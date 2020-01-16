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Все про:потяг (344) Тернопіль (114) Укрзалізниця (879)

 "Укрзалізниця" збільшила періодичність експреса "Київ-Тернопіль"

Починаючи з 23 січня поїзд "Інтерсіті" №747 сполученням Київ-Тернопіль курсуватиме з більшою періодичністю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

За даними УЗ, з 23 січня поїзд №747 Київ-Тернопіль курсуватиме щодня, а не через день. Зміни в розкладі дозволять поліпшити сполучення між Тернополем і Києвом і забезпечити зручну пересадку на внутрішні і міжнародні маршрути.

"Швидкісний поїзд Інтерсіті №747 відправляється з Києва о 16:41 і прибуває до Тернополя о 22:42. У зворотному напрямку з Тернополя він вирушає о 4:04 і прибуває до Києва о 10:03. Зупинки передбачені на станціях Волочиськ, Хмельницький, Деражня, Гнівань, Вінниця, Калинівка-1 та Козятин", - сказано в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170350
 
 
 Топ коментарі
 
Сьогодні ж «інтеграція Донбасу» означає лише одне - підкорення України і повне домінування російського етносу над українським. Україна поверне свої землі лише тоді, коли стане сильнішою за Росію. Головний засіб посилення етнічної солідарності - українська мова. Ось що про це говорить згаданий вище Віталій Портников:
«Я вважаю, що український мовний продукт не потрібно квотувати. Він має бути стовідсотково українським із врахуванням мови меншин для їхнього нормального політичного та культурного розвитку. Потрібні достатні години мовлення для росіян, угорців, поляків, болгар, румун, кримських татар. Це навіть не треба обговорювати. Сама ідея, що в державі переважна більшість населення вважає себе українцями, але свою рідну українську мову квотує в телевізійному ефірі, є дегенеративною. У нас при першій-ліпшій нагоді президент України переходить на чужу мову. Якщо люди не мають поваги до себе і своєї мови, вони ніколи не створять державу, яка буде поважати їх і саму себе».
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А чо на фотці дизель, який в Бориспіль ходить?))))
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Если ты не можешь отличить дизель от электропоезда самое время вступить в партию слуга народа.
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Сьогодні ж «інтеграція Донбасу» означає лише одне - підкорення України і повне домінування російського етносу над українським. Україна поверне свої землі лише тоді, коли стане сильнішою за Росію. Головний засіб посилення етнічної солідарності - українська мова. Ось що про це говорить згаданий вище Віталій Портников:
«Я вважаю, що український мовний продукт не потрібно квотувати. Він має бути стовідсотково українським із врахуванням мови меншин для їхнього нормального політичного та культурного розвитку. Потрібні достатні години мовлення для росіян, угорців, поляків, болгар, румун, кримських татар. Це навіть не треба обговорювати. Сама ідея, що в державі переважна більшість населення вважає себе українцями, але свою рідну українську мову квотує в телевізійному ефірі, є дегенеративною. У нас при першій-ліпшій нагоді президент України переходить на чужу мову. Якщо люди не мають поваги до себе і своєї мови, вони ніколи не створять державу, яка буде поважати їх і саму себе».
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А чо на фотці дизель, який в Бориспіль ходить?))))
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Если ты не можешь отличить дизель от электропоезда самое время вступить в партию слуга народа.
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На, дивись цю саму фотку збільшеною... Де ти там побачив штанги електропоїзда? І не треба мене до зелених записувати!

https://itc.ua/news/kryukovskij-vagonostroitelnyj-zavod-kvsz-nachal-ispytyvat-novyj-dizel-poezd-dpkr-3-dlya-marshruta-kyiv-boryspil-express-fotogalereya/
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Если ты совсем слепой, купи очки, четко видно рога над вторым вагоном.
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Пысы.
А на Тернополь вообще ходит обычный состав, а не электричка
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На фотці - німецький експрес ІСЕ, і це ти сліпий, то то роги електровоза, причепленого ззаду))
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В укрзплизныци есть у кого то голова за плечами?
Подобный график и у поезда на Каменец.
Поясняю.
Поезд приходит в конечный пункт и отправляется оттуда в то время, когда там уже не ходит не только пригородный, но и городской транспорт.
Нахрена, спрашивается в задаче, такой скоростной поезд, если потом, что бы добраться в нужную точку в тернопольской области надо потратить в два раза больше времени, чем на поездку из Киева?
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Ідіоти, що у вас з фізики в школі було? Самокрутки?
Це частота відправлень збільшиться, а період і періодичність зменшиться.
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фуфло одно бегает по дорогам и ни одного тебе гыперлупа не запущено
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