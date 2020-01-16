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Все про:Зеленський (4154) донецький аеропорт (105)

 "Кіборги" довели: ми не віддамо жодного клаптика української землі, - Зеленський

"Кіборги" - захисники Донецького аеропорту довели, що українці не віддадуть жодного клаптика власної землі.

Про це президент України Володимир Зеленський написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"У незламності, хоробрості, героїзму та надлюдських зусиль українського воїнства є ім’я – "кіборги". Ви – живі й полеглі – справжні легенди і найкращий приклад для тих, хто коли-небудь боронитиме Україну. Кожен знає, що "кіборг" – це не персонаж комп’ютерної гри чи американського блокбастера, а наш, український воїн-герой", - зазначив Зеленський.

Звертаючись до захисників Донецького аеропорту, він зауважив, що вони "встояли там, де не витримав бетон" і навіть ворог визнав їхню незламність.

"Дві сотні "кіборгів" заплатили життям за свій подвиг і за те, щоб довести: ми не віддамо жодного клаптика української землі. Герої не вмирають!" - написав президент.

Дивіться також: На згадку про загиблих у ДАПі воїнів обіцяю стояти в Раді до кінця, - "кіборг" Костенко (Гром). ФОТО

Нагадуємо, бої за Донецький аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року та закінчилися після повного зруйнування старого і нового терміналів аеропорту. За стійкість українських захисників назвали "кіборгами".

У Донецькому аеропорту та селищі Піски впродовж цього періоду воювали спецпризначенці 3-го окремого полку, бійці 79, 80, 81, 95 окремих аеромобільних та 93 окремої механізованої бригади, 57 окремої мотопіхотної бригади, 90-го окремого аеромобільного та 74-го окремого розвідувального батальйонів, бійці полку "Дніпро-1", Добровольчого українського корпусу (ДУК) та інші.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми повернемо Донецьк", - Порошенко в День пам'яті "кіборгів"

У період з 18 по 21 січня 2015 року внаслідок підриву окупантами терміналу ДАП загинуло 58 "кіборгів", тому 21 січня було вирішено відвести українських військовослужбовців з нового терміналу, який був повністю зруйнований і не придатний для оборони.

Захищаючи Донецький аеропорт, загинуло понад 200 українських воїнів, поранено більш ніж 500. Багато з них нагороджені державними нагородами, деякі - посмертно.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170353
 
   
 Топ коментарі
 
В отличии от тебя, Лошара.
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а яким боком цей віслюк до кіборгів? "Киборги" доказали: мы не отдадим ни клочка украинской земли, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1262
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А яке відношення бідоносець оманський має до кіборгів?
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Здивував. Не очікував від нього такої заяви.
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оно тебя еще не удивило ? .... да ты прям золотая надежда электората ...
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Що йому написали, те й озвучив. А ти нас здивував своїм постом.
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Клоуны не способны доказывать!,они способны смешить!,просто победил телевизор!🤡
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Ослик накакашкал на своей странице в фейсбуке.
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Лучше чем Вы сказали о нем ...сказать невозможно.Думаю именно эта мысль возникает у всех здравых при его виде.(
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киборги то да, не отдаст, но вот бубочка просто отодвинет границу и потом уже какая разница.
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скорее всего Зеленский и не читал , что там ему на Фейсбуке
кто то написал, не удивлюсь, если копипаст
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Опа! Доказывать тебе надо! А ты ничего не попутал,когда кусочки отдавал,за которые не один десяток ребят головы положили,когда ты в вонючем " квартале" Нашу Мать Украину шлюхой называл! Фу,****! Не могу больше ничего писать,только слезы и горе...
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Скоро и второй эшелон артистов приедет в Украину с Московии в знак дружбы. "Кіборги" довели: ми не віддамо жодного клаптика української землі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 149 Редактировать или удалить это"Кіборги" довели: ми не віддамо жодного клаптика української землі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3132
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Расскажи им хохму про порно -актрису.и про то как ты трубадурил в Горловке в 15 ом.
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"Он еще...танцует?? Танцует....." Реплика Приображенского, как нельзя лучше характеризует нынешнюю власть..."пропал дом...."
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Киборги не отдадут, но президент может дать приказ отвести войска. Тоже доказано... 😜
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Армию отводит не президент, а янеЛох Оманский!
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Вова пора слова підкріплювати ділом...
Скільки нових танків за час твого президентства потрапить в армію? А нових літаків?
Час біжить дуже швидко... Скоро буде рік твого президентства... Що в досягненнях?
Пора припиняти відпочинки і починати працювати... Інакше наступні вибори може виграти вітя прохфесор...
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чомусь ми вважаємо, що завжди буде ще одна спроба. це зовсім не гарантовано.
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скільки нових танків потрапило до ЗСУ за 5 років соєвого ? А нових літаків ?
а скільки було знищено *********** на складах ..?
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Помолчал бы зеуклонист, ты уже им все что только возможно сдал., ишак зеленый.
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"Киборги" доказали: мы не отдадим ни клочка украинской земли, - Зеленский

И АНОНСИРОВАЛ ОЧЕРЕДНОЕ ОТВЕДЕНИЕ ВСУ.
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16 січня - День пам'яті захисників Донецького аеропорту

#ДАП #ЗСУ #війна #АТО #ООС "Кіборги" довели: ми не віддамо жодного клаптика української землі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3631

.."Кіборги" довели: ми не віддамо жодного клаптика української землі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8388
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***** !!!!! шо не презек --то курва о чем то вспомнила!
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вот дилемма..да?
не вспомнить Героев - не поймут, проклянут
что-то сказать - только опохабить...
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Це мені нагадало тяганину з парканом сечі перед виборами : Так шо мінє делать? Пісять чи не пісять?
А коли Яніна Соколова запрошувала сцикло до себе на інтерв'ю: «Не прийду, скаже - сцикло не прийшло. Прийду, скаже - о, сцикло прийшло».
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Сьогодні вже згадував дивний факт - є стара бельгійська група Front 242, існують ще з 1981 року (одні з батьків-засновників індустріального жанру ***). Що цікаво, вони ніде не пояснювали свою назву...
Після 242 днів захисту ДАП стає якось аж моторошно. Фронт 242 став реальністю...

Front 242 - Sacrifice

"Кіборги" довели: ми не віддамо жодного клаптика української землі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4655
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Не шморкле эти слова произносить. Ведь Киборги это воинствующее меньшенство. А что скажет толстожопый сивоха?
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Ти диви у лісі поздихало більше тисячі тварин - Зебенський про вояк України згадав "Кіборги" довели: ми не віддамо жодного клаптика української землі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5948

"Кіборги" довели: ми не віддамо жодного клаптика української землі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3736


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Начебто правильні й гарні слова каже, але у щирість цих його слів не віриться, як не крути.
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Настоящий герой: сети растрогало видео с тяжелораненым украинским бойцомЧетверг, 16 января 2020, 21:42

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Пользователи сети пришли в полный восторг от успехов в реабилитации украинского военного батальона "Донбасс" с позывным "Альпинист" Евгения Саленко, который получил тяжелое ранение под Широкино.
Своими эмоциями они делятся в соцсети под постом Евгения на его Facebook-странице.
"Я хожу!!!!" - подписал он кадры, на которых сам делает первые шаги.
Несмотря на то, что шаги получаются довольно несмелыми, для военного это уже достижение, ведь долгое время он был прикован к инвалидной коляске.
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Хроника одного Президента ...

16.01.2020 г.

СБУ второй день обыскивает Государственную налоговою службу. У главы ГНС изъяты ключи от внутреннего хранилища документации.

Переговоры об объединении усилий на следующих местных выборах между структурами Коломойского (Палица) и структурами Зеленского (Корниенко) окончились безрезультатно.

На предварительном заседании кредитного комитета МВФ Украину не включили. в перечень планируемых стран на выдачу кредита. Вопрос об Украине даже не обсуждался.

15.01.2020 г.

Новая схема Зеленского - это строительство дорог и 33 млрд. на распил.

Судя по всему приватизация земли откладывается. Дело в том, что все схемы Зеленского на этом заработать последовательно заблокированы обстоятельствам которые он преодолеть не смог.

Структуры ДТЭК перестали оплачивать услуги "Укрэнерго" по транспортировке электроэнергии. Долг - свыше 500 млн. гривен. Это своеобразный контрудар за манипулирование ценами "ночных" тарифов и отмену льгот по "зеленой энергетике". Структуры Коломойского официально обвинили украинские государственные структуры в нарушении санкций США против "Роснефти"

Вчера окончательно стало ясно, что Зеленский планирует отставку премьер-министра и замену части министров КМ на март.
Вчера на совещании у Зеленского произошло знаковое событие. В открытый конфликт вступили структуры "Нафтогаза" и "Укрнафты" Коломойского. Речь идет о планируемых поставках топлива из Беларуси в обмен на экспорт им нефти. Разговор шел на очень повышенных тонах.
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"Киборги доказали", а ти "всралося-і-відступило" - ось у чому і є різниця (факти),Вова!
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кіборги, родом з Галичини, Київщини і т.д. на смерть стояли за землю на Донетчині. А кагал тепер шахер-махєр збирається провернути з землею, яка належить українському народу. А не подавитесь?
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ты ж уже отдал.. отвёл войска и что ? перестали стрлеять? мы да, они нет.. и каждый день гибнут как и гибли наши хлопци.. а после отвода ещё стали больше гибнуть, потому что ты отвёл их в чистое поле..
цинизму нет предела у Зели
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надо молиться за Зеленского, чтобы Создатель
дал ему мудрость и храбрость
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Вова, да тебе-то какая разница, чья земля...
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