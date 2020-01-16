 Об'єднувати Чорне море з Балтійським потрібно зараз, потім буде пізно, - посол Польщі Цихоцький

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол Польщі Бартош Цихоцький в інтерв'ю "Українському радіо", передає Цензор.НЕТ.

З його слів, з боку Польщі прикордонна інфраструктура розвивається вже зараз. Було побудовано сучасні дороги до кордонів з Україною, модернізовано прикордонні переходи. Зараз польська сторона чекає на аналогічні дії з боку України.

"Була дуже цікава зустріч міністрів інфраструктури минулого року. Ми були зацікавлені, як новий уряд ставиться до ідей попереднього уряду. Там була ідея "go highway", побудувати сучасний хайвей з Одеси до Катовіце і до Гданська. "Об’єднати" Чорне море з Балтійським", - розповів він.

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Цихоцький зазначив: "Ми зрозуміли, що в міністра Криклія - свої ідеї, тож чекаємо".

Це мільярди грошей, які ми вже витратили на колишню ідею, і це потенційно мільярди грошей, які можуть піти шляхом Китай-Росія-Білорусь-Польща, чи Туреччина-Румунія-Захід, чи Китай-Азія-Україна-Польща. Вирішувати треба зараз, бо потім буде пізно", - сказав посол.

У 2014 році за фінансової підтримки Європейського союзу була створена транскордонна комісія з представників Польщі, Республіки Білорусь і України, яка займається питаннями створення водного шляху від Балтійського до Чорного моря через річки Вісла, Західний Буг, Прип'ять і Дніпро (проект Е-40).

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в Україні розглядають можливість реалізації декількох інфраструктурних проектів, серед яких побудова водного шляху між Чорним і Балтійським морями.