 "Укрзалізниця" збільшила періодичність експреса "Київ-Тернопіль"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
За даними УЗ, з 23 січня поїзд №747 Київ-Тернопіль курсуватиме щодня, а не через день. Зміни в розкладі дозволять поліпшити сполучення між Тернополем і Києвом і забезпечити зручну пересадку на внутрішні і міжнародні маршрути.
"Швидкісний поїзд Інтерсіті №747 відправляється з Києва о 16:41 і прибуває до Тернополя о 22:42. У зворотному напрямку з Тернополя він вирушає о 4:04 і прибуває до Києва о 10:03. Зупинки передбачені на станціях Волочиськ, Хмельницький, Деражня, Гнівань, Вінниця, Калинівка-1 та Козятин", - сказано в повідомленні.
«Я вважаю, що український мовний продукт не потрібно квотувати. Він має бути стовідсотково українським із врахуванням мови меншин для їхнього нормального політичного та культурного розвитку. Потрібні достатні години мовлення для росіян, угорців, поляків, болгар, румун, кримських татар. Це навіть не треба обговорювати. Сама ідея, що в державі переважна більшість населення вважає себе українцями, але свою рідну українську мову квотує в телевізійному ефірі, є дегенеративною. У нас при першій-ліпшій нагоді президент України переходить на чужу мову. Якщо люди не мають поваги до себе і своєї мови, вони ніколи не створять державу, яка буде поважати їх і саму себе».
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С другого ракурса.
А на Тернополь вообще ходит обычный состав, а не электричка
Подобный график и у поезда на Каменец.
Поясняю.
Поезд приходит в конечный пункт и отправляется оттуда в то время, когда там уже не ходит не только пригородный, но и городской транспорт.
Нахрена, спрашивается в задаче, такой скоростной поезд, если потом, что бы добраться в нужную точку в тернопольской области надо потратить в два раза больше времени, чем на поездку из Киева?
Це частота відправлень збільшиться, а період і періодичність зменшиться.