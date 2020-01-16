 Всім співробітникам, які імітують бурхливу діяльність, пропоную одразу звільнятися, - Гончарук представив Новікова колективу НАЗК

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку прем'єра в Фейсбуці.
"Відразу звертаюся до всіх працівників НАЗК - всі ті, хто імітують бурхливу діяльність, роблять вигляд, що насичено працюють і перевіряють інформацію для "галочки"- не витрачайте наш час, пишіть заяву на звільнення відразу", - сказав Гончарук.
На його думку, новому керівникові агентства точно буде нелегко, але він не сумнівається в професійних якостях Новікова. "У керівника НАЗК має бути нульова толерантність до корупції! Так само, як і в інших працівників агентства", - підкреслив глава уряду.
Нагадуємо, Кабінет міністрів 15 січня призначив Олександра Новікова новим головою Національного агентства з питань запобігання корупції.
положительная-когда ее приветствуют.
отрицательная толерантность должна быть
Приїзд до Києва російського артиста, який підтримав агресивну політику Путіна і анексію Криму, викликав резонанс в суспільстві. Гнівний пост у Facebook опублікував відомий волонтер, громадський діяч і телеведучий Сергій Притула.
«Валєра Сюткін вважає, що Владімір Владімірович провів анексію Криму "блєстящє"!!! Вніманіє, знатокі, вапрос: праведьот лі Валєрій свой канцерт в Палацє "Украина"? Минута пашла!», - обурився Притула.
Для тебя найдется.
Выпей зеленки и
успокойся
Всё шо он дальше будет говорить или принимать - будет восприниматься очень негативно, бо этот голубец дискредитировал себя,президента, нас, а соответственно и всю страну.
Такого трэшового правительства у нас ещё не было.
Почему молчит Зеленский? Слизнул соплю и умылся очередным оскорблением в свой адрес? Такого президента я не хочу для своей страны...
Я там говорил про здравый смысл, отсутствие которого у тебя наблюдаю.
Шо ж вас порохоботов так плющит? Вы заявляете себя патриотами, а сами желаете всех бед легитимно избранной власти, а значит и своей стране, всовывая ей палки куда токо достаёте. Вас не поймёшь. Вы хто, патриоты или враги своей страны?
Я голосовал за Зеленского и сейчас люто критикую то, шо мне не нравится. Но я - критикую, а вы - уничтожаете. Почувствуйте разницу.
от шо значит команда молодых профессионалов-реформаторов...
А Оманський Нелох теж імітує кипучу діяльність?
Тобто є сенс тримати Україну в недорозвиненому стані і відлякувати корупцією (війною) західних інвесторів.
Але велике бабло в кінці кінців переможе маленьке бабло. Справа в часі і в терпінні народу. Теж саме - в інших колишніх радянських республіках