EN|RU|UK
Теми дня: Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Записи Труби Газова війна Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  846  15
Матеріали за темою:
Все про:ВР (5610) слідство (93) Фріз (148)

 У Раді зареєстрували положення про створення слідчої комісії у справі Шеремета, - Фріз

Народный депутат Украины Ирина Фриз заявила о том, что она инициировала положение о создании следственной комиссии в деле убийства журналиста Павла Шеремета

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Фріз зазначила: "Сьогодні зареєструвала постанову "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для здійснення парламентського контролю за розслідуванням вбивства Павла Шеремета №2756.

Нагадаю, що 13 грудня відбувся арешт громадських активістів, волонтерів та захисників України:

Яни Дугарь — волонтерки, військового медика і молодшого сержанта 25-ї повітряно-десантної бригади, учасниці ООС;
Юлії Кузьменко — відомого дитячого кардіохірурга, волонтерки, громадської діячки;
Андрія Антоненка — музиканта, сержанта ССО, учасника ООС.

Метою створення Тимчасової слідчої комісії, в рамках здійснення демократичного парламентського контролю, є всебічне та об’єктивне дослідження обставин справи Павла Шеремета, перевірка правомірності дій правоохоронних органів та суду, перевірка законності арешту підозрюваних у справі та з’ясування справжнього стану розслідування вбивства.

Чітко розумію, що діяльність слідчої комісії та результати її роботи за даних обставин мають вагоме суспільне значення, а отже, нас очікує дійсно непростий шлях зі встановлення істини".

Читайте також: Свідки підтвердили в суді, що Дугарь має алібі, - адвокат. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Адвокат Дугарь Коломієць показав власника саперної сумки, вилученої у його підзахисної: "Знайомтеся, це Андрій - сапер 25-ї бригади". ВIДЕО

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170311
 
   
 Топ коментарі
 
Нужна следственная комиссия
чтобы разобраться с фальсификаторами
дела Шеремета во главе с сАбаковым и поцЗедентом
 показати весь коментар
 
А если не доказана - то как зеленое говно ответит за то, что шили белыми нитками дело?
 показати весь коментар
 
хоть что то положительное. Доведите дело до правдивого конца.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
І що це дасть? Садити Рябу... і Авакяна. Але це можливо лише пізніше.
 показати весь коментар
 
 
хоть что то положительное. Доведите дело до правдивого конца.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Согласен, но если вина будет доказана, то ваши невиноватые знаменитости заплатят за работу следственной комиссии?
 показати весь коментар
 
 
к чему вы это? Зверства творят и ботоксные и ему подобные,
 показати весь коментар
 
А если не доказана - то как зеленое говно ответит за то, что шили белыми нитками дело?
 показати весь коментар
 
 
Нужна следственная комиссия
чтобы разобраться с фальсификаторами
дела Шеремета во главе с сАбаковым и поцЗедентом
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Известные люди и творят зверства, например елиозыч и алексеич.
 показати весь коментар
 
Та задовбали.
Треба створювати коміссію проти слідчих органів, суддів та того, хто їм вказує - за незаконне позбавлення волі осіб, яких бездоказово обвинувачують в цьому злочині.
 показати весь коментар
 
 
а про поездку в Оман будет расследование?
 показати весь коментар
 
 
Конечно.
Будут искать кто сдал зеленского.
Это же была государственная тайна!

 показати весь коментар
 
 
что бы не забыли,а то нехорошо получится У Раді зареєстрували положення про створення слідчої комісії у справі Шеремета, - Фріз - Цензор.НЕТ 4754 мальдивы ведь не могут забыть некоторые до сих пор
 показати весь коментар
 
Не спешите. Шитое белыми, но толстыми нитками дело Шеремета бьёт по рейтингу зе как кувалда, да и по рейтингу нынешней власти вообще. Так, шо особо не спешите - нехай бьёт раз ***** слушать начал.
 показати весь коментар
 
 
Правильно, ведь это дело отбрасывает очень нехорошую тень на всех волонтеров и активистов с киевской пропиской, любителей повыступать против одних и поагитировать за других, заодно покупая себе дома и машины - а значит затрагивает и их покровителей, прошлую власть, которую и представляет секретарша Порошенко Фриз.
Поэтому сейчас следствию по этому делу будут всячески мешать. Еще раньше, как говорят по указке тогдашнего СБУ, были удалены записи некоторых камер наблюдения, то ли еще будет.
 показати весь коментар
 
Действительно, нужна структура для непредвзятого расследования, пусть парламентская - это может внести ясность.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору