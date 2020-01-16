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 Події, Київські новини
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Все про:хабар (2851) СБУ (5027) Київтранспарксервіс (4)

 СБУ підозрює ексдиректора "Київтранспарксервісу" у службовій недбалості, внаслідок чого місто недоотримало 11 млн грн

Слідчі Головного управління СБ України в Києві та Київській області повідомили колишньому директору комунального підприємства "Київтранспарксервіс" КМДА про підозру у службовій недбалості.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Досудовим слідством встановлено, що в 2016-2018 роках чиновник уклав з комерційними структурами договори на передачу в оренду понад 150 паркувальних майданчиків у столиці. Незважаючи на відомі йому порушення з боку орендарів: організація паркомісць понад норму і самовільне розширення меж майданчиків, він не вжив жодних заходів для усунення порушень", - сказано в повідомленні.

Так, бездіяльність чиновника призвела до того, що бюджет столиці недоотримав 11 млн грн.

"Зараз ексчиновнику здійснено повідомлення про підозру у службовій недбалості за ч.2 ст.367 Кримінального кодексу України", - сказано в повідомленні.

Триває слідство для з'ясування всіх обставин справи.

Дивіться також: Групу чиновників "Київтранспарксервісу" викрили у системній корупції, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170356
 
 
 Топ коментарі
 
Поиздержался Баканов в Куршавелее , надобно пополнить баланс .... )))))
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ето шо то новенькое, такими темпами сбу скоро мусор из столицы на себе вывозить начнет СБУ подозревает экс-директора "Киевтранспарксервиса" в служебной халатности, в результате чего город недополучил 11 млн грн - Цензор.НЕТ 8761
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"СБУ не будет заниматься экономическими преступлениями", говорили они...
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в Днепре тоже самое я не против платить городу а не хрен знает кому
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А если город только потому организовал парковки чтобы хрен которому на культивацию которого и предназначены поборы сборы мог кататься как сыр в масле?
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ето шо то новенькое, такими темпами сбу скоро мусор из столицы на себе вывозить начнет СБУ подозревает экс-директора "Киевтранспарксервиса" в служебной халатности, в результате чего город недополучил 11 млн грн - Цензор.НЕТ 8761
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Поиздержался Баканов в Куршавелее , надобно пополнить баланс .... )))))
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"кАпейки (дают)" как говорила одна циганка-малолетка в криминальных новостях. СБУ підозрює ексдиректора "Київтранспарксервісу" у службовій недбалості, внаслідок чого місто недоотримало 11 млн грн - Цензор.НЕТ 6886
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филатову, березе и со приготовиться!)))
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**.....ть ты грозный!прям Московским диалектом завоняло!
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"СБУ не будет заниматься экономическими преступлениями", говорили они...
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Челове скиздил 11 млн..
Ему припишут Халатность!! Уже договорились!
Сколько из бюджета заплатят всем этим СБУшникам
кто в деле за этот цирк..
Такие дела интереснее чем заниматься
Безопасностью Украины
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Он там поднялся как минимум на десятки миллионов гривен, там оборот даже по тем временам доходил до миллиарда гривен в год, а в казну платили аж 20 миллионов.
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В халатности,проглядел...Все так мило,убаюкивающее спокоиствие.Ушко слегка крутните,шлепните по попке,скажите ну ну ну.и отпустите.
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