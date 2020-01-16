 Від початку доби 16 січня загинув один український воїн, ворог 9 разів порушив режим перемир'я, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник обстріляв захисників населеного пункту Новотроїцьке, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Вісім обстрілів противник здійснив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
- поблизу Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- два рази поруч з населеним пунктом Новотошківське – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 18 мін та 82-мм міномету - 10 мін;
- неподалік з Миронівським – зі станкового протитанкового гранатомету;
- поблизу Луганського – зі станкового протитанкового гранатомету – 3 постріли та великокаліберного кулемету;
- в районі населеного пункт Новозванівка – зі снайперської гвинтівки;
- двічі поруч з Оріховим – з артилерійських систем калібру 152 мм - 1 снаряд та 82-мм міномету – 1 міна та автоматичного станкового гранатомету.
Сьогодні, 16 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув".
Війна продовжується, але про неї чують лише родичі загиблих солдат.
Така в нас тепер політика.
а где Зеленский?
ах да "он же еврей, ему не нужно"
Яков Блох Главный раввин Украины
....
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Тепер на війні вирішило заробити пархате кодло з 95 кварталу на чолі з гешефтфюрером Бєнєй, видно що війна справа прибуткова, кров наших бійців пертворюється в гроші на їхніх рахунках в офшорах.