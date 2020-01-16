 Співробітника Державної податкової служби на Львівщині затримано на хабарі 30 тис. грн, - ДБР. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
За попередньою інформацією, податківець вимагав 30 тис. грн "винагороди" від власника готельного комплексу за непритягнення до можливої відповідальності за неоформлення трудових відносин з найманими працівниками.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.
Це в 63 рази менше щомісячної "зарплати" уїпана смілянського в Укрпошті.