 40 нардепів звернулися в СБУ з вимогою не допустити в Україні концерти російських гастролерів Сюткіна і Сєрова, які підтримали окупацію Криму, - Ар'єв

Про це повідомив на своїй сторінці в Фейсбук народний депутат із фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв, інформує Цензор.НЕТ.

"40 депутатів із 4 фракцій і груп звернулися в СБУ не допускати в Україну таких персонажів загалом, ну і в тому числі громадян Російської Федерації, гастролерів Сєрова і Сюткіна, які вирішили, що можна одночасно здійснювати антиукраїнські дії й отримувати доходи від концертів в Україні. Нехай у Росії співають", - зазначив політик.





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Нардеп вважає, що це певний тест для Служби безпеки України, тому що рішення СБУ щодо цих гастролерів покаже всі реалії і внесе ясність.

"Ну і подивимося, чи готова СБУ проявити принциповість, як із "Воровайками", яким видали заборону. Чи ватяні гастролери лізуть через свідому бездіяльність відповідальної установи", - додав він.

Ар'єв зазначає, що концерти за участю таких персонажів містять небезпечні ризики і це слід враховувати.

"Мушу вкотре попередити Службу безпеки України - в разі вашої бездіяльності, ці концерти спокійно не пройдуть. Це неважко передбачити", - підкреслив політик.