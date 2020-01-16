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 Політика України
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Все про:ВР (5610) ПАРЄ (615)

 Рада доручила делегації України в ПАРЄ подати повноваження для участі в щорічній сесії 2020 року

Верховна Рада доручила постійній делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) подати свої повноваження на затвердження для участі в щорічній сесії ПАРЄ в 2020 році.

За відповідну постанову № 2718 проголосували 348 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ.

"Верховна Рада України заявляє, що метою участі делегації України в роботі ПАРЄ є недопущення збереження існуючої ситуації в Європі, яка склалася внаслідок агресивної зовнішньої політики Російської Федерації, доведення об'єктивної інформації про протиправні дії Російської Федерації на окупованих територіях нашої держави і зусилля України для припинення збройної агресії з боку країни-члена Ради Європи та подолання її наслідків, а також недопущення використання трибуни ПАРЄ для поширення неправдивих наративів щодо ситуації в Україні", - сказано в заяві.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170330
 
 
 Топ коментарі
 
так получила или поручила? вот в чём вопрос Рада получила делегации Украины в ПАСЕ подать полномочия для участия в ежегодной сессии 2020 года - Цензор.НЕТ 2258
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А заголовки перед публікацією переглянути слабо? Рада получила делегации Украины в ПАСЕ подать полномочия для участия в ежегодной сессии 2020 года - Цензор.НЕТ 9505
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прилетел борт с тяжолыми 300ми. нет денег и плазмы. нет ничего. о каком пасе, оон нато вы говорите, засранцы. на зарплату почтового ху...ла можно вылечить десяток бойцов а на премию коболя построить госпиталь. уроды, очнитесь. вы слепы, вы сците себе на штаны и не видите этого.
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так получила или поручила? вот в чём вопрос Рада получила делегации Украины в ПАСЕ подать полномочия для участия в ежегодной сессии 2020 года - Цензор.НЕТ 2258
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На кого этот цирк рассчитан? Все что можно в ПАСЕ пРезидент Зеленский уже сделал для своего хозяина...


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А без фотошопа можно было фотку найти?
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А заголовки перед публікацією переглянути слабо? Рада получила делегации Украины в ПАСЕ подать полномочия для участия в ежегодной сессии 2020 года - Цензор.НЕТ 9505
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Я подозреваю, что в заголовке должно быть Приручила. А что, забавно получается)))
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прилетел борт с тяжолыми 300ми. нет денег и плазмы. нет ничего. о каком пасе, оон нато вы говорите, засранцы. на зарплату почтового ху...ла можно вылечить десяток бойцов а на премию коболя построить госпиталь. уроды, очнитесь. вы слепы, вы сците себе на штаны и не видите этого.
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к сожалению урод никогда не узнает, что он урод, пока не получит в табель
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А шо ж вдруг так?
До этого крутили ПАСЕ дули и выпускали побегать и почудить лешу гончаренко (редкое человекоподобное говно), а щас вдруг одумались?!
Угадайте с трёх раз, как теперь там Украину (нас!) будут воспринимать, после последних цЫрков, шо эти дегенераты там устраивали? Не думаю, шо с распростёртыми объятиями и дружескими посиделками - они будут обходить нашу делегацию десятой дорогой.
И правильно сделают.
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Леша Гончаренко(при том что он на лету переобувался часто) в ПА достойно представлял Украину
А вот зеленые идиоты ,что зашли туда вместо - ЭТО ПОЗОР УКРАИНЫ !
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