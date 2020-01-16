 Рада доручила делегації України в ПАРЄ подати повноваження для участі в щорічній сесії 2020 року

За відповідну постанову № 2718 проголосували 348 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ.
"Верховна Рада України заявляє, що метою участі делегації України в роботі ПАРЄ є недопущення збереження існуючої ситуації в Європі, яка склалася внаслідок агресивної зовнішньої політики Російської Федерації, доведення об'єктивної інформації про протиправні дії Російської Федерації на окупованих територіях нашої держави і зусилля України для припинення збройної агресії з боку країни-члена Ради Європи та подолання її наслідків, а також недопущення використання трибуни ПАРЄ для поширення неправдивих наративів щодо ситуації в Україні", - сказано в заяві.
До этого крутили ПАСЕ дули и выпускали побегать и почудить лешу гончаренко (редкое человекоподобное говно), а щас вдруг одумались?!
Угадайте с трёх раз, как теперь там Украину (нас!) будут воспринимать, после последних цЫрков, шо эти дегенераты там устраивали? Не думаю, шо с распростёртыми объятиями и дружескими посиделками - они будут обходить нашу делегацию десятой дорогой.
И правильно сделают.
А вот зеленые идиоты ,что зашли туда вместо - ЭТО ПОЗОР УКРАИНЫ !