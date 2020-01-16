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 Міністр регіонального розвитку Бабак напише заяву про звільнення з посади 17 січня, - ЗМІ

Перший міністр в уряді Гончарука можливо втратить крісло 17 січня - ним стане керівниця Мінрегіону Альона Бабак.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади і місцевого самоврядування Олександр Качура в особистому телеграм-каналі "Правда Качури".

Він зазначив: "Завтра о 9-00 наш комітет (організації державної влади) звільнятиме міністра Мінрегіону Альону Бабак".

Міністр регіонального розвитку Бабак напише заяву про звільнення з посади 17 січня, - ЗМІ 01

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Цю інформацію підтвердила журналіст Соня Кошкіна

Міністр регіонального розвитку Бабак напише заяву про звільнення з посади 17 січня, - ЗМІ 02

Заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук також підтвердила інформацію про те, що міністр розвитку громад і територій України Альона Бабак справді написала заяву про відставку за власним бажанням.

"Альона Бабак справді написала заяву про відставку за власним бажанням", - розповіла вона агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Кравчук зазначила, що її, ймовірно, замінить глава Івано-Франківської обласної державної адміністрації Денис Шмигаль, який у п'ятницю вранці прибуде на засідання профільного комітету з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, а також на засідання фракції "Слуга народу".

За її словами, Шмигаль може також отримати статус віцепрем'єра України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170362
 
 
 Топ коментарі
 
ЗЕмафия расчищает путь к дерибану земли.
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Гончарук остался еще на пару месяцев. Зеленский очень тяжело принимает кадровые решения. Он понимает, что, выбив одного, посыплется вся эта будочка. Поэтому он тянет время. Сначала он говорил, что решит кадровые проблемы до нового года, теперь говорит о феврале.
Зеленский пока не понимает, что, оттягивая решение, он превращается в слабака, который только грозится кулачком.
Окружение Зеленского загоняет его в образ глупого и несамостоятельного безвольного политика, а он, не принимая решений, сам себе уничтожает образ "пацана, который не ссыт".
Вадим ДЕНИСЕНКО
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Откуда такая уверенность в том что КВНщик сам принимает решения?? Я лично сомневаюсь.
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ЗЕмафия расчищает путь к дерибану земли.
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Гончарук остался еще на пару месяцев. Зеленский очень тяжело принимает кадровые решения. Он понимает, что, выбив одного, посыплется вся эта будочка. Поэтому он тянет время. Сначала он говорил, что решит кадровые проблемы до нового года, теперь говорит о феврале.
Зеленский пока не понимает, что, оттягивая решение, он превращается в слабака, который только грозится кулачком.
Окружение Зеленского загоняет его в образ глупого и несамостоятельного безвольного политика, а он, не принимая решений, сам себе уничтожает образ "пацана, который не ссыт".
Вадим ДЕНИСЕНКО
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Откуда такая уверенность в том что КВНщик сам принимает решения?? Я лично сомневаюсь.
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Рішення приймає не він сам, але озвучити те рішення мусить він.
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Тупая манипуляция, раз не выгнал - значит слабак. Типа на мужика разгони всех, будь мужиком.
Через три дня об этом даже вспоминать никто не будет.
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Швидше тупе заперечення будь якої іншої думки.
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Да ну, если б Зеленский мог просто так это сделать. Уволить Гончарука это поссорится с Соросом и лондонским клубом.
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В фонде "Возрождение" считают инициатором кампании по дискредитации министров и соросовских чиновников Игоря Коломойского



"Антисоросята" против Гончарука
В свою очередь нардеп Макс Бужанский из фракции СН рассказал об ответных ударах по Гончаруку со стороны Разумкова и лояльной к нему части фракции СН. Парламент по инициативе Разумкова затребовал "отчет по поводу космических премий, нарисованных себе заместителями министров и руководителями госпредприятий. На первый раз предложим прийти в сознание добровольно, если нет, фракция настроена выгонять пачками, пусть эффективные менеджеры ищут себя в бизнесе, а не паразитируют на бюджете".
"Коллеги обратили внимание на очень интересную деталь. Мегапремии в Кабмине получили только люди Гончарука. А те, кто не его или не от него, не получили", - уточнил Бужанский.
Его коллега по фракции Александр Дубинский связывает Гончарука и близких к нему людей в руководстве министерств и госкомпаний (включая замгендиректора госконцерна "Укроборонпром" Мустафу Найема) с фондом "Возрождение" Джорджа Сороса. "Соросята сильно с премиями подставились. Вешать борды надо: "Морда Найема, место работы "Укроборонпром", зарплата 310 тыс. грн. Слоган: Конец эпохи бедности". И так по каждому грантоеду. Чтобы благодарное население, только завидев соросенка, сразу начинало воспитательные упражнения".https://www.dsnews.ua/politics/tayny-zelenogo-dvora-kogo-otpravyat-v-otstavku-pervym-goncharuka-15012020220000
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А чого "прєвращаєтся" у слабака? Він є і завжди був слабаком. Це країна бачила ще, коли аналізи незалежній табораторіх здавати відмовився і повістки ігнорував. Бачила, але висновки не зробила.
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Яким насправді він був і є ми знаємо. Мова йде про образ який він створив, чи йому створили і у який велика частина лохотрату повірила.
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Працювала з Альоною Бабак. розумна і порядна людина, але спочатку вступила в самонеміч, а потім несподівано вляпалась в зелене Г.Чомусь зовсім не дивно,що чесна людина з корупціонерами та бандитами не ужилася.
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Па таму какь АЛЬ--ІОННА ана.Русккагаварьяшьчьїєся .Насільствінаукраєньєзіриваниє.

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УП писали, что сама заявление написала... фиг с ним с заявлением... там же писали, что её мол представляли по рекомендации Гончарука, а теперь вместо неё, вроде, человека Ахметова хотят поставить
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кресло как раз в кабмине для этого дякулы, псц, если правда.
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Когда ты бюлетень в урну бросал голосуя за скомороха неужели ты и в правду думал что будет всё по другому? Ну ты и лох!
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Просто напомним, что Шмыгаль связан с Ахметовым. Был директором на Бурштынской ТЭС. И теперь он получит, скорее всего, кресло в Кабмине и должность министра общин и территорий. Гончарука банально нагнули. Но в обмен на что? Скорее всего, депутаты Ахметова поддержат рынок земли. Это такой торг с Зеленским.
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Попередники уже не виновные , а виновная мафия , ну и что , к мафии обращаться по поводу повышения зарплат и пенции.Та на кой держать две армии Борцов с мафией и повышать им зарплату, если по вине мафии министры уходят в Одставку.
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первая пошла
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Нахапала будь здоров за всю свою сознательную жизнь нахрапистая чиновница, хватит и детям и внукам.
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