 Терміни будівництва метро на Виноградар зірвано, - Токарєв

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Газета ua, про це сьогодні на пресконференції в "Інтерфакс-Україна" в Києві заявив Олег Токарєв, глава наглядової ради ПАТ Київметробуд.

"Зірвано терміни. Переноситься пуск! А 1,6 мільярда гривень - немає!.. Протягом всього року ми говорили, робили зауваження... Я говорив про те, що так метро не будується, так не можна. Не можна відлучати фахівців-професіоналів від об'єкта", - сказав він.

За словами Олега Токарева, зараз екс-керівник Київметробуду Василь Кобіль блокує доступ до робіт досвідчених професійних фахівців, на рахунку яких десятки років стажу в метробуді і запущених станцій метро.

"Будівництвом займаються ті, хто поняття не мають про цю справу. Порушується технологічний ланцюжок, люди займаються тим, що освоюють кошти, а не будують. Вже є ризик затягнути будівництво додатково на два-три роки. Вдумайтеся: на підприємство зайшли 2,6 мільярда гривень, 1,6 мільярда вже витрачено, а по кошторисах виконано робіт на 150 мільйонів. Від суми контракту це всього лише 2,5%! " - заявив Токарєв.

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Він також зазначив, що така ситуація виникла вперше разом з приходом до керівництва Київметробудом Василя Кобиля. "Зараз ми, хто весь час будували метро і ніколи не підводили киян, стурбовані. Після маніпуляцій міноритарних акціонерів був поставлений (генеральним директором Київметробуду - Ред.) Кобіль Василь Петрович, який, до речі, не знаходиться зараз на підприємстві, знаходиться, очевидно, в бігах", - уточнив глава наглядової ради Київметробуду.

За словами Євгена Шатайкіна, головного інженера проекту будівництва метро на Виноградар, раніше компанія працювала в штатному режимі.

"За півроку, поки до управління на місцях не були залучені фахівці, що не мали жодного досвіду будівництва метро, ​​були виконані величезні підготовчі роботи... Потім почалися систематичні порушення графіка. Ми були відведені від процесу придбання техніки... Та, яка закуплена, на сьогоднішній день не працює в повному обсязі зі швидкостями, які були нами закладені. з трьох одиниць техніки працює півтори. Ми катастрофічно відстаємо від графіка!" - вважає Євген Шатайкін.

У той же час він сподівається, що за умови повернення до будівництва професіоналів, темпи будівництва вдасться надолужити.

Олег Токарєв також повідомив, що з метою виправити ситуацію на зборах акціонерів 17 грудня 2019 року було частково змінено склад наглядової ради ПАТ Київметробуд і обраний генеральним директором Олександр Метелиця, який пропрацював на підприємстві 28 років.

"Ми думали, що зареєструємо його, але люди, які до сих пір вважають себе керівництвом Київметробуду, а це Василь Кобіль, почали чинити перешкоди. У реєстраційній комісії Мін'юсту нас просто-напросто не зареєстрували, досі наш обраний наглядовою радою генеральний директор знаходиться , будемо говорити, поза зоною управління", - розповів Олег Токарев. Крім того, збори акціонерів було атаковано так званими "тітушками". За його словами, зараз ці люди контролюють всі об'єкти і офіс Київметробуду.

"Забиті вікна, двері, вивозяться документи... Якщо вам нема чого боятися, навіщо це робиться?" - запитує Токарев.

Нагадаємо, в 2018 р КП "Київський метрополітен" уклало договір про виконання будівельних робіт з продовження Сирецько-Печерської лінії метро з ПАТ Київметробуд, який виграв тендер на проведення робіт в системі ProZorro. Планувалося, що зелена гілка метро буде продовжена від станції Сирець до нової кінцевої станції Виноградар. Київська влада пообіцяла жителям столиці, що роботи триватимуть до 2021 року, а їх бюджет складе 5 млрд. 993 млн грн.