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 Події
  2004  12
Все про:вирубка (48) Держекоінспекція (50) Сумщина (382) Фірсов (74)

 Держекоінспекцію не допустили до планової перевірки лісового господарства на Сумщині, на яке скаржаться через незаконну вирубку лісу, - Фірсов

В.о. Глави державної екологічної інспекції Єгор Фірсов заявив про те, що перевіряючих Держекоінспекції не допускають з перевіркою в одне з лісових господарств Сумщини, на яке надходять скарги про незаконну вирубку лісу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Фірсов підкреслив: "На цей раз "недопуск" стався у Сумський області під час перевірки Глухівського агролісгоспу. Це вже третій "недопуск" на цьому підприємстві. І це при тому, що є скарги місцевих на чисельні рубки лісу. Схоже, що цьому державному підприємству є що приховувати від екоінспекції. Так, нажаль це поширена практика, коли навіть державні підприємства ухиляються від екоконтролю. А інколи така безкарність переходить усі межі, так декілька місяців тому у Олевську державній інспекції підпалили автомобіль, після спроби перевірити один з лісгоспів.

Наразі, не пустити інспекцію до перевірки коштує приблизно 750 грн. Але навіть цей штраф здебільшого не сплачують. І при цьому вчасний контроль міг би зупинити знищення лісу, або хоча б домогтися відшкодування збитків для держави та притягнення винних до відповідальності. Але поки штраф за "недопуск" буде настільки маленьким, про ефективність контролю говорити неможливо.

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Сподіваюсь, що ситуація зміниться і вже скоро Парламент ухвалить новий закон про екоконтроль, де рівень відповідальності буде відповідати рівню загрози.

Також є надія, що вчорашня нарада представників лісових підприємств з Прем'єр-міністром багатьох переконає у важливості співпраці з державними органами. Аргументи у держави є, і я не заздрю тим, хто не захоче їх почути".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170340
 
 
 Топ коментарі
 
Мы их разорвали бы... - но полномочий нам не хватает. 28 лет быдло-элита нам штампует законы, а полномочий навести порядок в державе не хватает всё равно. Зато антикоррупционых органов уже как говна.
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Фірсов не та людина яка змириться з неподобством лісової мафії!
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бля в селе слоут Глуховского района у мента лесопилка прямо в лесу стоит....
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Фірсов не та людина яка змириться з неподобством лісової мафії!
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*** в селе слоут Глуховского района у мента лесопилка прямо в лесу стоит....
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лес возле глинской пустыни за последний месяц так пошерстили что страшно заходить. самое главное что деловой лес выбрали а обрезки все валяются по лесу....
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и между турановкой и олино полная жопа. там уже пустыня в средине леса......
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Мы их разорвали бы... - но полномочий нам не хватает. 28 лет быдло-элита нам штампует законы, а полномочий навести порядок в державе не хватает всё равно. Зато антикоррупционых органов уже как говна.
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обьясняю дебилам, там миллиарды. туда нужно с ротой спецназа ехать. ну на бурштине обосрались ну сколько можна?? или чтобы затянуть дело?
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Закон ,- Это Порядок , а если порядка нет и и Закона то же. Зачем жаловаться , Чего Нет. Просто людям Обидно , на природе зарабатывают Варварским Способом.Дерево растет 50 100 лет. Ловить и Заставить Сажать Гектарами .
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Ничего непонятно . Государство Украина вообще есть? Какой ещё может быть недопуск? Всех мордой в землю и в тюрьму на лесоповал ,на шару лес 10 лет рубить с полной конфискацией.
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Сумщина , как жаль ее природу. Проверьте леса в районе села Камень! Вырубили все и никакие проверки не страшны. Еще 20 лет назад там можно было в лесу потеряться, а сейчас торчат одни пеньки! Могу назвать фамилии виновных...а , что дальше...
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