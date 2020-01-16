 Україна закликала збільшити бюджет СММ ОБСЄ на Донбасі для забезпечення моніторингу в нічний час

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ 16 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Моніторинг безпекової ситуації в нічний час залишається особливо проблематичним. З міркувань безпеки наземні патрулі не можуть вільно пересуватися окупованими Росією територіями Донбасу, що підриває здатність Місії спостерігати за порушеннями припинення вогню. Проте близько 55% таких порушень реєструються, як повідомляла сама СММ, у нічний час доби, насамперед, камерами СММ та співробітниками моніторингу, розміщеними на передових базах патрулювання. Якщо ми хочемо забезпечити всеохоплююче спостереження цілодобово, ми повинні посилити технічні можливості Місії для цього", - сказав український дипломат.
У зв'язку з цим, делегація України наголосила на необхідності забезпечити адекватне збільшення ресурсів для наступного бюджету СММ, який має бути прийнятий до кінця березня.
"Ми розраховуємо на те, що держави-учасниці дозволять цьому відбутися", - додав Цимбалюк.
Представник України також наголосив на критичній важливості забезпечення вільного та безпечного пересування спостерігачів ОБСЄ окупованими районами Донбасу.
"Ми рішуче засуджуємо триваючу практику Росії з обмеження та перешкоджання свободи пересування СММ. Протягом трьох тижнів після останнього чергового засідання Постійної ради спостерігачі зареєстрували 65 не пов'язаних з мінами обмежень - всі, крім одного, відбулися в окупованих Росією районах Донбасу", - заявив Цимбалюк.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ начала свою работу с середины 2014 года, прибыв по просьбе украинских властей. Ее задача - беспристрастное наблюдение и отчет за ситуацией в стране, в частности на оккупированных территориях Крыма и Востока. Также СММ должна способствовать диалогу между сторонами конфликта. В ее состав входят невооруженные гражданские наблюдатели из 44 государств-членов ОБСЕ.
Миссию нередко укоряют в чрезмерной инертности и пророссийской позиции. В состав ОБСЕ входит Российская Федерация и часть стран, координирующих с ней свою политику в отношении Украины. Очевидно, что деятельность СММ согласовывается Россией, говорит бывший представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.
"В таких условиях миссия объективно ограничена в своих действиях. Например, она не посещает оккупированный Крым, имея мандат на всю территорию Украины, поскольку Россия против. Очевидно, у России есть интерес, чтобы в составе СММ работали предвзятые люди. Но говорить о том, что все представители миссии предубежденные, также нельзя", - объясняет Бабин.
По оценке экс-представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Романа Бессмертного, сегодня ОБСЕ в большей степени контролируется Россией.
"Кремль за счет коррупционных действий фактически "зашпионил" аппарат ОБСЕ своими резидентами, а миссии - своими представителями. Именно поэтому ее миссии, мягко говоря, очень слабые. Во многих случаях они имитируют выполнение поручений. А тех миссионеров ОБСЕ, кто пытается действовать активно, просто убирают", - рассказывает дипломат.
По состоянию на декабрь миссия насчитывает 766 иностранных наблюдателей, включая 41 гражданина Российской Федерации. Нет никаких гарантий, что информация, полученная российскими наблюдателями, впоследствии не направляется в ФСБ, отмечает экс-глава комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко.
Ранее бывший глава украинского МИД Павел Климкин высказывал уверенность в том, что все россияне в СММ работают на спецслужбы. "Только единственное, чего я не знаю, так это то, работают ли они на одну спецслужбу, или на все вместе", - сказал Климкин в июле 2018 года.
Это заявление появилось на фоне "шпионского" скандала, в который угодила ОБСЕ. Немецкий телеканал ARD выяснил, что внутренние документы СММ, данные о коммуникации тогдашнего первого замглавы миссии Александра Хуга, а также мини-досье на ее членов, вероятно, попали в российскую ФСБ. Предположительно, они были переданы одним из сотрудников мониторинговой миссии.
Впрочем, это не единственный инцидент с участием СММ, имеющий российский след. В 2015 году журналисты ТСН установили, что в ее составе числится офицер главного разведуправления РФ Максим Удовиченко. Телеканал продемонстрировал видео, на котором он навеселе агитировал местных жителей за "русский мир", называя Украину "сранью". Впоследствии ОБСЕ уволило Удовиченко за пьянство.
Несколько лет назад в сети появилось фото представителей миссии на свадьбе дочери луганского боевика Владимира Тимофеева, известного как "Стахановский Бабай". Тогда в СММ извинились за инцидент и сообщили, что больше не сотрудничают с оскандалившимися наблюдателями.
В августе прошлого года миссия была вынуждена попрощаться с еще одним российским наблюдателем Николаем Алексеевым. Медиа обнаружили его публикации в Facebook, в которых он, среди прочих пророссийских постов, желал смерти "поганым" украинцам и прославлял "шахтеров ЛНР и ДНР".
В биографии очень многих миссионеров из других стран также прослеживается связь с Россией, включая "верхушку" СММ, отмечает Бессмертный. По его словам, некоторые представители миссии, участвовавшие в Минском процессе, ранее работали в России и входили в наблюдательные советы крупных российских компаний.
"В составе миссии, безусловно, есть люди, преданные своему делу. Например, бывший председатель СММ ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан. Но были и другие, например, Александр Хуг, у которого жена - россиянка. Я ничего против этого не имею, но неужели не нашлось майора или полковника, у которого не было бы каких-либо связей с Россией, чтобы возглавить эту миссию?" - рассуждает Бессмертный.
Между прочим, в октябре 2018 года благодаря своим неоднозначным высказываниям Хуг также напоролся на критику украинских властей и общественности. В интервью Foreign Policy он заявил, что ОБСЕ "не увидела прямых доказательств" российского вмешательства на Донбассе.
Но в то же время, по его словам, миссия фиксировала конвои, пересекающие границу Украину в районах, где нет официальных пунктов пропуска, а также людей с опознавательными знаками российской армии. Позже издание исправило интервью, удалив из него скандальные фразы. Cам Хуг уточнил, что опубликованный текст не отражал его точку зрения.