 Терміни будівництва метро на Виноградар зірвано, - Токарєв

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Газета ua, про це сьогодні на пресконференції в "Інтерфакс-Україна" в Києві заявив Олег Токарєв, глава наглядової ради ПАТ Київметробуд.
"Зірвано терміни. Переноситься пуск! А 1,6 мільярда гривень - немає!.. Протягом всього року ми говорили, робили зауваження... Я говорив про те, що так метро не будується, так не можна. Не можна відлучати фахівців-професіоналів від об'єкта", - сказав він.
За словами Олега Токарева, зараз екс-керівник Київметробуду Василь Кобіль блокує доступ до робіт досвідчених професійних фахівців, на рахунку яких десятки років стажу в метробуді і запущених станцій метро.
"Будівництвом займаються ті, хто поняття не мають про цю справу. Порушується технологічний ланцюжок, люди займаються тим, що освоюють кошти, а не будують. Вже є ризик затягнути будівництво додатково на два-три роки. Вдумайтеся: на підприємство зайшли 2,6 мільярда гривень, 1,6 мільярда вже витрачено, а по кошторисах виконано робіт на 150 мільйонів. Від суми контракту це всього лише 2,5%! " - заявив Токарєв.
Він також зазначив, що така ситуація виникла вперше разом з приходом до керівництва Київметробудом Василя Кобиля. "Зараз ми, хто весь час будували метро і ніколи не підводили киян, стурбовані. Після маніпуляцій міноритарних акціонерів був поставлений (генеральним директором Київметробуду - Ред.) Кобіль Василь Петрович, який, до речі, не знаходиться зараз на підприємстві, знаходиться, очевидно, в бігах", - уточнив глава наглядової ради Київметробуду.
За словами Євгена Шатайкіна, головного інженера проекту будівництва метро на Виноградар, раніше компанія працювала в штатному режимі.
"За півроку, поки до управління на місцях не були залучені фахівці, що не мали жодного досвіду будівництва метро, були виконані величезні підготовчі роботи... Потім почалися систематичні порушення графіка. Ми були відведені від процесу придбання техніки... Та, яка закуплена, на сьогоднішній день не працює в повному обсязі зі швидкостями, які були нами закладені. з трьох одиниць техніки працює півтори. Ми катастрофічно відстаємо від графіка!" - вважає Євген Шатайкін.
У той же час він сподівається, що за умови повернення до будівництва професіоналів, темпи будівництва вдасться надолужити.
Олег Токарєв також повідомив, що з метою виправити ситуацію на зборах акціонерів 17 грудня 2019 року було частково змінено склад наглядової ради ПАТ Київметробуд і обраний генеральним директором Олександр Метелиця, який пропрацював на підприємстві 28 років.
"Ми думали, що зареєструємо його, але люди, які до сих пір вважають себе керівництвом Київметробуду, а це Василь Кобіль, почали чинити перешкоди. У реєстраційній комісії Мін'юсту нас просто-напросто не зареєстрували, досі наш обраний наглядовою радою генеральний директор знаходиться , будемо говорити, поза зоною управління", - розповів Олег Токарев. Крім того, збори акціонерів було атаковано так званими "тітушками". За його словами, зараз ці люди контролюють всі об'єкти і офіс Київметробуду.
"Забиті вікна, двері, вивозяться документи... Якщо вам нема чого боятися, навіщо це робиться?" - запитує Токарев.
Нагадаємо, в 2018 р КП "Київський метрополітен" уклало договір про виконання будівельних робіт з продовження Сирецько-Печерської лінії метро з ПАТ Київметробуд, який виграв тендер на проведення робіт в системі ProZorro. Планувалося, що зелена гілка метро буде продовжена від станції Сирець до нової кінцевої станції Виноградар. Київська влада пообіцяла жителям столиці, що роботи триватимуть до 2021 року, а їх бюджет складе 5 млрд. 993 млн грн.
Фото Getty Images
загорелый парень в кепке гоняет шары, Кличко тоже попытался - не нашел.
какое там метро в виноградырь?
енто метро должно ехать было на проспект правды - в точку, где народу больше всего и в центре ентаго винограда.
но кличко сучийсын отвернул его в сторону от ентой правды и направил в чисто поле, где его дружбан на 300 гектарах незаконной землицы строит новый жил комплекс
бабло украли, метро нету,
зато новые высотки растут -
бабло от метро пошло на высотки
давите боксера дебилы, 5 лет уже на ринге строительном
ахахаха
И Кличко и слуги - на всех хватило рекламного материала.
Или он уже в Израиле ?
Сашка Музычка так вычислили быстро и без проблем.
Метро нет
Зато есть повод покиздеть
Ну И?? что дальше??
Если людям понравится, можно будет расширить и проложить рельсы.
несколько раз больше, чем было построено в Украине за весь период независимости. Причем в этом есть вклад киевских и харьковских метростроевцев, а также работников тоннельных отрядов из юго-восточных областей Украины, которые уезжают на заработки пачками, из-за хронической безработицы.