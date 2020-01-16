 Увечері 16 січня в Харкові було вбито директора одного з міських кладовищ Шульгу

Про це повідомляють джерела Цензор.НЕТ.

Як повідомляють джерела, ввечері 16 січня, близько 17-30 вечора, на вулиці було знайдено мертвим жителя Харкова.

Як стало відомо, це був директор міського кладовища №3 Шульга, 1971 р.н.

Поліцейські ввели в дію операцію "Сирена" із затримання зловмисника.

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