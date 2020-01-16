 Пара українських фігуристів Нестерова - Даренський завоювала бронзу зимових юнацьких Олімпійських ігор-2020. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Української федерації фігурного катання на ковзанах.

Українці виступали у складі змішаної команди Vision, яка посіла третє місце. Разом із нашими фігуристами на п'єдестал зійшли Андрій Мозалєв (одиночне катання, Росія), Регіна Шерман (одиночне катання, Угорщина), Наталі Д'Алессандро/Брюс Ведделла (спортивні танці на льоду, Канада). Команда набрала 18 очок.

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Як повідомили в пресслужбі Національного олімпійського комітету України, президент НОК Сергій Бубка привітав з успішним виступом фігуристів Софію Нестерову та Артема Даренського, їхнього тренера В'ячеслава Ткаченка, а також Українську федерацію фігурного катання на ковзанах на чолі з Михайлом Макаровим. Він побажав і надалі впевнено крокувати до нових олімпійських перемог.