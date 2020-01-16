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Все про:критика (62) Філатов (248) Слуга народу (600)

 Не люблю нову владу за кричущий непрофесіоналізм, шапкозакидання і нескінченні скандали, - Філатов

Мер Дніпра Борис Філатов висловив претензії до нової влади як градоначальник одного з найбільших міст країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Мер Дніпра зазначив: "Мені багато хто говорить: "Ти чого весь час вилазиш і корчиш розумника? Чому тобі безкінечно все не подобається? Ну і, взагалі, цей Філатов явно не любить нову владу"

Відповідаю по пунктах.

По-перше, я нікуди не вилажу, туди, де це мене не стосується.

Ні зараз, ні в минулому. Якщо Ви звернули увагу, то я не ретранслюю свою "особливо цінну думку" ні про ринок землі, ні про ФОПи, ні про обміни полоненими, ні про Юзіка з друзями.

Мене не цікавить відпочинок в Омані і запізніла реакція на збитий "Боїнг".

Вірніше, все це, звичайно, мене цікавить, але не мого розуму справа це коментувати, поки я сиджу у своєму кріслі.

А, по-друге, сиджу я у своєму кріслі тому, що земляки обрали мене представляти Дніпро. Територіальну громаду. Її інтереси.

І навіть якщо землякам дуже подобається нова влада і віддали вони за неї під 80 відсотків голосів, то я все одно не мовчатиму, коли "слуги народу" вішають землякам локшину на вуха у тій сфері, за яку я відповідаю.

...

Скажіть, а за що я повинен любити нову владу?

За мінус 2 мільярди в бюджеті міста?

За припинення соцеконома і фонду регіонального розвитку?

За зупинені будівництва?

За кричущий непрофесіоналізм, шапкозакидання і нескінченні скандали?

За порушення низинних почуттів люмпена звинуваченнями на адресу всіх і вся?

За кримінальні справи, що плодяться в геометричній прогресії, і які врешті нічим не закінчуються?

За остаточно розперезаних "правоохоронців", які під виглядом боротьби з корупцією, просто перерозподіляють сфери впливу і потоки?

...

За що?

За згортання прав місцевого самоврядування?

За майже "картотеку"?

За потоки брехні?

За пошук без вини винних?

...

І зараз, і за Порошенка, я криком кричу: віддайте територіальним громадам екологічний контроль. Саме ми, а не чиновники з Києва дихають цим лайном.

У відповідь - тиша.

Віддайте територіальним громадам адміністрування місцевих податків.

Тиша.

Віддайте регулювання грального бізнесу. Наші вулиці заполонили нелегальні казино.

Тиша.

Дайте можливість створити місцеву поліцію. Бо немає у мерів процесуальних прав боротися з наливайками, наркоманією та захопленням землі.

Тиша.

Перепідпорядкувати місцевим радам земельні кадастри. Там - кошмар.

Тиша.

Прийміть, нарешті, Муніципальний кодекс!

Тиша.

Тиша.

Тиша.

...

Точніше ні.

Не тиша.

У відповідь нам непрозоро і в турборежимі пропонують перекроїти Конституцію, змінити адміністративний устрій держави і надіслати з Києва "смотрящих".

І весь час лякають достроковими виборами.

Яких ніхто не боїться.

Але, при цьому, з засцяними очима говорять, що всі ці неподобства і є поглибленням децентралізації.

...

Ви, хлопці, замість того, щоб постійно лізти до місцевих рад у кишеню і плювати їм у душу, краще економікою займіться.

ЕКОНОМІКОЮ.

Робочими місцями.

Доходами громадян.

Щоб у людей грошей у гаманцях додалося.

Бабулетів.

Та хоча б один новий завод побудуйте.

При вас промвиробництво почало валитися щомісяця!

...

Ні, хлопці, не буду я вас любити.

Не буду.

...

І інші розлюблять вас теж швидко".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170354
 
   
 Топ коментарі
 
Зедібіл, ти 5 років волав що в найбіднішій країні Європи, найзаможніший президент...
Зараз, коли за твої гроші в найбіднішій країні Європи найдорожчий уряд і парламент, - ти мовчиш! В чому справа? Волалка зламалася?!
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Я бы так не сказал. На фоне ЗЕбильных кловунов сейчас даже Виталя Кличко смотрица как гигант мысли и мастер красноречия. Помните как при Порошенко была тонна мемов и фотожаб про Кличко? А сейчас? А сейчас Кличко уже совсем не тупой и не смешной ..есть на кого фотожабы делать. Пришли кловуны повеселей.
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так спроси у своего пахана порхатого зачем он нам такую власть поставил?
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прич чем тут какойто пахан.. голосовали против вора порошенко а не за лицо неславянской национальности.. выбор был ограничен.. за 5 лет вор надоел..
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о даа так вы проголосовали за более проворных воров?) корбан - филатов - коломойша ну вообще не воры)) а про баранов из комик-шоу даже говорить не хочу это пешки для глупых, тупых даунов типа тебя
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и да кстати где дела на порошенко? где эти суды, статьи, приговоры судов? объясни мне клоун где это всё? в ***** тупая ты скотина безмозглая
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I.Diotov.не вали с вашей дурной головы на здоровые.
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К списку того за что не любишь добавь что тебя РАКОМ поставили за Центральный мост в Днепре, на котором ты три года бабло мутил.

Конечно же хотелось чтобы еще добавилось что таких тварей сажать уже начали.
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про "паставілі раком" детальніше, плз
хто ставив, як ставив, які були наслідки для Борі
поки я бачу, що "паставілі раком" більше стосується тебе, а не Філатова
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Ну конечно у вас за паребриком ничего не знают о знаменитом мосте.
Ну ничего в гугле набери, тебя же там еще не забанили?
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Боря, я тобі вірю. Ну, поки що. Принаймні Зєлі не вірю вже чотири місяці.
Зєлю треба геть, як на мене. Дострокові. Зєля взявсь не за свою справу. Нехай подає у відставку. Краще буде всім. Бо інакше буде біда, Зєля - ніякий
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Ты бы раньше думало,за кого галочку ставить. Тебе лично это все перед выборами пытались обьяснить порохоботы(это те,кто за зелю тебя заставили голосовать по твоей тупой версии) ,но ты не слушало тогда и сейчас не сделало никаких правильных выводов. Или наивный. Или тупой. Или одновременно
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вот Фарион пишет....- по этому вопросу не спрашивал.., но у нас в городке аванс на гос.предприятия до сих пор не выдали...
И говорят не ждите...

Ірина Фаріон
19 хв ·

Матусі в декреті не отримали цього місяця нещасних 800 грн. Натомість урядовці понад 100 тисяч у кишеню.
Кари на вас. І.Ф.
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Неужели до Фарион наконец-то дошло, что счастье не в мовi?
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да, да знаем - мову, веру, армию, отца с матерью на хлеб не намажешь...
можешь не продолжать...
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и вообще зачем она живет.. тут и так есть кому жить.. хорошо
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Поставили матрешек, чтоб за их спиной разворовать Украину! Кто разворует? - Сорос, соросята, сионисты, массоны, международные корпорации, внтренний олигархический криминал. Боюсь но это может быть закат Украины.
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он выглядит очень не довольным, он ведь представляет как бы интересы местных громдян, но, интересуюсь - як голосовали громодяны за нового президента и новых депутатов в ВР, вот то то.
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он же вроде написал, что 80% идиотов проголосовали за Зе...
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а выбора не было.. вор всем надоел.. нужно было мозгами шевелить и предлагать иную фигуру.. но снова всунули вора.. ось і маєте те шо маєте Не люблю нову владу за кричущий непрофесіоналізм, шапкозакидання і нескінченні скандали, - Філатов - Цензор.НЕТ 6865
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я про справжніх патріотів.. невже їх нема більше?
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чем Кушулинский к примеру не подходил мудрому и простому нариду?
Да с того списка каждый 2-й был лучше этого тупого шута...
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Кошулинський в 2 тур не потрапив.. Зеленський би можливо програв, на мою думку, якби патріотичні сили висунули б іншу кандидатуру..Хоча це скоріш мої хатєлкі
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тоже не прошло бы по одной причине...
патриотичные силы у нас есть - но патриотичного народа с национальным достоинством очень мало...
так что глухо...
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чому.. Петро ж виграв у 2014.. народ був за нього.. стількі очікувань.. перший рік було дійсно приємно те що робилося в державі..але потім він скис і почав рахувати бабло.. шкода..
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можешь сначала посмотреть, а можешь отмотать 2 минуты...

https://youtu.be/A05PRVC-JTY

Не люблю нову владу за кричущий непрофесіоналізм, шапкозакидання і нескінченні скандали, - Філатов - Цензор.НЕТ 2737
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та надюрити мені на того Вову.. це взагалі непотріб.. шпана з амбіціями короля футболу
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если б Кошулинський ещё не выступил публично то может и иму поверили, но этот срусскии как открыл рот, так всё, люди поняли - по дальше от греха.
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всё, ну ок, буду толерантным - почти всё
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Кошулинський дуже емоційний.. не може стримуватись..Я від нього в позитиві..але він не може бути президентом... Не сприймає критики.. Це мінус
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ясно, а вот вопрос появляеться, а оставшися 20% идиотов за кого, может отказались участвовать, так как баба люлька и гриценко с шариком пролетели
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большая часть из 20 скорее всего голосовала за опоблок или подобную мерзость...
ну процентов 5-10 максимум за проукраинские силы...
вот такой расклад..
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то получаеться 5-10% ещё не совсем потерянны или почти полезные идиоты.
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Честно говоря не люблю мутного Филатова,но если жители Днепра его выбрали,значит им подходит. Но,черт возми,он прав по каждому из пунктов. Ведь прав же?
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ти не всіх ідіотів ізвєрг з себе
як мінімум, один залишився
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Гоп компания у власти. Вiслюк у влади. А какая расница.......
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филя крысенышь! убегать еще рано! а вот за "остановленные стройки" отвечать ТЕБЕ "мер"!
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ему не дают воровать в тех масштабах что он запланировал.. потому бесится
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