 "Мистецького Арсеналу" немає в списку підприємств, що не підлягають приватизації, - директор Островська

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила директор "Мистецького Арсеналу" Олеся Островська, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд затвердив список підприємств, що не підлягають приватизації. І - о, новий виклик! - Арсеналу в цьому переліку немає. Опера, Центр Довженка і Театр Франка, наприклад, є, а Арсеналу немає. Навіть не знаю, як це коментувати", - написала Островська.

Нагадуємо, 15 січня Кабмін затвердив перелік стратегічних підприємств, що не підлягають приватизації.

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