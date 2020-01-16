 Не люблю нову владу за кричущий непрофесіоналізм, шапкозакидання і нескінченні скандали, - Філатов

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Мер Дніпра зазначив: "Мені багато хто говорить: "Ти чого весь час вилазиш і корчиш розумника? Чому тобі безкінечно все не подобається? Ну і, взагалі, цей Філатов явно не любить нову владу"

Відповідаю по пунктах.

По-перше, я нікуди не вилажу, туди, де це мене не стосується.

Ні зараз, ні в минулому. Якщо Ви звернули увагу, то я не ретранслюю свою "особливо цінну думку" ні про ринок землі, ні про ФОПи, ні про обміни полоненими, ні про Юзіка з друзями.

Мене не цікавить відпочинок в Омані і запізніла реакція на збитий "Боїнг".

Вірніше, все це, звичайно, мене цікавить, але не мого розуму справа це коментувати, поки я сиджу у своєму кріслі.

А, по-друге, сиджу я у своєму кріслі тому, що земляки обрали мене представляти Дніпро. Територіальну громаду. Її інтереси.

І навіть якщо землякам дуже подобається нова влада і віддали вони за неї під 80 відсотків голосів, то я все одно не мовчатиму, коли "слуги народу" вішають землякам локшину на вуха у тій сфері, за яку я відповідаю.

...

Скажіть, а за що я повинен любити нову владу?

За мінус 2 мільярди в бюджеті міста?

За припинення соцеконома і фонду регіонального розвитку?

За зупинені будівництва?

За кричущий непрофесіоналізм, шапкозакидання і нескінченні скандали?

За порушення низинних почуттів люмпена звинуваченнями на адресу всіх і вся?

За кримінальні справи, що плодяться в геометричній прогресії, і які врешті нічим не закінчуються?

За остаточно розперезаних "правоохоронців", які під виглядом боротьби з корупцією, просто перерозподіляють сфери впливу і потоки?

...

За що?

За згортання прав місцевого самоврядування?

За майже "картотеку"?

За потоки брехні?

За пошук без вини винних?

...

І зараз, і за Порошенка, я криком кричу: віддайте територіальним громадам екологічний контроль. Саме ми, а не чиновники з Києва дихають цим лайном.

У відповідь - тиша.

Віддайте територіальним громадам адміністрування місцевих податків.

Тиша.

Віддайте регулювання грального бізнесу. Наші вулиці заполонили нелегальні казино.

Тиша.

Дайте можливість створити місцеву поліцію. Бо немає у мерів процесуальних прав боротися з наливайками, наркоманією та захопленням землі.

Тиша.

Перепідпорядкувати місцевим радам земельні кадастри. Там - кошмар.

Тиша.

Прийміть, нарешті, Муніципальний кодекс!

Тиша.

Тиша.

Тиша.

...

Точніше ні.

Не тиша.

У відповідь нам непрозоро і в турборежимі пропонують перекроїти Конституцію, змінити адміністративний устрій держави і надіслати з Києва "смотрящих".

І весь час лякають достроковими виборами.

Яких ніхто не боїться.

Але, при цьому, з засцяними очима говорять, що всі ці неподобства і є поглибленням децентралізації.

...

Ви, хлопці, замість того, щоб постійно лізти до місцевих рад у кишеню і плювати їм у душу, краще економікою займіться.

ЕКОНОМІКОЮ.

Робочими місцями.

Доходами громадян.

Щоб у людей грошей у гаманцях додалося.

Бабулетів.

Та хоча б один новий завод побудуйте.

При вас промвиробництво почало валитися щомісяця!

...

Ні, хлопці, не буду я вас любити.

Не буду.

...

І інші розлюблять вас теж швидко".