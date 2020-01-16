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 Політика України, Шоу-бізнес
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Матеріали за темою:
Все про:Ар'єв (240) заборона (610) СБУ (5027) артисти (128) Європейська Солідарність (216)

 40 нардепів звернулися в СБУ з вимогою не допустити в Україні концерти російських гастролерів Сюткіна і Сєрова, які підтримали окупацію Криму, - Ар'єв

Російським виконавцям, які виступають перед окупантами в Криму і підтримують анексію, має бути заборонено в'їзд в Україну. Відповідне звернення від народних депутатів було направлено в Службу безпеки України.

Про це повідомив на своїй сторінці в Фейсбук народний депутат із фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв, інформує Цензор.НЕТ.

"40 депутатів із 4 фракцій і груп звернулися в СБУ не допускати в Україну таких персонажів загалом, ну і в тому числі громадян Російської Федерації, гастролерів Сєрова і Сюткіна, які вирішили, що можна одночасно здійснювати антиукраїнські дії й отримувати доходи від концертів в Україні. Нехай у Росії співають", - зазначив політик.

40 нардепів звернулися в СБУ з вимогою не допустити в Україні концерти російських гастролерів Сюткіна і Сєрова, які підтримали окупацію Криму, - Арєв 01
40 нардепів звернулися в СБУ з вимогою не допустити в Україні концерти російських гастролерів Сюткіна і Сєрова, які підтримали окупацію Криму, - Арєв 02

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Нардеп вважає, що це певний тест для Служби безпеки України, тому що рішення СБУ щодо цих гастролерів покаже всі реалії і внесе ясність.

"Ну і подивимося, чи готова СБУ проявити принциповість, як із "Воровайками", яким видали заборону. Чи ватяні гастролери лізуть через свідому бездіяльність відповідальної установи", - додав він.

Ар'єв зазначає, що концерти за участю таких персонажів містять небезпечні ризики і це слід враховувати.

"Мушу вкотре попередити Службу безпеки України - в разі вашої бездіяльності, ці концерти спокійно не пройдуть. Це неважко передбачити", - підкреслив політик.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170349
 
   
 Топ коментарі
 
А СБУ само не может запретить гастроли , ждут пока их попросят ??? Чорт Баканов уже вернулся с Куршавеля ???
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Це жах, якщо таким виконавцям дозволяють заробляти в Україні.
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Как всегда гражданское общество на страже. 40 нардепов обратились в СБУ с требованием не допустить в Украине концерты российских гастролеров Сюткина и Серова, поддержавших оккупацию Крыма, - Арьев - Цензор.НЕТ 6329 А где те службисты, которым это положено делать по должности?!
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а чого хай їдуть.. а от тих шо прийдуть їх послухати занести в окрему амбарну книгу.. це- воші і їх треба давити
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Пенсионер Серов решил срубить деньжат по лёгкому
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это недорозумение серов само с Николаева... а теперь кабыздох носитель рЮського мира
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Це жах, якщо таким виконавцям дозволяють заробляти в Україні.
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А Ч"ЇВО?Всє ми тута--Русккагаварьяшьчьїєся .Насільствінаукраєньєзіриваниє.
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А что на это скажет литинант бакланов? Или сразу в Куршавель рванет...как оьычно..
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А СБУ само не может запретить гастроли , ждут пока их попросят ??? Чорт Баканов уже вернулся с Куршавеля ???
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А вы с какой целью интересуетесь? Может вы "ахент крымля" и там хотят уточнить.
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У меня этот вопрос вызывает животрепещущий интерес .
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быстро сбу поменяло погоны, теперь их нужно просить
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Как всегда гражданское общество на страже. 40 нардепов обратились в СБУ с требованием не допустить в Украине концерты российских гастролеров Сюткина и Серова, поддержавших оккупацию Крыма, - Арьев - Цензор.НЕТ 6329 А где те службисты, которым это положено делать по должности?!
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А те "службисты" стоят в очередях за билетами на эти концерты...
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приоткрыли дверь етим кацапским певцам ротом в Украину - теперь ссаными тряпками не отмахаешься от них.
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Почему СБУ не берёт на учёт тех Депутатов и чиновников,которые допускают приезд "гебельской" оккупационной группы артистов,которые пропагандируют руську жизнь в московском Рейхе?
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Я не розумію, чому вони возять цих кацапів, які навіть невеликий Палац "Україна" заповнити не можуть? Який зиск

От Metallica один раз приїхала в 1997 чи 1998 і майже повний Олімпійський зібрала! На Scorpions квитки розбирають за півроку до концерту, а вони в великому Палаці спорту виступають. Rammstein, Kiss, Deep Purple - всі вони стадіони зібрали, а на них квитки дорожчі, ніж на Сюткіна. Нафіга тоді кацапів возити?
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Та отож. Мне, тут в Праге, родня хотела сделать подарок, купить билет на Iron Maiden, знают шо я их фанат. Куда там, за 7 месяцев до концерта, билетов нема. Вот таких надо приглашать, это настоящее шоу, да и бабки отобьют, а не всякое кацапское лайно.
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Полковника Алексея Ноздрачева, который отметился скандальным заявлением об реинтеграции украинских военных с россиянами и боевиками, что воюют против ВСУ на оккупированном Донбассе, получил за это высказывание дисциплинарное взыскание.
Об этом говорится в соответствующем документе на запрос всеукраинской общественной организации "Ветеранское братство".
"Решение комиссии следующее. Понижение в должности полковника Ноздрачева. Никакого понижения в звании, никакого увольнения. Это означает, что через полгода или год, когда все уляжется, он спокойно будет занимать должность не хуже от первоначальной", - комментируют решение по Ноздрачеву на Facebook-странице организации.
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Это после того, как министр обороны(!!!!) воюющей страны (!!!!) поехал на праздники к теще в Москву!!!! В страну агрессор!!! В страну, которая убивает твоих подчинённых!!!!
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Не гони беса, кацап. У него тёща живёт в Запорожье... 40 нардепів звернулися в СБУ з вимогою не допустити в Україні концерти російських гастролерів Сюткіна і Сєрова, які підтримали окупацію Криму, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 4794
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Они Все в нафталине , петь под фонограмму не могут . Говорят и не думают , а ждут преференции , будит ходить по сцене мурлыкать , в своем понятии Овощи Блин.
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Малоросс дитя Авраама-сепарская его натура, свой прибор ложил на депутатов и народ Украины, сейчас он позвонит Баканову и все порешает
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Козломордой эстраде нечего делать на Руси-Украине.
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По-моему, это даже не должно обсуждаться.Плюнул на все международные законы- утрись и сиди в Мухосранске, пой скрепным, пока они боярой заливаются
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как уже это надоело! каждая рашен собака оттуда сюда прется, и постоянно надо от них отбиваться!
Но неужели нельзя принять закон: русским в Украину въезд воспрещен. Точка.
В чем проблема??
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Им ФСБ разрешило въезд.

Мол, в Украине сейчас "наша власть", "несите нафталиновый русский мир недалёким хохлам"...
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Всего 40? Остальные слуги, наверное, на эти концерты уже билетики прикупили.
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когда то Серов на сцене обоссался , нам не нужен ссыкун .
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вот именно то, что я написал ниже …. нужно раком ставить не Сюткина, а кронас бизнес груп, котрые эти концерты организовало и руководство палаца Украины.
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ціх кронасів усіх коблом та на передову, щоб своїх в Україну не кликали!!!!
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Нардепы должны обратится в СБУ не по поводу концертов, а по поводу фирм которые эти концерты организовывают . И тогда не будет на гастролях ни серых сюткиных ни прочей нечисти .
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как только не пустим серова с сюткиным, так сразу станет "пляж-наш!", сам покается и вернётся.
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Вас, казламордые, уже вообще никто никуда не пустит...
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А Шо, есть те кто на еще на этот шлак ходят? 40 нардепів звернулися в СБУ з вимогою не допустити в Україні концерти російських гастролерів Сюткіна і Сєрова, які підтримали окупацію Криму, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 4755
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Мабуть є , раз квитки купують . Але то такі , для яких своє гі..вно не воняє ... ((
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Согласен.Хорошего человека сюткиным не назовут.
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Нужно пустить, а потом повязать вместе с теми, кто придет на концерт и на обменный фонд...
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вове бройлеру после европейских клозетов наконец то нашли достойное применение - нюхнув коксу воно на многое способно окромя громких воплей 40 нардепів звернулися в СБУ з вимогою не допустити в Україні концерти російських гастролерів Сюткіна і Сєрова, які підтримали окупацію Криму, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 3939
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Маємо шо СБУ порушує закон України,що до незаконного перетину кордону країни деякими "діячами".
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Треба розвертати цих прибічників ***** на кордоні. А ті хто заппросив - нехай повертають гроші глядачам в розмірі 50% глядачам, 50% - державі. Щоб глядачі теж трохи головою думали, раз серце підказати неспроможне.
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ваня баканов будет на концерте в виде агента под прикрытием...
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налаженный механизм почему-то перестал работать? и снова активисты должны отстаивать уже отстоянное...
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А нельзя ли как-то покреативней, изощрённей, что-ли? Всё-таки допустить и разрешить, а на концерте - вагон гнилых помидоров...
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София Ротару, осудила оккупацию Крыма, а все НГ праздники в стране-агрессоре чесала, и никто ее ни в какие списки не внес, и въезд не запретили.. Кстати кричала: "Я люблю вас, я за вами соскучилась". Кикабидзе, как осуждал агрессию, говорил:"ноги моей там не будет", и что? В прошлом году, за мизерный гонорар в 40 000 $, дал концерт в МСК, никто ему въезд не запрещал. Та же фигня с Вайкуле.
Напомню слова Колчака: "
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А шо з Вайкулє? Вона відмовлялась від всіх запрошень з Криму, анексію не підтримувала та засуджувала.
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Об этом я и говорю. Это не мешает ей работать в Раше, ее никто не трогает, поет, 20 марта 2020 в МСК концерт.
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Нафіга вони нам тут? От нафіга? Чому не зробити драконівські штрафи тим, хто організовує ці концерти? Звичайно, цих співаків ротом в Україну не пускати, а якщо сунеться Охлобистін - цього треба розстріляти на місці.
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Зачем 40 нардепов!?
Вполне хватит и 1 снайпера
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