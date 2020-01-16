 СБУ підозрює ексдиректора "Київтранспарксервісу" у службовій недбалості, внаслідок чого місто недоотримало 11 млн грн

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Досудовим слідством встановлено, що в 2016-2018 роках чиновник уклав з комерційними структурами договори на передачу в оренду понад 150 паркувальних майданчиків у столиці. Незважаючи на відомі йому порушення з боку орендарів: організація паркомісць понад норму і самовільне розширення меж майданчиків, він не вжив жодних заходів для усунення порушень", - сказано в повідомленні.

Так, бездіяльність чиновника призвела до того, що бюджет столиці недоотримав 11 млн грн.

"Зараз ексчиновнику здійснено повідомлення про підозру у службовій недбалості за ч.2 ст.367 Кримінального кодексу України", - сказано в повідомленні.

Триває слідство для з'ясування всіх обставин справи.

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