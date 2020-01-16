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Все про:цвинтар (73) вбивство (2037) Харків (1593)

 Увечері 16 січня в Харкові було вбито директора одного з міських кладовищ Шульгу

16 січня о 17-30 в Харкові застрелили директора одного з місцевих кладовищ.

Про це повідомляють джерела Цензор.НЕТ.

Як повідомляють джерела, ввечері 16 січня, близько 17-30 вечора, на вулиці було знайдено мертвим жителя Харкова.

Як стало відомо, це був директор міського кладовища №3 Шульга, 1971 р.н.

Поліцейські ввели в дію операцію "Сирена" із затримання зловмисника.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170336
 
 
 Топ коментарі
 
Даже после смерти он приедет на работу...
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Хоррор-версія: з могили виліз Вечером 16 января в Харькове был убит директор одного из городских кладбищ - Цензор.НЕТ 480 зі стовбуром та застрелив директора...
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зато не будет проблем с местом на кладбище..
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мало кого здивує така смерть представника бізнесу, який контролює орг. злочинність
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какие идейи, по каким причинам могли убить директора кладбыще? Кому он мог навредить?
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Воровал цветы на могилках и продавал возле входа.
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отказался наверх засылать или с братвой делиться. жадность сгубила
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отомстили недовольные клиенты???????????
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Нє хатєл хараніть безоплатно.. земля єму гліной
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зато не будет проблем с местом на кладбище..
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Даже после смерти он приедет на работу...
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Хоррор-версія: з могили виліз Вечером 16 января в Харькове был убит директор одного из городских кладбищ - Цензор.НЕТ 480 зі стовбуром та застрелив директора...
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ты кацап? через гугл переводчик? стовбур это ствол дерева!
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Всегда было интересно.. Почему гнид, которые 30 лет обворовывали страну, хоронят в местах приближенных к выходу..Они что надеялись вернуться?
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Нет., они верят в загробную жизнь как Фараоны. Увечері 16 січня в Харкові було вбито директора одного з міських кладовищ - Цензор.НЕТ 4072
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директор кладбища и коррупция это естественно.
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наверное с кем то не делился или места не давал..... ! стремная должность скажу я вам, но почему то на эти должности так стремятся, что простому туда попасть невозможно! знавал я одного директора крематория, так тоже закончил трагически!
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ну хоть место есть козырное по месту работы
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Блин, за последние 6 лет криминал воскрес и резко перенёс нас назад в 90-е. Полностью наплевав на "могутьню" реформу полиции и прорву потраченных на неё денег.
Все ранее разрекламированные и помпезно преподанные нам "реформы" и "изменения" - трещат по швам и осыпаются пылью.
И шо теперь? Снова будем просить деньги, машины и вертолёты на полицию, которая совершенно не оправдывает свою суть и название?
Больше нихто нихрена нам не даст. Со всей этой полицией, намертво сросшейся с уголовщиной, мы останемся сам на сам.
А скоко же они бабла просрали и разворовали!.. Которое можно было пустить на более полезные дела. Таже самая фигня творится и в нашей армии. Если хто-то задумает там копнуть, то поседеет раньше срока. Даже не сомневаюсь.
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ну хоть место есть козырное по месту работы
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когдато продавал свой паджеро-вагон. девушка с серьезными пацанами покупают его. спрашиваю, зачем ей внедорожник если ездить не умеет? папа сказал купить что нибудь подешевле 22000$? потом купим новый крузак200.а кто папа? рулит кладбищем в Виннице.ответы на все вопросы
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ну дык...кладбищенская работа-она всегда кладбищем и заканчивается Увечері 16 січня в Харкові було вбито директора одного з міських кладовищ Шульгу - Цензор.НЕТ 3192.как ни петляй
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Опасная єто раота!
На погосте места распрєдєлять Увечері 16 січня в Харкові було вбито директора одного з міських кладовищ Шульгу - Цензор.НЕТ 3409
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кто то решил выяснить где он забронировал себе место.....
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На кладовищах крутяться великі гроші. Щурі що там працюють гріють лапки на чужому горі.
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