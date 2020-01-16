 Під час весняного призову повістки отримають молоді люди від 20 років, з 18 років служба на добровільній основі, - Загороднюк

Про це сьогодні, 16 січня, повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Керівник оборонного відомства зауважив, що вік призову з 18 років чітко прописаний у законі і ніколи не змінювався. Відповідно, Указ Президента № 13/2020 "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році" виданий відповідно до вимог чинного законодавства України.

"Водночас, ми отримуємо чимало звернень і побажань щодо можливості проходити строкову службу саме з 18 років. Аргументація – раціональне планування молодою людиною своїх подальших кроків щодо навчання, працевлаштування та особистого життя", – наголосив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав указ про призов у ​​2020 році на строкову службу з 18 років

Загороднюк підкреслив, що під час призову у 2020 році повістки отримають, як і раніше, молоді люди від 20 років. А ті українці, кому виповнилося 18 та 19 років – за їхнім власним бажанням.

"Отже, ніхто з хлопців до 20 років до проходження строкової служби примусово залучатися не буде", – конкретизував керівник оборонного відомства.

Керівник оборонного відомства нагадав, що військовослужбовці строкової військової служби не залучаються для виконання завдань у районі проведення операції Об’єднаних сил.