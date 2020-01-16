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Все про:Мистецький арсенал (7) приватизація (182) Островська-Люта (2)

 "Мистецького Арсеналу" немає в списку підприємств, що не підлягають приватизації, - директор Островська

"Мистецький Арсенал" не потрапив до переліку об'єктів державної власності, які не підлягають приватизації.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила директор "Мистецького Арсеналу" Олеся Островська, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд затвердив список підприємств, що не підлягають приватизації. І - о, новий виклик! - Арсеналу в цьому переліку немає. Опера, Центр Довженка і Театр Франка, наприклад, є, а Арсеналу немає. Навіть не знаю, як це коментувати", - написала Островська.

Нагадуємо, 15 січня Кабмін затвердив перелік стратегічних підприємств, що не підлягають приватизації.

Мистецького Арсеналу немає в списку підприємств, що не підлягають приватизації, - директор Островська 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив свою дружину на посаду, яку раніше обіймала дружина Порошенка в "Мистецькому арсеналі"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170366
 
 
 Топ коментарі
 
Цього замало. Їм треба цей музей знищити. Надто сильно він асоціюється з Українською Незалежністю, ставши одним з її символів.
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А куда там сепаршу зелину за наши бабки пристроили?
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От був президент Ющенко - Мистецький Арсенал створив, палаци Батурина і Чигирина відновив, український дубляж кіно організував, пільги книговидавцям ввів...

А для простого народу уже в перші свої 100 днів помаранчева команда мінімальну пенсію в 2,5 раза підняла,а мінімальну зп - на 50%, ввела виплати при народженні дитини. А ще люстрацію провели - 20 тис. чиновників-корупціонерів вигнали. А ще контрабанду на митниці прикрили, а ще у Ахметова Криворіжсталь забрали... А ще прийняли закон про відмову від мажоритарки уже на найближчих виборах і тому в 2006 вибори провели вже за пропорційною системою.

Питання до зеботів: а ваш Зе хоч 10% від цього за свої півроку зробив???
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Цього замало. Їм треба цей музей знищити. Надто сильно він асоціюється з Українською Незалежністю, ставши одним з її символів.
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Елна зеленская назначена кем-то по развитию Мистецького Арсеналу! Це вже п-ць, чи ще ніт?!
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В Идии около 150 млн. школьников. Больше, чем все население РФ. И всех школьников кормят бесплатным горячим обедом. Всех, а не только 1-4 классы.
В Индии. Там где бедность и трущобы.
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Вони можуть собі це дозволити, індуси зароблять тільки на виробництві смартфонів більше ніж росія від продажу нафти,Samsung запустив в Індії найбільшу в світі фабрику з виробництва смартфонів Apple переносить в цю країну збірку останніх моделей. Xiaomi ще в позаминулому році запустила фабрику в цій країні і виробляє по смартфону в секунду.Україна з її експортом сировини може тільки позаздрити,бо влада ніяк неможе збагнути чому в країні такий ниций бюджет.
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А куда там сепаршу зелину за наши бабки пристроили?
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Новость должна начинаться так. "Мистецького Арсенала нет".
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Всё приватизированное зё-командой украинский народ назовёт преступлением и вернёт без компинсаций, но с посадками. Это не угрозы - это будущее.
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P.S.: навіть риби в шоці вицибулились на ОЦЕ...
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А що такого? Зеленський уже ввів свою дружину до ради "Мистецького арсеналу".
Напевно, Лена і приватизує ...
"Мистецького Арсеналу" немає в списку підприємств, що не підлягають приватизації, - директор Островська - Цензор.НЕТ 2347
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От був президент Ющенко - Мистецький Арсенал створив, палаци Батурина і Чигирина відновив, український дубляж кіно організував, пільги книговидавцям ввів...

А для простого народу уже в перші свої 100 днів помаранчева команда мінімальну пенсію в 2,5 раза підняла,а мінімальну зп - на 50%, ввела виплати при народженні дитини. А ще люстрацію провели - 20 тис. чиновників-корупціонерів вигнали. А ще контрабанду на митниці прикрили, а ще у Ахметова Криворіжсталь забрали... А ще прийняли закон про відмову від мажоритарки уже на найближчих виборах і тому в 2006 вибори провели вже за пропорційною системою.

Питання до зеботів: а ваш Зе хоч 10% від цього за свої півроку зробив???
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І за все це тупе бидло його люто ненавиділо. Українських патріотичних президентів вата традиційно ненавидить. А до Порошенка палала лютою ненавистю більше ніж до проросійських московських прихвоснів Кравчука, Кучми, Януковича і Зеленського разом взятих.
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Так при Ющі ще й рівень життя найвищий був у нашій історії. 1000 баксів зарплати - не було проблемою в Києві чи навіть Донецьку.

Здавалося б, бидлу головне - пожрать, а при Ющі всі нормально заробляли. Але ж ні, не влаштовувало...
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Африкан-Свиридорвич, при Ющі починалась гібридна війна в початковому ,неосмисленому, ще ворогом значенні. Але згодом вони її (вражини московські) детально проробили і запустили в первинному вигляді перед виборами Янука Зрадливого 1. Де він чи воно і виграло вибори. Майже те саме було пророблено і зараз з виборами Зеленського, тільки були підключені ще ІР-технології. Головний акцент Зеленського,як і у Януковича, були "ТЕЗИ" ...."корупції" та "Порошенка" ( а тоді Ющенка). Порошенко, Ющенко у своїх перевибіркових "тезах" брали за головне відновлення державності і економіки, а ці обидва...лайно на попєрєдніков. До речі, втікачі до Млокви це лаяння до сих пір озвучують, замість реальних кроків по захисту України, як і новообрані.
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большинству плебса "а какая разница? у них есть Кремль".
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Сенс російської війни - знищення української ідентичності.

Нерозуміння істинної природи цієї війни є головною вразливістю українців. Російський етнос веде війну проти українського етносу на всій території України. На Донбасі відбулась етнічна чистка. Російськомовних українців не існує.
Про це знали давно, але воліли не говорити, аби не зашкодити «міжетнічній єдності громадян України». Сподівалися, що час вилікує і проблема сама розсмокчеться. Проте нарив лише збільшувався і нарешті прорвав на Донбасі.....
Ще відвертіше про причини українсько-російської війни висловився начальник управління інформаційних операцій Генерального штабу ЗСУ полковник Анатолій Кравчук. «Донбас - це дуже специфічний регіон. Там дуже багато росіян, які приїхали туди не так давно. Це територія російсько-радянської ментальності. Вони не вважають територію Донбасу українською. Росіяни з усього Радянського Союзу приїхали на Донбас, їх там найбільша концентрація. Тому той регіон і відрізняється від України. Росія і Україна - це як два світи», - розповідає Анатолій Кравчук...
Він наголошує, що ця війна має етнічну природу. Росіяни Донбасу без сумнівів сприймають українців як ворогів тому, що вони українці. Росіяни дуже чітко усвідомлюють етнічне протистояння, натомість українці бояться це визнати. «Про це практично ніхто не говорить. Українці називали супротивну сторону «ватниками», тобто співгромадянами, у яких низька свідомість. А вони називали нас «укропами» - це таке зневажливе перекручення слова «українець». Вони воювали з нами тому, що ми не їхньої нації». «Я вбиваю тебе тому, що ти укр - тобто українець» - розповідає психолог. «Українці воювали не з росіянами, а з сепаратистами, а росіяни з самого початку воювали з нами тому, що ми українці».
Це поняття з зовсім різних, перпендикулярних площин. Українці ведуть війну за свою землю, а росіяни - проти українського етносу. Перевага росіян в тому, що вони усвідомлюють міжетнічний характер цієї війни, натомість українці цього не усвідомлюють.
Нерозуміння істинної природи цієї війни є головною вразливістю українців. Тому що міжетнічна війна виходить далеко за межі бойових дій - це війна ідентичностей. На цьому неодноразово наголошував журналіст і політолог Віталій Портников: «Українська держава буде там, де буде розповсюджено українську ідентичність. Та територія, де українська ідентичність не переможе, буде тяжіти до Росії, і ці території рано чи пізно стануть частинами Російської Федерації»...
...Етнічна ідентичність: свій серед своїх
Для початку необхідно з'ясувати, що таке етнос. Згідно з науковим визначенням, «етнос - це спільнота, яка відрізняється від усіх інших спільнот стійким комплексом якостей і спроможна його передати своїм нащадкам».
Етимологічно слово «етнос» означає «група своїх людей». Відтак базовою ознакою належності до свого або чужого етносу є розрізнення «свій - чужий». Спроможність розрізняти своїх і чужих є фундаментальним інстинктом, необхідним для виживання. Цей інстинкт важливіший за інстинкт голоду, сну чи продовження роду, оскільки від нього залежить безпека, життя і смерть. Тому навіть немовлята розрізняють своїх і чужих.
Належність до того чи іншого етносу визначається двома чинниками - внутрішнім і зовнішнім. По-перше, людина сама відносить себе до певного етносу - вважає його СВОЇМ. По-друге, інші члени цього етносу визнають цю людину СВОЄЮ. Наприклад, людина є українцем тоді, коли вона сама вважає себе українцем - і так само вважають інші українці. Член свого етносу - це свій серед своїх.Як люди розрізняють своїх і чужих
Є три головні ознаки розрізнення своїх і чужих:
1. Притаманний етносу антропологічний тип. Звичний зовнішній вигляд - це те, що ми розпізнаємо з першого погляду.
2. Вільне володіння етнічною мовою - це те, що ми розпізнаємо з перших слів.
3. Етнічна поведінка - це діяльність в інтересах етносу, солідарність зі своїми, дотримання притаманних етносу моральних цінностей. Це те, що ми розпізнаємо з першої спільної справи.
Усі три критерії розпізнання своїх - фізичний тип, мова і солідарність - є однаково важливими для життя етносу. Етнічний фізичний тип людина отримує від батьків, етнічну мову - від етнічного оточення, етнічну солідарність - від свого духовно-вольового центру. Відсутність хоча б однієї з цих трьох ознак викликає сумніви щодо етнічної належності...
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А шо такого? Ленка там ресторан откроет "95 квартал" з шаурмою
"Мистецького Арсеналу" немає в списку підприємств, що не підлягають приватизації, - директор Островська - Цензор.НЕТ 9547
"Мистецького Арсеналу" немає в списку підприємств, що не підлягають приватизації, - директор Островська - Цензор.НЕТ 144
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Лєнка твоя в Арсеналі столовку одкроєт! І будєт там щі разлівать да шаурмой торговать!
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Думається, що відставка Зеленського для українського народу буде ... СВЯТОМ ! Ще трохи і наша державність може луснути ...
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Звинуватити цю коземанду в патріотизмі, язик не повернеться. Ні прапору, ні Батьківщини. Для них немає ніяких святинь, окрім бабла
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Чому не має запитів до Зеленського по його "гастролях" в Омані !? Там все так не просто і тхне там Державною ...банальною зрадою !
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