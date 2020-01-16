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Все про:Друга світова війна (127) Зеленський (4154) Освенцим (3) визволення (304) Дуда (204)

 Зеленський і Дуда проведуть зустріч перед урочистостями на честь 75-річчя звільнення Освенцима

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою напередодні урочистостей на честь 75-річчя визволення концентраційного табору Освенцим 27 січня

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє "Польське радіо".

Інформацію про заплановану зустріч, а також про зустрічі Дуди з президентом Ізраїлю Реувеном Рівліном і президентом Німеччини Франк-Вальтером Штайнмайєром підтвердила канцелярія президента Польщі.

На урочистості запрошено також королівські пари з Нідерландів і Іспанії і прем'єр-міністра Франції. Президент Росії Володимир Путін не був запрошений на церемонію, країну на заході представить посол у Варшаві.

Також на святі очікується присутність колишніх в'язнів концентраційного табору, за попередньою інформацією - близько 200 осіб.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170343
 
 
 Топ коментарі
 
з 1945 по 1949 рр Освенцім використовував Совєцький союз - скільки людей вони там знищили невідомо - можливо й більше ніж німці - бо потім всі документи вевезли до москви і вони досі засекречені
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Зеленский спросит почему его не пригласили на годовщину открытия? Пусто и есть )))
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Бутусов, уволь редактора на.... ! Зеленський і Дуда проведуть зустріч перед урочистостями на честь 75-річчя звільнення Освенцима - Цензор.НЕТ 5892

"торжествами в честь 75-летия освобождения Освенцима"
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з 1945 по 1949 рр Освенцім використовував Совєцький союз - скільки людей вони там знищили невідомо - можливо й більше ніж німці - бо потім всі документи вевезли до москви і вони досі засекречені
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Дед мой освобождал Освенцим и потом погиб 28 января 1945 г за Освенцевом, и захоронен в г. Пшина на братской могиле меня не приглашали ,может только 95 квартал?
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Шо за бред? где заявления полькой стороны или хоть кого?
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О чем? Оборудование концлагерей использовалось в Совке и лагеря тоже некоторое время использовались. ЭТО ФАКТ.
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германия говорит одно а делате совсем другое. а как продолжала промьівку мозгов по штази-методикам так и продолжает.
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Знову у всіх промовинах будуть згадувати,що це зробили нацисти,гітлеровці,сс, а німців і не згадають як будь то вони і не причетні.Але це робили німці і тільки німці а всі решта це другорядні.Так як в нас кацапи,не ху№ловці,не підху№ловці асаме кацапи,причому всі від малого до велика,і ті що кричали,і ті що мовчали,і ті що робили,і ті що спостерігали,всі.
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они и не останавливались делать. все єто продолжается по сей день, только умею сделать так, чтоб их закон не достал. любой абориген - єто врожденньій штази.
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Почитай здесь (ссылка) Это список охранников Освенцима, составленный институтом национальной памяти Польши. Там фамилии трех наций.
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Пускай Дуда спросит, Фолодья пше пше пше, как ты пше поехал в Буковель а пше попал в Оман?
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Дєло першочергове. Тут без зустрічі ніяк... Я шота ржу. Це куди його викине на цей раз? В Катар чи в Гондурас?.. Не пускайте його нікуди, одні зашквари постійно. Мале воно ше, дурне.
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послє візіта поБЄДОносця Зє!більного в Освєнцімі запрацюють газові камери та печі
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в школьные годы посетил Освенцим экскурсией.. жуткое зрелище.. особенно склад волос с зубами и вещами убиенных
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Есть рассказы очевидцев. А то, что вам показывали-совдеп пропаганда. Этот лагерь 5 лет использовал СССР для содержания уже своих заключенных, тех, кто попал в плен, или был на работах в Германии, пока проводили проверку. Если что, то это их зубы и волосы....
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может и так.. это школьные впечатления
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Торжества или Траурную литургию?Это кремлевское быдло проводит торжества
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молодец! - я тоже заметил но лень писать было...
И вообще победобесия со всех сторон изрядно раздражает уже....
Как будто война закончилась 5 лет назад....
Собираются все как на свадьбу....

Помянули тихо кто помнит, сказали не громкие речи.., положили цветы и ....- тихо разошлись..
Вот так должно быть...
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За первые 3 месяца боев в плен попали 4 млн.880 тысяч солдат и офицеров ркка.В плен сдавались полками, дивизиями, армиями.По словам историков Марк Солонина и Виктора Суворова никто не хотел воевать с Гитлером,согласно Пакту Молотов-РИББЕНТРОП.
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ну почему не хотели.. хотели.. только нечем было воевать
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Сталін довбень шо у Фінляндію поперся.. Та просрав.. Німці не дурні були.. Бачили шо савєти нікакіє
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На 22 июня 1941 года на территории Белоруссии находилось столько войск и снаряжения,что хватило бы на 2 Гитеровские армии..,однако генерал армии Павлов сдал Белоруссию к 1 июля 1941 года...вояки блин..
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снаряжение снаряжению рознь..совіти не мали ********* озброєння рівновартого німецькому.. а перевага в живій силі нівелювалася за години
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О Соросе пока в мире никто ничего плохого не говорит, а вот Коломойский вляпался на века. В США его называют самым большим банковским мошенником за всю историю банковской системы. Только через один Приват на Кипре отмыл 470 млрд. дол.
Котомойский стал первым за 4000 тис. лет евреем , которого выгнали даже с Израиля.
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Сколько еще тайн осталось по этому вопросу. В то время когда фашисты гнобили евреев в Европе, их соплеменники иудеи в Палестине партизанили против врагов гитлеровцев - Великобритании. И даже устраивали теракты, взрывая административные здания с британскими служащими.
Такое впечатление, что иудеи между собой враждуют , как враждовали ранее между собой христиане - католики с православными.
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так иудеи разные бывают.. коллега ездила на землю обетованную.. там есть и хасиды и жиды и евреи.. последние самые нормальные
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У меня почти все учителя в школе были евреями - святейшие люди, но они не были религиозными иудеями, а были атеистами. А самых порядочных евреев встречал в Аргентине среди католиков.
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два великих европейских лидера проведут очередную судьбоносную встречу
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путяра поедет на сион. Будет вещать о единственном спасителе евреев - лаптестанцев.
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