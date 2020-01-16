 Міністр регіонального розвитку Бабак напише заяву про звільнення з посади 17 січня, - ЗМІ

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади і місцевого самоврядування Олександр Качура в особистому телеграм-каналі "Правда Качури".
Він зазначив: "Завтра о 9-00 наш комітет (організації державної влади) звільнятиме міністра Мінрегіону Альону Бабак".
Цю інформацію підтвердила журналіст Соня Кошкіна
Заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук також підтвердила інформацію про те, що міністр розвитку громад і територій України Альона Бабак справді написала заяву про відставку за власним бажанням.
"Альона Бабак справді написала заяву про відставку за власним бажанням", - розповіла вона агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.
Кравчук зазначила, що її, ймовірно, замінить глава Івано-Франківської обласної державної адміністрації Денис Шмигаль, який у п'ятницю вранці прибуде на засідання профільного комітету з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, а також на засідання фракції "Слуга народу".
За її словами, Шмигаль може також отримати статус віцепрем'єра України.
Зеленский пока не понимает, что, оттягивая решение, он превращается в слабака, который только грозится кулачком.
Окружение Зеленского загоняет его в образ глупого и несамостоятельного безвольного политика, а он, не принимая решений, сам себе уничтожает образ "пацана, который не ссыт".
Вадим ДЕНИСЕНКО
Через три дня об этом даже вспоминать никто не будет.
"Антисоросята" против Гончарука
В свою очередь нардеп Макс Бужанский из фракции СН рассказал об ответных ударах по Гончаруку со стороны Разумкова и лояльной к нему части фракции СН. Парламент по инициативе Разумкова затребовал "отчет по поводу космических премий, нарисованных себе заместителями министров и руководителями госпредприятий. На первый раз предложим прийти в сознание добровольно, если нет, фракция настроена выгонять пачками, пусть эффективные менеджеры ищут себя в бизнесе, а не паразитируют на бюджете".
"Коллеги обратили внимание на очень интересную деталь. Мегапремии в Кабмине получили только люди Гончарука. А те, кто не его или не от него, не получили", - уточнил Бужанский.
Его коллега по фракции Александр Дубинский связывает Гончарука и близких к нему людей в руководстве министерств и госкомпаний (включая замгендиректора госконцерна "Укроборонпром" Мустафу Найема) с фондом "Возрождение" Джорджа Сороса. "Соросята сильно с премиями подставились. Вешать борды надо: "Морда Найема, место работы "Укроборонпром", зарплата 310 тыс. грн. Слоган: Конец эпохи бедности". И так по каждому грантоеду. Чтобы благодарное население, только завидев соросенка, сразу начинало воспитательные упражнения".https://www.dsnews.ua/politics/tayny-zelenogo-dvora-kogo-otpravyat-v-otstavku-pervym-goncharuka-15012020220000
скрыть комментарий