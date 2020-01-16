 Рада доручила делегації України в ПАРЄ подати повноваження для участі в щорічній сесії 2020 року

За відповідну постанову № 2718 проголосували 348 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ.

"Верховна Рада України заявляє, що метою участі делегації України в роботі ПАРЄ є недопущення збереження існуючої ситуації в Європі, яка склалася внаслідок агресивної зовнішньої політики Російської Федерації, доведення об'єктивної інформації про протиправні дії Російської Федерації на окупованих територіях нашої держави і зусилля України для припинення збройної агресії з боку країни-члена Ради Європи та подолання її наслідків, а також недопущення використання трибуни ПАРЄ для поширення неправдивих наративів щодо ситуації в Україні", - сказано в заяві.

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