 Депутати в першому читанні проголосували законопроєкти "Про розвідку" і "Про службу зовнішньої розвідки"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За законопроєкт №2412-д "Про розвідку" проголосували 233 нардепи.
Проєкт спрямований на вдосконалення правових та організаційних засад функціонування розвідки, діяльності розвідувальних органів України та інших суб'єктів розвідувального співтовариства, підвищення ефективності їхньої взаємодії, а також забезпечення соціального та правового захисту співробітників розвідувальних органів та осіб, залучених до конфіденційного співробітництва з цими органами. Він має замінити діючий зараз закон "Про розвідувальні органи України".
Так, у документі наведена у відповідність з Конституцією України норма, згідно з якою РНБО координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки та оборони.
У законопроєкті Службу безпеки України виключили з переліку розвідувальних органів, при цьому з метою координації діяльності та попередження міжвідомчих конфліктів органу спеціального призначення з правоохоронними функціями і розвідувальних органів СБУ визначена як суб'єкт розвідувальної спільноти.
Крім того, в проєкті закону визначено механізм створення комітету ВР, до повноважень якого належатиме забезпечення контрольних функцій парламенту за діяльністю суб'єктів розвідувального співтовариства. У ньому визначаються функції, повноваження та особливості функціонування згаданого комітету Ради.
Також парламент прийняв за основу в повторному першому читанні законопроєкт №2414-д "Про Службу зовнішньої розвідки".
За документ проголосували 273 нардепи.
Зокрема, пропонується викласти в новій редакції закон "Про Службу зовнішньої розвідки України", врегулювати питання правового статусу відомства, керівництва його діяльністю і загальної структури.
Документом визначено правовий статус Служби зовнішньої розвідки України, унормовано згідно з Конституцією України питання керівництва, а також призначення і звільнення з посад голови, першого заступника та заступників голови відомства.
Також у законі прописана загальна структура Служби згідно з визначеною президентом України організаційною структурою і врегульовано питання утворення територіальних підрозділів установ, підприємств, установ, організацій у межах затвердженої загальної чисельності, визначеної цим проєктом закону.
Крім того, у Прикінцевих положеннях проєкту передбачено синхронізоване введення в дію цього проєкту в разі його прийняття одночасно з набранням чинності закону "Про розвідку".
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Эти законы принимаются для быдла, которое эта принимающая шобла доит и строит (пытается строить) по ранжиру. Ну как вы к нам - так и мы к вам... Продолжим мухлевать, мутить, ****...ть...
Начните, суки, с себя. Убедите нас, шо вы сами живёте по принимаемым вами же законам. А потом уже и все подтянутся, когда увидят неотвратимость наказания для всех. Даже для ветеранов АТО и волонтёров, если они какой-то закон порушили.