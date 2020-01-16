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Все про:відставка (578) Арахамія (195) Слуга народу (600) Гончарук_Олексій (480)

 Фракція "Слуга народу" проголосувала на підтримку Гончарука

Фракція "Слуга народу" підтримує прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Це стало очевидно після сигнального голосування у фракції за відставку глави Кабміну. Але голосів за таке рішення немає - фракція однозначно висловилася на підтримку роботи нинішнього Кабміну.

Про це заявив глава фракції Слуга народу Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини.

"Отримали цілих 10 голосів. Не бачили ми ніякої підтримки (відставки Гончарука, - ред), уряд працює. Зараз взагалі міняти уряд через якісь плівки, які нарізані незрозуміло ким, незрозуміло для чого... (немає підтримки, - ред.)", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, раніше Арахамія також сказав, що злиті в мережу аудіозаписи нібито розмов прем'єра Олексія Гончарука - це очевидний монтаж. "Моя особиста думка: це точно нарізка, це точно монтаж. Більш того, там є маніпуляції...", - сказав він.

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

За словами нардепа від "Слуги народу" Ірини Верещук, партія провела сигнальне голосування щодо відставки Гончарука.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170363
 
 
 Топ коментарі
 
А в чём Гончарук не прав? Он баран- сам признал, Зеля баран- вообще не вопрос, вот остальные бараны их и поддержали. Фракция "Слуга народа" проголосовала в поддержку Гончарука - Цензор.НЕТ 1256
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Бажанский и Дубинский отсосали.....
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Вова не наркоман.. Вова просто полез куда не ожидал.. А может оно и к лучшему и будем посмотреть
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Главный ЗЕлус не наркоман ??? Фракція "Слуга народу" проголосувала на підтримку Гончарука - Цензор.НЕТ 3716
Ойтанесмешитеменянаночь !!! Фракція "Слуга народу" проголосувала на підтримку Гончарука - Цензор.НЕТ 1391
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Нема в нього ознак наркоманії як в Добкіна молодшого.. Хиба шо хитро приховує.. Але це неможливо..
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У Зе раздвоение личности: Янелох не может понять что Ослик делал в Омане
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Тут с Прислужниками Урода полностью согласен и поддерживаю , как и они, Премьера Гончарука. Всё что он сказал о ЗЕ это правда.
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дивився фільм ВОНО.за Стівеном Кінгом.. Он там кловун віджигав.. А це якась пародія
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Нарасєє кабмін у відставку і у нас намагаються повторити. Совпадєніє?
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так в них такі да.. а в нас такі нєт.. і гдє савпадєніє?
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А за что его увольнять? ну признался что тупой сам , а бубочка еще тупее, разве не за это голосовали зебилы? А так смешно, прикольно и вообще во всем виноваты попередники.
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а Парубій попереджав шо буде весело.. Як у воду дивився
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Ты прав, Парубийко еще тот весельчак, толк знает. Особенно при голосовании.
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і ваапще.. Гончарук с Вовой їдуть до Швайцарії.. Завідуйтє молча!
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И что это Слуги Народные не хотят Авкова в премьеры?
И чем это он им не нравится?
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Соєва ************ разом із rassia and benia в шоці:не прокатило, Вова не повівся.
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так Порох за Гончарука - ему лучше подождать, пока Леха-дурак будет править, чем иметь дело с каким-нибуть Хорошковским
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Чем больше такой дряни выливается, тем менее остро она будет восприниматься. Эффект новизны уже утерян. "Разводка" не получается. Бедный организатор, только деньги зря потратил и создал реформаторам дополнительный иммунитет.
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