 "Укрзалізниця" збільшила періодичність експреса "Київ-Тернопіль"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

За даними УЗ, з 23 січня поїзд №747 Київ-Тернопіль курсуватиме щодня, а не через день. Зміни в розкладі дозволять поліпшити сполучення між Тернополем і Києвом і забезпечити зручну пересадку на внутрішні і міжнародні маршрути.

"Швидкісний поїзд Інтерсіті №747 відправляється з Києва о 16:41 і прибуває до Тернополя о 22:42. У зворотному напрямку з Тернополя він вирушає о 4:04 і прибуває до Києва о 10:03. Зупинки передбачені на станціях Волочиськ, Хмельницький, Деражня, Гнівань, Вінниця, Калинівка-1 та Козятин", - сказано в повідомленні.

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