарук разом із Зеленським поїде на економічний форум у Давос

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук разом із президентом України Володимиром Зеленським у дні проведення Щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму 22 та 23 січня перебуватиме з робочим візитом у Давосі, Швейцарія.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"У рамках візиту глава українського уряду проведе низку двосторонніх зустрічей із лідерами іноземних держав і міжнародних організацій, а також із представниками міжнародного бізнесу", - йдеться в повідомленні.
Також читайте: Зеленський і Трамп прибудуть на Всесвітній економічний форум у ДавосИсточник: https://censor.net.ua/ua/n3170367
поедут "не специалист" и еще тупее
Интересно, в качестве чего эти наши сочувствующие экономике туда едут то...
Украина официально подала заявку на участие в программе партнерства расширенных возможностей НАТО. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. По его словам, если бы Украина была участницей программы в случае со сбитым украинским самолетом в Иране Киев мог бы получить быстрее качественные разведывательные данные от союзников в НАТО.
Учись, 95ый квартал, как сделать ржачку всего из нескольких слов!
Хоча б один похвалив Зельцера.
Если вежливо попросить денюжек, то, может, и дадут.
Смотря как просить будете.
если да - ленку не брать.
«Не соврал, фашист».(с) Брат-2