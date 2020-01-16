EN|RU|UK
Теми дня: Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Записи Труби Газова війна Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  2812  148
Все про:Давос (87) Зеленський (4154) Гончарук_Олексій (480)

 Гончарук разом із Зеленським поїде на економічний форум у Давос

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук разом із президентом України Володимиром Зеленським у дні проведення Щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму 22 та 23 січня перебуватиме з робочим візитом у Давосі, Швейцарія.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"У рамках візиту глава українського уряду проведе низку двосторонніх зустрічей із лідерами іноземних держав і міжнародних організацій, а також із представниками міжнародного бізнесу", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Зеленський і Трамп прибудуть на Всесвітній економічний форум у Давос

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170367
 
 
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Вова и Леша едут в Давос, а Богдана не берут. Кошмар. Жизнь дала трещину.
 показати весь коментар
 
 
в Давос едут только бомжи .. Крутые поцики аля директор Укрпочты едут только в Ниццу!!
 показати весь коментар
 
 
Это типа глухонемые едут на песенный конкурс.
Интересно, в качестве чего эти наши сочувствующие экономике туда едут то...
 показати весь коментар
 
 
Янелох - в качестве пианиста, а Леша будет ноты листать
 показати весь коментар
 
Главное чтобы в Давосе эти ученные (Осел Оманский и заслуженный профффесор) не обосрались
 показати весь коментар
 
 
Самокатний розкаже в Давосі як просрати бюджет держави за пів року, а ЗЄля їде щоб за держбюджетні кошти повитріщатися на гори, може комусь запропонує послугу перевезення бабла в оманські офшори.
 показати весь коментар
 
 
А після форуму Янелох віслюк Оманський залишиться ще на днів три щоб погуляти по Давосу, відпочити, розслабитись...
 показати весь коментар
 
 
Историческое событие! Два кита мировой политики и экономики едут в Давос.)
 показати весь коментар
 
 
Профан в економіці і пустоголовий їдуть на економічний форум. Рizdets всім сподіванням...
 показати весь коментар
 
 
едут,бо шептаться с х@йловскими телефоном просто стрёмно...
 показати весь коментар
 
 
Осла Оманского повезут в Давос что бы постебаться
 показати весь коментар
 
 
Отжеж, млин, и добавить нечего - все уже написали....О, а тещу Дужедакула Оманский с собой возьмет? а то Богдана шо-то не видно, кто ж ему на ушко шептать будет всякие нежности?
 показати весь коментар
 
 
Доречі, треба у розшук подавати на Богдана. Чи вже б сказали нам, що він буде папізже, щоб народ не хвилювався. Гончарук разом із Зеленським поїде на економічний форум у Давос - Цензор.НЕТ 7289
 показати весь коментар
 
Народ ще менше хвилювавсяб якби випадково довідався, що бодя якось розчинився ( в просторі чи в кислоті...)
 показати весь коментар
 
 
Два Кирила,два дебіла,або Біба і Боба,два довболоба.
 показати весь коментар
 
 
Поки грім не вдарить, мужик не перехреститься.
Украина официально подала заявку на участие в программе партнерства расширенных возможностей НАТО. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. По его словам, если бы Украина была участницей программы в случае со сбитым украинским самолетом в Иране Киев мог бы получить быстрее качественные разведывательные данные от союзников в НАТО.
 показати весь коментар
 
 
Гончарук вместе с Зеленским поедут на экономический форум...
Учись, 95ый квартал, как сделать ржачку всего из нескольких слов!
 показати весь коментар
 
 
Треба ждати чрезвичайних сітуацій в Давосі. Гончарук разом із Зеленським поїде на економічний форум у Давос - Цензор.НЕТ 4720
 показати весь коментар
 
 
Де це зелеботи, щось не цілують взасос свого Оманського, мовчать як риби!
Хоча б один похвалив Зельцера.
 показати весь коментар
 
Правильно, "бубочка".
Если вежливо попросить денюжек, то, может, и дадут.
Смотря как просить будете. Гончарук разом із Зеленським поїде на економічний форум у Давос - Цензор.НЕТ 6064
 показати весь коментар
 
Треба в Пєті рєпєтіторство брати з попрошайнічєства.. Ото був майстер Гончарук разом із Зеленським поїде на економічний форум у Давос - Цензор.НЕТ 5292
 показати весь коментар
 
 
Правда, кроме селфи и кучу потраченных бюджетных денег, достижений в Давосе у Петра никто не знает!
 показати весь коментар
 
О, две давалки из Ольгино на ночной смене!)
 показати весь коментар
 
 
Кажись, уже пригорает! Держись, порохоботы хоть и маленькие, но стойкие...
 показати весь коментар
 
Все понятно! Зеленскому Уже объяснили, что все уже забыли про запись да и вообще убедили что это никого не интересует.
 показати весь коментар
 
Как никого, а Дубинского и его владельца Коломойского?
 показати весь коментар
 
Ишак туристов будет катать , а Леха билеты продавать
 показати весь коментар
 
 
От і добре, що ідуть разом. Гончарук за бубочкою буде наглядати, бо у лопушка з Андрєйкой - сєла батарєйка. Пропав Андрійко, треба собаку з міліцією викликати та шукати головну ОПУ.
 показати весь коментар
 
 
богдан едет?
если да - ленку не брать.
 показати весь коментар
 
 
Богдан зник. Він же казав, що до Новогу року попрацюємо та фсьо.

«Не соврал, фашист».(с) Брат-2
 показати весь коментар
 
 
Голубую устрицу переименовали в экономический форум. Работа под прикрытием.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору