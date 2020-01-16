 "Який стосунок глава "Держекоінспекції" має до КМДА?" - Фірсов на звинувачення Дубінського в покриванні "корупціонера" ​​Мальованого

Про це Фірсов розповів у себе у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

В.о. глави "Держекоінспекції" виклав фото поста Дубінського зі звинуваченням на його адресу і проханням до прем'єр-міністра Гончарука відправити Фірсова "назад додому в Донецьк".

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"Олександре, поясніть, будь ласка, який стосунок голова екоінспекції має до КМДА та його співробітників? Яким чином я можу когось туди призначити чи звільнити? Ви взагалі розумієте різницю між екоінспекцією та ОДА/КМДА? Ви Конституцію читали? Відкрию вам секрет. З тим же успіхом, з яким я можу призначити чи звільнити пана Мальованого, я можу вас призначити директором психлікарні імені Павлова чи віцекоролем Індії", - написав Фірсов.