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Все про:авіакатастрофа (492) Іран (432) Шампань (4)

 Країни, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі, розробили положення про подальшу взаємодію з Іраном

Країни, чиї громадяни загинули в катастрофі літака МАУ біля Тегерана 8 січня, розробили положення щодо подальшої співпраці з Іраном.

Про це у Лондоні після зустрічі п'яти міністрів МЗС заявив очільник зовнішньополітичного відомства Канади Франсуа-Філіп Шампань, який очолив Міжнародну групу щодо розслідування катастрофи українського літака в Ірані, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні члени координаційної групи розробили положення співпраці з Іраном, які будуть опубліковані пізніше. Ці положення базуються на п'ятьох ключових елементах, які стануть дорожньою картою нашої співпраці з іранською владою", - сказав він.

Так, по-перше, Іран має забезпечити повний та безперешкодний доступ іноземним дипломатам для надання консульських послуг.

По-друге, Іран повинен забезпечити, щоб процес ідентифікації загиблих був проведений прозоро та відповідно до міжнародних стандартів. При цьому, побажання родичів загиблих щодо репатріації повинні поважатися.

По-третє, Іран повинен забезпечити повне, незалежне й прозоре міжнародне розслідування відповідно до положень міжнародної Конвенції з цивільної авіації.

По-четверте, Іран повинен взяти на себе всю відповідальність за збиття рейсу PS 752 та визнати свої обов'язки перед родичами загиблих, включаючи питання компенсації.

По-п'яте, Іран повинен забезпечити притягнення до відповідальності людей, які будуть визнані відповідальними за збиття літака в рамках кримінального розслідування, через прозорий і незалежний судовий процес, згідно з міжнародними стандартами судових процесів і прав людини.

За словами Шампаня, Тегеран вже продемонстрував високий рівень співпраці, проте, країни й далі щоденно спостерігатимуть, і закликатимуть іранську сторону продовжувати співпрацювати.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170344
 
   
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то високий рівень сотруднічества з Канадією та ВелікоБританійєю. Бо з нами шото низький той рівень
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ящики не дають, спасатєлєй вигнали - а ну нє трожь тут нічо! Шо взяли - покладіть на місце! Так, кармани вивернули! Киш звідси! Уйді атсюда, разбойнік!!!
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Хм. Якби пристайка в тому приймав участь , то про це говорив би заголовок повідомлення .
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Через деякий час країни, чиї громадяни загинули знімуть рожеві окуляри і побачать відсутність справжнього прогресу у розслідуванні.
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Единственно, что я предполагаю, что Иран захочет, чтобы часть вины, взяли на себя американцы, создавшие очаг напряженности. Если уж об этом Трюдо говорит, то т в Иране я не сомневаюсь.
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в принципе разделяю позицию некоторых украиноботов которые утверждают что именно сбива
ли и именно этот самолёт - чтото или когото пытались вывезти или повелись на дезу.... но сби-
вали именно его.......
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ты шоли сбил ??? по пьяне или тёщю грохнул ???
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