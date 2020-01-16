 Скарги від постраждалих через прорив тепломережі в Києві розглядатиме окрема комісія, - КМДА

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі КМДА.
Згідно з повідомленням, комісія працює на базі комунального підприємства "Київтеплоенерго". Як повідомили на підприємстві, комісія працюватиме з 17-го по 31 січня.
Нагадаємо, увечері 13 січня біля станції метро "Либідська" в Голосіївському районі Києва біля торгово-розважального центру "Ocean Plaza" прорвало трубу з гарячою водою, яка затопила проїжджу частину і перший поверх ТРЦ.
Під час прориву тепломережі в Голосіївському районі Києва на вул.Антоновича, 174 легких опіків зазнало 9 осіб, яким надається медична допомога. Транспортний рух по вулиці Антоновича перекрили.
А то, такое купание и на халяву.