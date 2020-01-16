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 Політика України, Події
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Все про:Кучма (294) перемовини (1430) Оліфер (187) Тристороння контактна група (170)

 Українська сторона пропонує створити нову робочу підгрупу з питань кордону, - представники Києва на переговорах стосовно Донбасу в Мінську

Прессекретарка другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявила про те, що потрібно створити додаткову підгрупу з питань кордону.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Оліфер зазначила: "Тристороння контактна група відзначила взаємні кроки України та РФ, які відбулися в рамках виконання домовленостей лідерів країн Нормандської четвірки в Парижі щодо взаємного звільнення утримуваних осіб 29 грудня 2019 року - люди нарешті змогли повернутися додому та бути зі своїми рідними і близькими у новорічні свята.

На жаль, безпекова ситуація лишається напруженою, всупереч домовленостям лідерів країн Нормандської четвірки тривають обстріли, є загиблі та поранені українські військові. Саме вирішення безпекових проблем - головне в порядку денному.

Українська сторона вважає за необхідне, аби СММ ОБСЄ провела повторну верифікацію відведення важких озброєнь та місць їхнього зберігання.

Звернено увагу на невиконання пункту 4 Протоколу за підсумками консультацій ТКГ від 1 вересня 2014 року, відповідно до якого необхідно забезпечити дієвий моніторинг на українсько-російському кордоні та верифікацію з боку ОБСЄ зі створенням зони безпеки в прикордонних районах України та РФ. Саме тому українська сторона запропонувала створити додаткову робочу підгрупу з питань кордону.

Читайте також: Перше цього року засідання ТКГ з питань Донбасу відбудеться в Мінську 16 січня, - Оліфер

Як показує практика та результати доповіді Центру з міжнародних миротворчих операцій (Center for International Peace Operations) та Міжнародного центру з проведення миротворчих тренінгів ім. Кофі Аннана (Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre), підготовленої на основі аналізу конфліктів у всьому світі провідними експертами, вибори не можуть відбуватися за відсутності необхідного безпечного оточення та дієздатних інститутів. Йдеться не лише про безпеку волевиявлення виборців, а й про безпечну участь усіх партій та кандидатів.

Отже, вибори можна проводити тільки тоді, коли кордони держави перебувають під її повним контролем або контролем міжнародних спостерігачів, інакше не існує жодних гарантій безпеки у день голосування, а також є висока ймовірність маніпуляцій щодо участі у виборах осіб, які не є громадянами держави.

В успішних випадках врегулювання конфлікту — зокрема, в Хорватії, Боснії, Ліберії — вибори відбувалися після встановлення ефективного контролю за перетином кордону. Також міжнародний досвід проведення виборів на постконфліктних територіях свідчить, що передчасне проведення виборів та/ або неналежна підготовка до них не тільки не сприяє примиренню та реінтеграції, а й може спровокувати відновлення бойових дій.

Тільки повернення внутрішньо переміщених осіб і біженців у свої рідні міста і села, їхня участь у виборах здатні забезпечити довготривалий мир.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Досягнуто домовленості про обмін утримуваними особами, як це передбачено підсумками нормандського саміту, - Оліфер

На продовження реалізації домовленостей лідерів країн Нормандської четвірки, в безпековий підгрупі українська сторона надала свої пропозиції щодо розведення сил та засобів на наступних додаткових трьох ділянках, які було визначено Генеральним Штабом Збройних Сил України.

Також під час засідання безпекової підгрупи українська сторона поінформувала щодо плану заходів з гуманітарного розмінування на Донбасі. Ця робота має полегшити життя мирних мешканців, які живуть по обидві сторони лінії зіткнення.

В гуманітарній підгрупі підвели підсумки взаємного звільнення утримуваних осіб, яке відбулося 29 грудня 2019 року, робота задля подальшого звільнення людей продовжується.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170319
 
 
 Топ коментарі
 
кацапи добровільно кордон не віддадуть
кому це ще не ясно після шести років війни, кучмосекретуткам?
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Это тоже -- к вопросу о границе:

Вы наверняка задавались вопросом...

Какого хера эти побитые молью певцы русского мира лезут в Украину? Ведь знают же, что им въезд запретят. Ведь до них уже куча таких же дятлов пробовали, с тем же результатом.

Украинская сторона предлагает создать новую рабочую подгруппу по вопросам границы, - представители Киева на переговорах по Донбассу в Минске - Цензор.НЕТ 2602

Отвечаю: именно затем и лезут.

Если въезд запретят, то они, уже порядком подзабытые и непопулярные, атоматически попадают во все российские СМИ. Скандал со звездой! Ужасные бандеривци не пустили патриота России в свой никому ненужный укропстан! Они продержали его три часа в аэропорту! Ну и т.д.
Бесплатная реклама, подчёркивающая патриотичность старого пердуна.

А если, спасибо ЗекоМанде, звездульку вдруг впустят - тоже неплохо. Можна бабла накосить с концертами в Украине, всё ж таки здесь любителей Кадышевой и прочих кобзонов хватает. Не пиаром, так деньгами возьмут.

Беспроигрышная комбинация, потому и лезут как черти из ада.

https://ibigdan.livejournal.com/24608762.html
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ракетные стрельбы на 1200км. по надводным и наземным целям - то шо доктор прописал.
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ракетные стрельбы на 1200км. по надводным и наземным целям - то шо доктор прописал.
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Створити ще одну підгрупу і в Пуйла моментально проснеться совість і бажання дотримуватися принципів міжнародного права. Маразм чи анекдот від від Рижого лиса?
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если поведутся, пачему бы не создать?
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А може простіше Курську АЕС в повітря відправити і домовимося по кордонах
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кацапи добровільно кордон не віддадуть
кому це ще не ясно після шести років війни, кучмосекретуткам?
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Это тоже -- к вопросу о границе:

Вы наверняка задавались вопросом...

Какого хера эти побитые молью певцы русского мира лезут в Украину? Ведь знают же, что им въезд запретят. Ведь до них уже куча таких же дятлов пробовали, с тем же результатом.

Украинская сторона предлагает создать новую рабочую подгруппу по вопросам границы, - представители Киева на переговорах по Донбассу в Минске - Цензор.НЕТ 2602

Отвечаю: именно затем и лезут.

Если въезд запретят, то они, уже порядком подзабытые и непопулярные, атоматически попадают во все российские СМИ. Скандал со звездой! Ужасные бандеривци не пустили патриота России в свой никому ненужный укропстан! Они продержали его три часа в аэропорту! Ну и т.д.
Бесплатная реклама, подчёркивающая патриотичность старого пердуна.

А если, спасибо ЗекоМанде, звездульку вдруг впустят - тоже неплохо. Можна бабла накосить с концертами в Украине, всё ж таки здесь любителей Кадышевой и прочих кобзонов хватает. Не пиаром, так деньгами возьмут.

Беспроигрышная комбинация, потому и лезут как черти из ада.

https://ibigdan.livejournal.com/24608762.html
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вот и всё, приехали к остоновке, когда признайте границы и заметьте, по инициативе Украины.
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Робоча група по питанням кордону повинна бути з військових,причому з тих які за дії наступального характеру.
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То Отвіпр, як і зелена шобла, вже по тавити собі "+" за повернення полонених? А з решта десятками, які все ще там, що? Не повезло хлопцям? Головне - показати світові, що кацапи про щось домовляються і щось виконують, так? І рухаємося далі - до федералізації? Чому така впевненість що у майбутньому, можливо, навіть не дуже далекому за такі дії потрібно буде відповідати?
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Вам Порох із самого початку говорив. А Ви відвели наші збройні сили в чисте поле, розмінували захисну зону проїходу ворога і відкрили доступ до передової ворожих ДРГ і у випадку наступу підрозділів ворога. Ворог б*є по фронтах, а Ви з тилу. Молодці. Так повертайте Рюкзакова з його підрозділами на відседені позиції.Ви так обіцяли?
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Встречал людей с Луганска, живущих в центральной Украине.
Они горят желанием отомстить соседям отморозкам(наркоманы, ватники, совки), взявшим в руки оружие против Украины в 2014.
Если им это не предоставят, а будет как хочет сивоха и зеленский, они не дураки ехать, там где эти отморозки в форме милиции ордло постреляют их по ночам.
слуг народа туда отправить, пусть поживут лет так с пять.
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