 Зеленський і Дуда проведуть зустріч перед урочистостями на честь 75-річчя звільнення Освенцима

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє "Польське радіо".
Інформацію про заплановану зустріч, а також про зустрічі Дуди з президентом Ізраїлю Реувеном Рівліном і президентом Німеччини Франк-Вальтером Штайнмайєром підтвердила канцелярія президента Польщі.
На урочистості запрошено також королівські пари з Нідерландів і Іспанії і прем'єр-міністра Франції. Президент Росії Володимир Путін не був запрошений на церемонію, країну на заході представить посол у Варшаві.
Також на святі очікується присутність колишніх в'язнів концентраційного табору, за попередньою інформацією - близько 200 осіб.
"торжествами в честь 75-летия освобождения Освенцима"
И вообще победобесия со всех сторон изрядно раздражает уже....
Как будто война закончилась 5 лет назад....
Собираются все как на свадьбу....
Помянули тихо кто помнит, сказали не громкие речи.., положили цветы и ....- тихо разошлись..
Вот так должно быть...
Оце травичку підвезли...
Котомойский стал первым за 4000 тис. лет евреем , которого выгнали даже с Израиля.
Такое впечатление, что иудеи между собой враждуют , как враждовали ранее между собой христиане - католики с православными.