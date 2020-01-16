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Все про:КМДА (749) Київ (6815) прорив (29) ТРЦ (13)

 Скарги від постраждалих через прорив тепломережі в Києві розглядатиме окрема комісія, - КМДА

У Київській міській адміністрації повідомили, що створена комісія для розгляду звернень громадян щодо шкоди здоров'ю через пошкодження магістрального трубопроводу на вулиці Антоновича в Києві.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі КМДА.

Згідно з повідомленням, комісія працює на базі комунального підприємства "Київтеплоенерго". Як повідомили на підприємстві, комісія працюватиме з 17-го по 31 січня.

Читайте також: Рух по вулиці Антоновича, де був прорив теплотраси, планують відновити до півночі 15 січня, - "Київавтодор"

Нагадаємо, увечері 13 січня біля станції метро "Либідська" в Голосіївському районі Києва біля торгово-розважального центру "Ocean Plaza" прорвало трубу з гарячою водою, яка затопила проїжджу частину і перший поверх ТРЦ.

Під час прориву тепломережі в Голосіївському районі Києва на вул.Антоновича, 174 легких опіків зазнало 9 осіб, яким надається медична допомога. Транспортний рух по вулиці Антоновича перекрили.

Дивіться також: З підтопленого ТРЦ у Києві "Ocean plaza" евакуйовано 13 осіб, одну людину госпіталізовано, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170365
 
 
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Выставить им счет за использование горячей воды!
А то, такое купание и на халяву.

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Еще и ТРЦ "Ocean Plaza" "вжарить" за нецелевое использование здания в качастве общественных бань с бассейном горячей воды....
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прокуратура и суды должна рассматривать, а не отдельная комиссия. Ахренели. Там люди ожоги получили.
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