 Міністр регіонального розвитку Бабак напише заяву про звільнення з посади 17 січня, - ЗМІ

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади і місцевого самоврядування Олександр Качура в особистому телеграм-каналі "Правда Качури".

Він зазначив: "Завтра о 9-00 наш комітет (організації державної влади) звільнятиме міністра Мінрегіону Альону Бабак".

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Цю інформацію підтвердила журналіст Соня Кошкіна

Заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук також підтвердила інформацію про те, що міністр розвитку громад і територій України Альона Бабак справді написала заяву про відставку за власним бажанням.

"Альона Бабак справді написала заяву про відставку за власним бажанням", - розповіла вона агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Кравчук зазначила, що її, ймовірно, замінить глава Івано-Франківської обласної державної адміністрації Денис Шмигаль, який у п'ятницю вранці прибуде на засідання профільного комітету з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, а також на засідання фракції "Слуга народу".

За її словами, Шмигаль може також отримати статус віцепрем'єра України.