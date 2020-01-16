 40 нардепів звернулися в СБУ з вимогою не допустити в Україні концерти російських гастролерів Сюткіна і Сєрова, які підтримали окупацію Криму, - Ар'єв

Про це повідомив на своїй сторінці в Фейсбук народний депутат із фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв, інформує Цензор.НЕТ.
"40 депутатів із 4 фракцій і груп звернулися в СБУ не допускати в Україну таких персонажів загалом, ну і в тому числі громадян Російської Федерації, гастролерів Сєрова і Сюткіна, які вирішили, що можна одночасно здійснювати антиукраїнські дії й отримувати доходи від концертів в Україні. Нехай у Росії співають", - зазначив політик.
Нардеп вважає, що це певний тест для Служби безпеки України, тому що рішення СБУ щодо цих гастролерів покаже всі реалії і внесе ясність.
"Ну і подивимося, чи готова СБУ проявити принциповість, як із "Воровайками", яким видали заборону. Чи ватяні гастролери лізуть через свідому бездіяльність відповідальної установи", - додав він.
Ар'єв зазначає, що концерти за участю таких персонажів містять небезпечні ризики і це слід враховувати.
"Мушу вкотре попередити Службу безпеки України - в разі вашої бездіяльності, ці концерти спокійно не пройдуть. Це неважко передбачити", - підкреслив політик.
От Metallica один раз приїхала в 1997 чи 1998 і майже повний Олімпійський зібрала! На Scorpions квитки розбирають за півроку до концерту, а вони в великому Палаці спорту виступають. Rammstein, Kiss, Deep Purple - всі вони стадіони зібрали, а на них квитки дорожчі, ніж на Сюткіна. Нафіга тоді кацапів возити?
Об этом говорится в соответствующем документе на запрос всеукраинской общественной организации "Ветеранское братство".
"Решение комиссии следующее. Понижение в должности полковника Ноздрачева. Никакого понижения в звании, никакого увольнения. Это означает, что через полгода или год, когда все уляжется, он спокойно будет занимать должность не хуже от первоначальной", - комментируют решение по Ноздрачеву на Facebook-странице организации.
Но неужели нельзя принять закон: русским в Украину въезд воспрещен. Точка.
В чем проблема??
Мол, в Украине сейчас "наша власть", "несите нафталиновый русский мир недалёким хохлам"...
Напомню слова Колчака: "
Вполне хватит и 1 снайпера