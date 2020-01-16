EN|RU|UK
Теми дня: Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Записи Труби Газова війна Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Спорт, Фоторепортаж
  736  7
Все про:спорт (794) фігурне катання (26)

 Пара українських фігуристів Нестерова - Даренський завоювала бронзу зимових юнацьких Олімпійських ігор-2020. ФОТО

Українська спортивна пара Софія Нестерова й Артем Даренський стали бронзовими призерами у командних змаганнях зимових юнацьких Олімпійських ігор, які відбуваються у Лозанні (Швейцарія).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Української федерації фігурного катання на ковзанах.

Пара українських фігуристів Нестерова - Даренський завоювала бронзу зимових юнацьких Олімпійських ігор-2020 01

Українці виступали у складі змішаної команди Vision, яка посіла третє місце. Разом із нашими фігуристами на п'єдестал зійшли Андрій Мозалєв (одиночне катання, Росія), Регіна Шерман (одиночне катання, Угорщина), Наталі Д'Алессандро/Брюс Ведделла (спортивні танці на льоду, Канада). Команда набрала 18 очок.

Дивіться також: Юні українські фігуристи здобули нагороди міжнародного турніру в Торуні. ФОТОрепортаж

Пара українських фігуристів Нестерова - Даренський завоювала бронзу зимових юнацьких Олімпійських ігор-2020 02

Як повідомили в пресслужбі Національного олімпійського комітету України, президент НОК Сергій Бубка привітав з успішним виступом фігуристів Софію Нестерову та Артема Даренського, їхнього тренера В'ячеслава Ткаченка, а також Українську федерацію фігурного катання на ковзанах на чолі з Михайлом Макаровим. Він побажав і надалі впевнено крокувати до нових олімпійських перемог.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170355
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
я спрашиваю осторожно...
а они не тупая вата, как усик и ломаченко или нет?
не знаете?
 показати весь коментар
 
 
Поки що вони не заявляли , що є прихильниками ватяного міру. Тому сподіваюся, що ,дійсно, є українцями. Але, враховуючи, що нашого зепрезіка на нормальну голову не натягнеш, то мене вже ніщо не здивує! Нажаль
 показати весь коментар
 
 
Интересный состав смешанной команды.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСпорт
 
 
 
 
 
 вгору