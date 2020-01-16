 У Раді зареєстрували положення про створення слідчої комісії у справі Шеремета, - Фріз

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.
Фріз зазначила: "Сьогодні зареєструвала постанову "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для здійснення парламентського контролю за розслідуванням вбивства Павла Шеремета №2756.
Нагадаю, що 13 грудня відбувся арешт громадських активістів, волонтерів та захисників України:
Яни Дугарь — волонтерки, військового медика і молодшого сержанта 25-ї повітряно-десантної бригади, учасниці ООС;
Юлії Кузьменко — відомого дитячого кардіохірурга, волонтерки, громадської діячки;
Андрія Антоненка — музиканта, сержанта ССО, учасника ООС.
Метою створення Тимчасової слідчої комісії, в рамках здійснення демократичного парламентського контролю, є всебічне та об’єктивне дослідження обставин справи Павла Шеремета, перевірка правомірності дій правоохоронних органів та суду, перевірка законності арешту підозрюваних у справі та з’ясування справжнього стану розслідування вбивства.
Чітко розумію, що діяльність слідчої комісії та результати її роботи за даних обставин мають вагоме суспільне значення, а отже, нас очікує дійсно непростий шлях зі встановлення істини".
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
чтобы разобраться с фальсификаторами
дела Шеремета во главе с сАбаковым и поцЗедентом
Треба створювати коміссію проти слідчих органів, суддів та того, хто їм вказує - за незаконне позбавлення волі осіб, яких бездоказово обвинувачують в цьому злочині.
Будут искать кто сдал зеленского.
Это же была государственная тайна!
Поэтому сейчас следствию по этому делу будут всячески мешать. Еще раньше, как говорят по указке тогдашнего СБУ, были удалены записи некоторых камер наблюдения, то ли еще будет.