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 Політика України
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Все про:армія (2658) Міноборони (3015) призов (177) Загороднюк (106)

 Під час весняного призову повістки отримають молоді люди від 20 років, з 18 років служба на добровільній основі, - Загороднюк

Призивати на строкову службу 18-ти та 19-річних юнаків не будуть, за винятком тих випадків, коли вони добровільно виявлять бажання вступити до лав Збройних Сил України.

Про це сьогодні, 16 січня, повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Керівник оборонного відомства зауважив, що вік призову з 18 років чітко прописаний у законі і ніколи не змінювався. Відповідно, Указ Президента № 13/2020 "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році" виданий відповідно до вимог чинного законодавства України.

"Водночас, ми отримуємо чимало звернень і побажань щодо можливості проходити строкову службу саме з 18 років. Аргументація – раціональне планування молодою людиною своїх подальших кроків щодо навчання, працевлаштування та особистого життя", – наголосив міністр.

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Загороднюк підкреслив, що під час призову у 2020 році повістки отримають, як і раніше, молоді люди від 20 років. А ті українці, кому виповнилося 18 та 19 років – за їхнім власним бажанням.

"Отже, ніхто з хлопців до 20 років до проходження строкової служби примусово залучатися не буде", – конкретизував керівник оборонного відомства.

Керівник оборонного відомства нагадав, що військовослужбовці строкової військової служби не залучаються для виконання завдань у районі проведення операції Об’єднаних сил.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170339
 
   
 Топ коментарі
 
А в 42 никто не получит? Или у него уже есть 4 в коллекции, больше не хочет?
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ой, а если взять курсы по отклонению от службы у президента.
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Обратись к психиатру, придурок. У тебя клиническая обсцессия.
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А в 42 никто не получит? Или у него уже есть 4 в коллекции, больше не хочет?
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Він головнокомандуючий. Як Юзік законодавець.
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Зелю треба на олімпіаду. На мбігову доріжку. Тільки після пострілу судді з пістолета, треба щоб вискакував воєнком. Бубочка там стільки рекордів встановив би, що Бубка від заздрощів позеленів і їх би почали плутати.

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Загороднюк подчеркнул, что во время призыва в 2020 году повестки получат, как и раньше, молодые люди от 20 лет. А те украинцы, кому исполнилось 18 и 19 лет - по их собственному желанию. Источник: https://censor.net.ua/n3170339

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Обратись к психиатру, придурок. У тебя клиническая обсцессия.
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"В то же время мы получаем много обращений и пожеланий по возможности проходить срочную службу именно с 18 лет. Аргументация - рациональное планирование молодым человеком своих дальнейших шагов в обучении, трудоустройстве и личной жизни", - отметил министр.

Это ж нужно было такое пи"дануть.. Во время весеннего призыва повестки получат молодые люди от 20 лет, с 18 лет служба на добровольной основе, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8097
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ой, а если взять курсы по отклонению от службы у президента.
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В то же время мы получаем много обращений и пожеланий по возможности проходить срочную службу именно с 18 лет
Прям завалили письмами и просьбами... Шо за вранье?! А чего не с 16?
Источник: https://censor.net.ua/n3170339
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та якщо цей закон нічого не міняє - то навіщо видавати його? знову зелейоби щось мутять або роблять імітацію роботи
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Тепер діти 18 років можуть відразу потрапляти на передову.
Чоловік у розквіті років чотири рази ухиляється від служби в армії України, що знаходиться в стані війни з Росією. Тепер він Президент і Головнокомандуючий і підписує закон про термінове призов до армії, при цьому, істотно знижуючи призовний вік з 20 до 18 років. В 2015 році п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що призов громадян до лав Збройних сил України буде збережено, а вік призовників буде підвищено з 18 до 20 років, при цьому призовники гарантовано не потраплятимуть до зони проведення антитерористичної операції на сході України. Згодом Порошенко щорічно до 2019 року включно підписував укази про призов на строкову військову службу осіб чоловічої статі, яким до дня відправки у військові частини виповнилося 20 років, але вони не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову.
Тепер, при Зеленському, відмінності між законом "про військовий обов'язок і військову службу" та президентськими указами про призов, де перший передбачає заклик із 18 років, а укази - з 20 усунуті. Іншими словами, тепер діти 18 років можуть відразу потрапляти на передову.
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панамський віслюк робить одне, міністро розповідає інше...! все як завжди!
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А нелоху оманскому. которому 42 очередную повестку выслали?
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"возраст призыва с 18 лет четко прописан в законе и никогда не менялся"_________"Таким образом, никто из ребят до 20 лет к прохождению срочной службы принудительно привлекаться не будет"_____________ОЧЕНЬ СТРАННЫЙ ПОДХОД К ТОЛКОВАНИЮ ЗАКОНОВ! А КАК ЖЕ - ЗАКОН ОДИН ДЛЯ ВСЕХ?????????????
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