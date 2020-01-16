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 Політика України, Економіка
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Все про:суднобудування (12) Рябошапка Руслан (249) Офіс генерального прокурора (32) Суднобудівельний завод "Океан" (1) Капацина Василь (1)

 Інвестор заводу "Океан" Капацина вимагає зустрічі з Рябошапкою через арешт підприємства

Інвестор суднобудівного заводу "Океан" Василь Капацина вимагає зустрічі з Генеральним прокурором України Русланом Рябошапкою у зв'язку з арештом підприємства.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку заводу "Океан" в Фейсбук.

"Щойно я дізнався про арешт заводу "Океан", я вдався до серйозних заходів, щоб зустрітися з Генеральним прокурором. Не вдалося. Я заявляв про це під час прес-конференції в середу, публічно, через багато ЗМІ звернувся до Руслана Рябошапки і Президента України Володимира Зеленського. Але до сих пір ніхто з Офіс Генерального прокурора не вийшов зі мною на зв'язок. Наче немає ніяких проблем!

Рябошапка не відповідає на мої дзвінки та особисті повідомлення, хоча я знаю, що отримує їх. Я вважаю таку ситуацію неприпустимою і вимагаю зустрічі з генеральним прокурором", - заявив Капацина.

На думку бізнесмена, підлеглі генпрокурора, не розібравшись, наклали арешт на завод, де працює 700 осіб, який виконує престижні замовлення, зокрема іноземні.

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"Океан" було арештовано незаконно і без турботи про наслідки. Мене як власника Заводу ніхто не допитав, навіть не опитав. Минуло чотири доби з моменту рішення суду, а ми до сих пір не бачимо тексту судового рішення про арешт в реєстрі!", - підкреслює інвестор.

За словами Капацина, якщо ситуація не вирішиться позитивно в найближчі дні, він буде змушений закрити завод "Океан". Тому вимагає негайної зустрічі з Рябошапкою, для чого спеціально приїхав до Києва.

Миколаївський суднобудівний завод "Океан" спеціалізується на виробництві і ремонті контейнеровозів, танкерів, буксирів, барж водотоннажністю до 350 тис. тонн. Суднозавод володіє, зокрема, найбільшим в Європі сухим доком, технологічними лініями по будівництву великотоннажних суден, а також водною акваторією площею 42 га.

Нагадаємо, раніше Офіс Генерального прокурора домігся арешту майна Миколаївського суднобудівного заводу "Океан". Дане рішення було прийнято в рамках кримінальної справи про незаконне заволодіння майном заводу і доведенні його до банкрутства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170361
 
 
 Топ коментарі
 
Кацапсина -це той утирок, який вважає, що такий завод коштує 1$?
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КГБ-шник и соратник Новинского, значит в первом туре голосовал за Бойка, а во втором - за Порошенка.
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Капацина чекає районний прокурор та слідчий і місцевий суддя, тому він має шукати адвокатів та гроші на заставу! Буде кожен мафіозний зіц-председатель вимагати зустрічі з Генпрокурором! Смішно просто!
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с таким погонялом и на свободе.. які ж ми добрі
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Прочитал,что этот завод купили за 122 млн грн. Там металла было на сумму поболее этой.
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КГБ-шник и соратник Новинского, значит в первом туре голосовал за Бойка, а во втором - за Порошенка.
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С дуба рухнул ? За какого Порошенка ?
Все кацапы и им подобные голосовали за молодую. команду дилетантов Зе...
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Кацапсина -це той утирок, який вважає, що такий завод коштує 1$?
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Одногривневий "інвестор" вимагає зустрічі з одноразовим генпрокурором.
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там у них на сайте должно быть куда обращаться и расписание приёма граждан)
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Пусть инвесторы привыкают, пришли настоящие ЗЕмародёры и ЗЕбариги..грабить будут по взрослому и по беспределу.
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ПазвАни Баканову па поводу этого черта, это должно сработать!!
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Удивились, что судостроение в Украине ещё есть, и решили добить его в угоду конкурентам с Рашкостана.
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Судостроение?последнее судно сошло со стапелей этого завода в прошлом веке...😫
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В.Н.Капацина (на словах) патриот Украины. Это не мешает ему планировать бОльшую часть ССЗ "Океан" под перегрузку, а меньшую- под судостроение. Кого зебилы посадят туда после Капацины- можно только догадываться, но строить там уже точно ничего не будут.
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Це якась умора з цим Кацапіною. Тільки з третього разу мені вдалося прочитати цю хвамілію вірно. Інвестор заводу "Океан" Капацина вимагає зустрічі з Рябошапкою через арешт підприємства - Цензор.НЕТ 9963
Але я це таки зробила: Капацина! Інвестор заводу "Океан" Капацина вимагає зустрічі з Рябошапкою через арешт підприємства - Цензор.НЕТ 1763
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теж не з першого разу, спочатку бог зна що прочиталося Інвестор заводу "Океан" Капацина вимагає зустрічі з Рябошапкою через арешт підприємства - Цензор.НЕТ 5084
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а на каком основании, какой-то инвестор, имеет право напрямую ЗВОНИТЬ, Генпрокурору. по аресту?? Решать вопрос?? Иди в суд, обжалуй и тд. Какой это инвестор? Иди по закону! Ахренеть, оно вопит, что с ним. никто на связь не вышел. Кто, президент? Генпрокурор? Наплодили идиотов. Нет закона? Обжалуй, кричи и тд.
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Зрозумійте,де Новинський, там і ...ЛАЙНО через край. Вражина із вражин нашої державності. Що в політиці, що в економіці ...робе все всупереч. Якщо був би у нас хоча б Трибунал під час війни, то цього вражину просто вигнали без нічого з держави, якщо б не розстріляли. А от при Королю (мрію)...його просто в Тауер на пожиттєве до підвалин з крисами, як він сам, посадили б !
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