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Все про:Польща (2055) Балтія (106) Чорне море (368) Цихоцький (14)

 Об'єднувати Чорне море з Балтійським потрібно зараз, потім буде пізно, - посол Польщі Цихоцький

Рішення про розвиток інфраструктури між Україною та Польщею треба приймати зараз, бо потім буде пізно.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол Польщі Бартош Цихоцький в інтерв'ю "Українському радіо", передає Цензор.НЕТ.

З його слів, з боку Польщі прикордонна інфраструктура розвивається вже зараз. Було побудовано сучасні дороги до кордонів з Україною, модернізовано прикордонні переходи. Зараз польська сторона чекає на аналогічні дії з боку України.

"Була дуже цікава зустріч міністрів інфраструктури минулого року. Ми були зацікавлені, як новий уряд ставиться до ідей попереднього уряду. Там була ідея "go highway", побудувати сучасний хайвей з Одеси до Катовіце і до Гданська. "Об’єднати" Чорне море з Балтійським", - розповів він.

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Цихоцький зазначив: "Ми зрозуміли, що в міністра Криклія - свої ідеї, тож чекаємо".

Це мільярди грошей, які ми вже витратили на колишню ідею, і це потенційно мільярди грошей, які можуть піти шляхом Китай-Росія-Білорусь-Польща, чи Туреччина-Румунія-Захід, чи Китай-Азія-Україна-Польща. Вирішувати треба зараз, бо потім буде пізно", - сказав посол.

У 2014 році за фінансової підтримки Європейського союзу була створена транскордонна комісія з представників Польщі, Республіки Білорусь і України, яка займається питаннями створення водного шляху від Балтійського до Чорного моря через річки Вісла, Західний Буг, Прип'ять і Дніпро (проект Е-40).

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в Україні розглядають можливість реалізації декількох інфраструктурних проектів, серед яких побудова водного шляху між Чорним і Балтійським морями.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170324
 
   
 Топ коментарі
 
И Чёрное с Азовским хорошо бы соединить перешейком. Сделать из Крыма остров. Объединять Черное море с Балтийским нужно сейчас, потом будет поздно, - посол Польши Цихоцкий - Цензор.НЕТ 5132
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сейчас Перекопский канал нам нужен для грузовых судов и быстрой переброски военных судов

да и в качестве противотанкового рва с крокодилами пригодится Объединять Черное море с Балтийским нужно сейчас, потом будет поздно, - посол Польши Цихоцкий - Цензор.НЕТ 9769
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Цікава пропозиція.
Але не з нашими профанами. Вони мислять іншими категоріями.
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И Чёрное с Азовским хорошо бы соединить перешейком. Сделать из Крыма остров. Объединять Черное море с Балтийским нужно сейчас, потом будет поздно, - посол Польши Цихоцкий - Цензор.НЕТ 5132
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зачем? Крым наш... Потом закапывать придется Объединять Черное море с Балтийским нужно сейчас, потом будет поздно, - посол Польши Цихоцкий - Цензор.НЕТ 3993
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сейчас Перекопский канал нам нужен для грузовых судов и быстрой переброски военных судов

да и в качестве противотанкового рва с крокодилами пригодится Объединять Черное море с Балтийским нужно сейчас, потом будет поздно, - посол Польши Цихоцкий - Цензор.НЕТ 9769
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Ще додається гарантія того що вода Дніпра не попаде до Криму . Канал буде поперек .
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Это важно со всех точек зрения и военного и экономического. Зачем вокруг полуострова гонять, когда можно сразу по перешейку.
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зебилы должны копать. Это была идея Голобородька.
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Не вопрос,Черное выкопали,а можем и закопать
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Цікава пропозиція.
Але не з нашими профанами. Вони мислять іншими категоріями.
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ну та да, там ОЛИВЬЕ на первом месте=))
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Заметь, "профэсионалам" такого не предлагали. Почему так?)))
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В 2014 году при финансовой поддержке Европейского союза была создана трансграничная комиссияИсточник: https://censor.net.ua/n3170324
Мы интересовались, как новое правительство относится к идеям предыдущего правительства.Источник: https://censor.net.ua/n3170324
Строить начали при Порохе
А теперь уже не строят
Читайте внимательнее
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Да то рюзьге, он в такое рыбу заворачивает
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И поняв в 2014, что это невозможно со схематозниками, забили на это и сейчас возвращаются к этому вопросу
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Якраз такими. Розпил бабла на днопоглиблювальних роботах -саме те.
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Я помню ти вирищала та шукала дешевi помiдори, а тут про геополiтику свое сюрло сунеш, не варто...
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Тыковка@tukva2017 18 ч

Попустительство Запада снова вырастило нового гитлера...
И впереди или активная фаза уже длящейся мировой войны... или новый делёж мира между крупнейшими игроками..
Есть еще третий вариант...но для этого надо чтоб хоть у кого то таам, "на Западе" были хоть какие то яйца..или мозги.
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Еще вариант каждый день поздравлять оккупантов с Новым годом и отводить войска, вилла в Италии у бобика уже готова.
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Смешные эти поляки: где Украина, а где "быстро"?
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нарешті висрався у себе в фейсбуці, видно кокс попустив.
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Идея Юзефа Пилсудского 85-летней давности . Перед лицом варварской агрессии

России государства Центральной и Восточной Европы должны объединиться
в мощном геополитическом союзе Поэтому он мечтал о создании большой федерации Польши,Украины, Литвы,Латвии, Эстонии,Белоруссии,Чехословакии, Венгрии, Румынии, Югославии и Финляндии.
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Пилсудский - почитатель Гитлера.. За шо Польша и отримала по полной
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Навпаки, Гітлер прихильник Пілсудського.
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Ну у вас виходить що Маркс був прихильником Леніна, а Сталін прихильник фуйла, коли Пілсудський робив екси і воював з царатом то Гітлер ще в школу ходив.
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на день народження хто до кого приїхав?
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Ніхто ні до кого, Гітлер зробив месу по Пілсудському в Кельні, а на похованні був Геринг.
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На момент смерті Пілсудського Польша була в рази сильніше за Німеччину.
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Не розумію що ви хочете цим сказати, канцлер розмовляє з послом, тому Пілсудський фанат Гітлера?
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норвегию забыл..болгарию..грузию, турок бы еще, но не с Эдиком..грецию....) венгрия не согласится на пушнину кацапскую ведется..)
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Згоден, тільки посадіть на добрий цеп свох нациків Об'єднувати Чорне море з Балтійським потрібно зараз, потім буде пізно, - посол Польщі Цихоцький - Цензор.НЕТ 9118
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Зелені можуть об'єднати тільки сельодку з молоком. З відповідними результатами.
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Только без Білорусі. Бо Лука - шпигун пуйла.
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А нашого зеленого чмирька можна навіть не брати до уваги. Чмирьок має вагу рівно НУЛЬ. Українці чмирька навіть поруч не уявляють
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Такой транзитный путь полностью поддерживаю!
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Я не очень силен в географии, но все же спрошу формула ; Китай-Азия-Украина-Польша, в каком месте Украина граничит с Азией?
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шелковый путь...ушел поезд, теперь через московию и бацкастан )...
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