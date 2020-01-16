 Зеленський і Дуда проведуть зустріч перед урочистостями на честь 75-річчя звільнення Освенцима

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє "Польське радіо".

Інформацію про заплановану зустріч, а також про зустрічі Дуди з президентом Ізраїлю Реувеном Рівліном і президентом Німеччини Франк-Вальтером Штайнмайєром підтвердила канцелярія президента Польщі.

На урочистості запрошено також королівські пари з Нідерландів і Іспанії і прем'єр-міністра Франції. Президент Росії Володимир Путін не був запрошений на церемонію, країну на заході представить посол у Варшаві.

Також на святі очікується присутність колишніх в'язнів концентраційного табору, за попередньою інформацією - близько 200 осіб.

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