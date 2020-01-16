 Держекоінспекцію не допустили до планової перевірки лісового господарства на Сумщині, на яке скаржаться через незаконну вирубку лісу, - Фірсов

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Фірсов підкреслив: "На цей раз "недопуск" стався у Сумський області під час перевірки Глухівського агролісгоспу. Це вже третій "недопуск" на цьому підприємстві. І це при тому, що є скарги місцевих на чисельні рубки лісу. Схоже, що цьому державному підприємству є що приховувати від екоінспекції. Так, нажаль це поширена практика, коли навіть державні підприємства ухиляються від екоконтролю. А інколи така безкарність переходить усі межі, так декілька місяців тому у Олевську державній інспекції підпалили автомобіль, після спроби перевірити один з лісгоспів.

Наразі, не пустити інспекцію до перевірки коштує приблизно 750 грн. Але навіть цей штраф здебільшого не сплачують. І при цьому вчасний контроль міг би зупинити знищення лісу, або хоча б домогтися відшкодування збитків для держави та притягнення винних до відповідальності. Але поки штраф за "недопуск" буде настільки маленьким, про ефективність контролю говорити неможливо.

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Сподіваюсь, що ситуація зміниться і вже скоро Парламент ухвалить новий закон про екоконтроль, де рівень відповідальності буде відповідати рівню загрози.

Також є надія, що вчорашня нарада представників лісових підприємств з Прем'єр-міністром багатьох переконає у важливості співпраці з державними органами. Аргументи у держави є, і я не заздрю тим, хто не захоче їх почути".

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