 Українська сторона пропонує створити нову робочу підгрупу з питань кордону, - представники Києва на переговорах стосовно Донбасу в Мінську

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Оліфер зазначила: "Тристороння контактна група відзначила взаємні кроки України та РФ, які відбулися в рамках виконання домовленостей лідерів країн Нормандської четвірки в Парижі щодо взаємного звільнення утримуваних осіб 29 грудня 2019 року - люди нарешті змогли повернутися додому та бути зі своїми рідними і близькими у новорічні свята.

На жаль, безпекова ситуація лишається напруженою, всупереч домовленостям лідерів країн Нормандської четвірки тривають обстріли, є загиблі та поранені українські військові. Саме вирішення безпекових проблем - головне в порядку денному.

Українська сторона вважає за необхідне, аби СММ ОБСЄ провела повторну верифікацію відведення важких озброєнь та місць їхнього зберігання.

Звернено увагу на невиконання пункту 4 Протоколу за підсумками консультацій ТКГ від 1 вересня 2014 року, відповідно до якого необхідно забезпечити дієвий моніторинг на українсько-російському кордоні та верифікацію з боку ОБСЄ зі створенням зони безпеки в прикордонних районах України та РФ. Саме тому українська сторона запропонувала створити додаткову робочу підгрупу з питань кордону.

Читайте також: Перше цього року засідання ТКГ з питань Донбасу відбудеться в Мінську 16 січня, - Оліфер

Як показує практика та результати доповіді Центру з міжнародних миротворчих операцій (Center for International Peace Operations) та Міжнародного центру з проведення миротворчих тренінгів ім. Кофі Аннана (Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre), підготовленої на основі аналізу конфліктів у всьому світі провідними експертами, вибори не можуть відбуватися за відсутності необхідного безпечного оточення та дієздатних інститутів. Йдеться не лише про безпеку волевиявлення виборців, а й про безпечну участь усіх партій та кандидатів.

Отже, вибори можна проводити тільки тоді, коли кордони держави перебувають під її повним контролем або контролем міжнародних спостерігачів, інакше не існує жодних гарантій безпеки у день голосування, а також є висока ймовірність маніпуляцій щодо участі у виборах осіб, які не є громадянами держави.

В успішних випадках врегулювання конфлікту — зокрема, в Хорватії, Боснії, Ліберії — вибори відбувалися після встановлення ефективного контролю за перетином кордону. Також міжнародний досвід проведення виборів на постконфліктних територіях свідчить, що передчасне проведення виборів та/ або неналежна підготовка до них не тільки не сприяє примиренню та реінтеграції, а й може спровокувати відновлення бойових дій.

Тільки повернення внутрішньо переміщених осіб і біженців у свої рідні міста і села, їхня участь у виборах здатні забезпечити довготривалий мир.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Досягнуто домовленості про обмін утримуваними особами, як це передбачено підсумками нормандського саміту, - Оліфер

На продовження реалізації домовленостей лідерів країн Нормандської четвірки, в безпековий підгрупі українська сторона надала свої пропозиції щодо розведення сил та засобів на наступних додаткових трьох ділянках, які було визначено Генеральним Штабом Збройних Сил України.

Також під час засідання безпекової підгрупи українська сторона поінформувала щодо плану заходів з гуманітарного розмінування на Донбасі. Ця робота має полегшити життя мирних мешканців, які живуть по обидві сторони лінії зіткнення.

В гуманітарній підгрупі підвели підсумки взаємного звільнення утримуваних осіб, яке відбулося 29 грудня 2019 року, робота задля подальшого звільнення людей продовжується.