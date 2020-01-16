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Все про:обстріл (5887) операція Об'єднаних сил (1967)

 Від початку доби 16 січня загинув один український воїн, ворог 9 разів порушив режим перемир'я, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Окрім цього, була присутня снайперська активність.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник обстріляв захисників населеного пункту Новотроїцьке, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Вісім обстрілів противник здійснив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • поблизу Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
  • два рази поруч з населеним пунктом Новотошківське – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 18 мін та 82-мм міномету - 10 мін;
  • неподалік з Миронівським – зі станкового протитанкового гранатомету;
  • поблизу Луганського – зі станкового протитанкового гранатомету – 3 постріли та великокаліберного кулемету;
  • в районі населеного пункт Новозванівка – зі снайперської гвинтівки;
  • двічі поруч з Оріховим – з артилерійських систем калібру 152 мм - 1 снаряд та 82-мм міномету – 1 міна та автоматичного станкового гранатомету.

Сьогодні, 16 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув".

Читайте також: Ворог від початку доби 5 разів обстрілював позиції українських воїнів на Донбасі, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170328
 
 
 Топ коментарі
 
Нічого доброго..
Війна продовжується, але про неї чують лише родичі загиблих солдат.
Така в нас тепер політика.
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Хто наживається на війні?
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Зе отримав дивіденди - став президентом.
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Зе отримав дивіденди - став президентом.
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Колись зебіл говорив що на війні наживається президент!!! -А хіба зараз щось помінялось?
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Звинувачувати когось легше ніж самому це зробити.
Від початку доби 16 січня загинув один український воїн, ворог 9 разів порушив режим перемир'я, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1928
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Нічого доброго..
Війна продовжується, але про неї чують лише родичі загиблих солдат.
Така в нас тепер політика.
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отменить призыв,зеленолюбные мамашки не хотят призыва в армию,пусть оно там как нибудь само рассасывается,чадо должно быть дома пить пивасик в подьезде,а мамашка с папашкой получать европейскую зарплату,пенсию и ездить без визы и бесплатно растамаживать евробляху
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От %лядське ЗЕЧМО, москалі майже кожного дня вбивають і калічать наших захисників, а воно в якомусь чуркістані з емісарами ***** перетирає вигідні для себе умови капітуляції. І п.х. що літак збили навмисне і втрати щодня. Читаю що майже всі хто загинув від куль кремлівських снайперів отримали кулю в голову чи обличчя коли вели спостереження. То що вже на 6 р війни не мож наштампувати примітивних труб-перископів (Державне підприємство Ізюмський приладобудівний завод http://www.ipz.com.ua/) чи китайських закупити.
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Интервью Шефира .Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат. Мое отношение к войне такое, что я понимаю - ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. В данном случае бывший президент и его окружение. Мы их убрали, и я уверен, что она (война) затихнет". https://www.liga.net/
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Тепер на війні вирішило заробити пархате кодло з 95 кварталу на чолі з гешефтфюрером Бєнєй, видно що війна справа прибуткова, кров наших бійців пертворюється в гроші на їхніх рахунках в офшорах.
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Украинцы уходят только на Небо-Рай. Слава Герою!
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