 Від початку доби 16 січня загинув один український воїн, ворог 9 разів порушив режим перемир'я, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник обстріляв захисників населеного пункту Новотроїцьке, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Вісім обстрілів противник здійснив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

поблизу Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

два рази поруч з населеним пунктом Новотошківське – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 18 мін та 82-мм міномету - 10 мін;

неподалік з Миронівським – зі станкового протитанкового гранатомету;

поблизу Луганського – зі станкового протитанкового гранатомету – 3 постріли та великокаліберного кулемету;

в районі населеного пункт Новозванівка – зі снайперської гвинтівки;

двічі поруч з Оріховим – з артилерійських систем калібру 152 мм - 1 снаряд та 82-мм міномету – 1 міна та автоматичного станкового гранатомету.

Сьогодні, 16 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув".

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