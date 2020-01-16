 Інвестор заводу "Океан" Капацина вимагає зустрічі з Рябошапкою через арешт підприємства

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку заводу "Океан" в Фейсбук.

"Щойно я дізнався про арешт заводу "Океан", я вдався до серйозних заходів, щоб зустрітися з Генеральним прокурором. Не вдалося. Я заявляв про це під час прес-конференції в середу, публічно, через багато ЗМІ звернувся до Руслана Рябошапки і Президента України Володимира Зеленського. Але до сих пір ніхто з Офіс Генерального прокурора не вийшов зі мною на зв'язок. Наче немає ніяких проблем!

Рябошапка не відповідає на мої дзвінки та особисті повідомлення, хоча я знаю, що отримує їх. Я вважаю таку ситуацію неприпустимою і вимагаю зустрічі з генеральним прокурором", - заявив Капацина.

На думку бізнесмена, підлеглі генпрокурора, не розібравшись, наклали арешт на завод, де працює 700 осіб, який виконує престижні замовлення, зокрема іноземні.

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"Океан" було арештовано незаконно і без турботи про наслідки. Мене як власника Заводу ніхто не допитав, навіть не опитав. Минуло чотири доби з моменту рішення суду, а ми до сих пір не бачимо тексту судового рішення про арешт в реєстрі!", - підкреслює інвестор.

За словами Капацина, якщо ситуація не вирішиться позитивно в найближчі дні, він буде змушений закрити завод "Океан". Тому вимагає негайної зустрічі з Рябошапкою, для чого спеціально приїхав до Києва.

Миколаївський суднобудівний завод "Океан" спеціалізується на виробництві і ремонті контейнеровозів, танкерів, буксирів, барж водотоннажністю до 350 тис. тонн. Суднозавод володіє, зокрема, найбільшим в Європі сухим доком, технологічними лініями по будівництву великотоннажних суден, а також водною акваторією площею 42 га.

Нагадаємо, раніше Офіс Генерального прокурора домігся арешту майна Миколаївського суднобудівного заводу "Океан". Дане рішення було прийнято в рамках кримінальної справи про незаконне заволодіння майном заводу і доведенні його до банкрутства.