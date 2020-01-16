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Все про:хабар (2851) Львів (1147) Правоохоронні органи (655) ДПСУ (21) ДБР (775)

 Співробітника Державної податкової служби на Львівщині затримано на хабарі 30 тис. грн, - ДБР. ФОТО

16 січня під час одержання хабаря правоохоронці затримали головного державного ревізора-інспектора ГУ Державної податкової служби у Львівській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Співробітника Державної податкової служби на Львівщині затримано на хабарі 30 тис. грн, - ДБР 01

За попередньою інформацією, податківець вимагав 30 тис. грн "винагороди" від власника готельного комплексу за непритягнення до можливої ​​відповідальності за неоформлення трудових відносин з найманими працівниками.

Співробітника Державної податкової служби на Львівщині затримано на хабарі 30 тис. грн, - ДБР 02

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

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Співробітника Державної податкової служби на Львівщині затримано на хабарі 30 тис. грн, - ДБР 03

Співробітника Державної податкової служби на Львівщині затримано на хабарі 30 тис. грн, - ДБР 04

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170358
 
   
 Топ коментарі
 
цікавлять не затримання а посадки.. а їх нема.. тому це - пшик!
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Взятка в гривнях, а почему на фото доллары. Сотрудник Госналоговой службы на Львовщине задержан на взятке 30 тыс. грн, - ГБР - Цензор.НЕТ 5689
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А сколько премий за это "раскрытие века" получит ГБР ? 😜
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Можнт это он себе премию выписал ? 😵
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легким движением руки.. доллары превращаются.. превращаются.. в гривны!! Бинго!!
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какая то вшивая тридцатка? по сравнению с премией малюськи це всего лишь шестерка бубей
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цікавлять не затримання а посадки.. а їх нема.. тому це - пшик!
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оце гівно зліва вже власний телеканал відкриває.. штагдєпачьом..
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По сравнению с зарплатой Игоря Смелянского, это полдня в кресле отсидется.
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А сколько премий за это "раскрытие века" получит ГБР ? 😜
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Вони ніколи не пересадять держ посадовців хабарників , коли ім сунуть у кішеню бабло вони не братимуть ?Всі беруть (!!) кому пропонують , на зарплатню працювати там ніхто не буде бо сміх. І це було завжди і це буде завжди ,на жаль
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тому в нас нема героїв.. а вулиці міст давно вже начасі називати іменами олігархів... прописати в Конституції шо ми є бидло і голосуємо за гречку
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Задержали и сразу же у задержанных Обменяли по выгодному курсу.Ну не лохи мы и всамом деле . На фото Доллар.
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Отродясь такого нє било і вот опять. Так це вже нові реформовані, чи ще старі нереформовані беруть хабарі?
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Сотрудник Госналоговой службы на Львовщине задержан на взятке 30 тыс. грн, - ГБР.

Це в 63 рази менше щомісячної "зарплати" уїпана смілянського в Укрпошті.
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