 "Кіборги" довели: ми не віддамо жодного клаптика української землі, - Зеленський

Про це президент України Володимир Зеленський написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"У незламності, хоробрості, героїзму та надлюдських зусиль українського воїнства є ім’я – "кіборги". Ви – живі й полеглі – справжні легенди і найкращий приклад для тих, хто коли-небудь боронитиме Україну. Кожен знає, що "кіборг" – це не персонаж комп’ютерної гри чи американського блокбастера, а наш, український воїн-герой", - зазначив Зеленський.
Звертаючись до захисників Донецького аеропорту, він зауважив, що вони "встояли там, де не витримав бетон" і навіть ворог визнав їхню незламність.
"Дві сотні "кіборгів" заплатили життям за свій подвиг і за те, щоб довести: ми не віддамо жодного клаптика української землі. Герої не вмирають!" - написав президент.
Нагадуємо, бої за Донецький аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року та закінчилися після повного зруйнування старого і нового терміналів аеропорту. За стійкість українських захисників назвали "кіборгами".
У Донецькому аеропорту та селищі Піски впродовж цього періоду воювали спецпризначенці 3-го окремого полку, бійці 79, 80, 81, 95 окремих аеромобільних та 93 окремої механізованої бригади, 57 окремої мотопіхотної бригади, 90-го окремого аеромобільного та 74-го окремого розвідувального батальйонів, бійці полку "Дніпро-1", Добровольчого українського корпусу (ДУК) та інші.
У період з 18 по 21 січня 2015 року внаслідок підриву окупантами терміналу ДАП загинуло 58 "кіборгів", тому 21 січня було вирішено відвести українських військовослужбовців з нового терміналу, який був повністю зруйнований і не придатний для оборони.
Захищаючи Донецький аеропорт, загинуло понад 200 українських воїнів, поранено більш ніж 500. Багато з них нагороджені державними нагородами, деякі - посмертно.
кто то написал, не удивлюсь, если копипаст
Скільки нових танків за час твого президентства потрапить в армію? А нових літаків?
Час біжить дуже швидко... Скоро буде рік твого президентства... Що в досягненнях?
Пора припиняти відпочинки і починати працювати... Інакше наступні вибори може виграти вітя прохфесор...
а скільки було знищено *********** на складах ..?
#War #війна #война #ООС #Ukraine #Україна
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И АНОНСИРОВАЛ ОЧЕРЕДНОЕ ОТВЕДЕНИЕ ВСУ.
#ДАП #ЗСУ #війна #АТО #ООС
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не вспомнить Героев - не поймут, проклянут
что-то сказать - только опохабить...
А коли Яніна Соколова запрошувала сцикло до себе на інтерв'ю: «Не прийду, скаже - сцикло не прийшло. Прийду, скаже - о, сцикло прийшло».
Після 242 днів захисту ДАП стає якось аж моторошно. Фронт 242 став реальністю...
Front 242 - Sacrifice
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