 Співробітника Державної податкової служби на Львівщині затримано на хабарі 30 тис. грн, - ДБР. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, податківець вимагав 30 тис. грн "винагороди" від власника готельного комплексу за непритягнення до можливої ​​відповідальності за неоформлення трудових відносин з найманими працівниками.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

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