 Увечері 16 січня в Харкові було вбито директора одного з міських кладовищ Шульгу

Про це повідомляють джерела Цензор.НЕТ.
Як повідомляють джерела, ввечері 16 січня, близько 17-30 вечора, на вулиці було знайдено мертвим жителя Харкова.
Як стало відомо, це був директор міського кладовища №3 Шульга, 1971 р.н.
Поліцейські ввели в дію операцію "Сирена" із затримання зловмисника.
Все ранее разрекламированные и помпезно преподанные нам "реформы" и "изменения" - трещат по швам и осыпаются пылью.
И шо теперь? Снова будем просить деньги, машины и вертолёты на полицию, которая совершенно не оправдывает свою суть и название?
Больше нихто нихрена нам не даст. Со всей этой полицией, намертво сросшейся с уголовщиной, мы останемся сам на сам.
А скоко же они бабла просрали и разворовали!.. Которое можно было пустить на более полезные дела. Таже самая фигня творится и в нашей армии. Если хто-то задумает там копнуть, то поседеет раньше срока. Даже не сомневаюсь.
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На погосте места распрєдєлять