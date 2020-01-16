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Все про:Держекоінспекція (50) КМДА (746) Фірсов (74) Дубінський (46)

 "Який стосунок глава "Держекоінспекції" має до КМДА?" - Фірсов на звинувачення Дубінського в покриванні "корупціонера" ​​Мальованого

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський звинуватив в.о. глави "Держекоінспекції" Єгора Фірсова в покриванні начальника управління екології та природних ресурсів КМДА Андрія Мальованого. Фірсов відповів, що не має до цього управління Київської міської держадміністрації жодного стосунку.

Про це Фірсов розповів у себе у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

В.о. глави "Держекоінспекції" виклав фото поста Дубінського зі звинуваченням на його адресу і проханням до прем'єр-міністра Гончарука відправити Фірсова "назад додому в Донецьк".

Який стосунок глава Держекоінспекції має до КМДА? - Фірсов на звинувачення Дубінського в покриванні корупціонера ​​Мальованого 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Заїхали з колегами до гниди (закреслено) Гончарука. Він має написати заяву", - "слуга народу" Дубінський

"Олександре, поясніть, будь ласка, який стосунок голова екоінспекції має до КМДА та його співробітників? Яким чином я можу когось туди призначити чи звільнити? Ви взагалі розумієте різницю між екоінспекцією та ОДА/КМДА? Ви Конституцію читали? Відкрию вам секрет. З тим же успіхом, з яким я можу призначити чи звільнити пана Мальованого, я можу вас призначити директором психлікарні імені Павлова чи віцекоролем Індії", - написав Фірсов.

Який стосунок глава Держекоінспекції має до КМДА? - Фірсов на звинувачення Дубінського в покриванні корупціонера ​​Мальованого 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170310
 
 
 Топ коментарі
 
Бородатая кончита, заднеприводная ручная шлюшка Коломосйского - Дубинский полный нуль в политике и абсолютно не ориентируется в кадровых вертикалях власти. Дубина просто гавномес и голимый фейкометчик, активно всасывает бабло и гонит "чернуху".
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"Честный-пречестный" журнашлюха дубынский, по кличке саша-ложь-пиздеж, полный придурок и пророссийская тварь, волосатая опа кАломойского, выдающая на гора полный бред и брехню по заказу бени. Который в последнее время сильно хочет Киев прибрать к своим рукам и доить его по полной программе. И саша отрабатывает все бабки , которые платит ему бабушка беня- 23 квартиры, 17 машин - вот такие заработки честных журнаглистов оказывается у нас в стране. Но тупорылое зелебыдло хавает.
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Шо тот мразь - Шо другой подонок украинофоб!
Всех этих чмырей ждет гогение и ростов!очень скоро!
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Дубина разбушевалась. Наверное есть новости из Дэнвера, уже вроде пора им появляться. Вот и буянит седовласый бабушка через своих холуев.
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Хорошо проехался по зеленому гопнику, уважение "Який стосунок глава "Держекоінспекції" має до КМДА?" - Фірсов на звинувачення Дубінського в покриванні "корупціонера" ​​Мальованого - Цензор.НЕТ 2917
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Бородатая кончита, заднеприводная ручная шлюшка Коломосйского - Дубинский полный нуль в политике и абсолютно не ориентируется в кадровых вертикалях власти. Дубина просто гавномес и голимый фейкометчик, активно всасывает бабло и гонит "чернуху".
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Я навіть більше скажу, він і в машинах теж не орієнтується, бо тратить шалені бабки на відновлення якихось старих мерсів 80-х і 90-х, які не дуже-то мають колекційну цінність... Зате запустив ютюб-канал з понтом він вже крутий автожурналіст)))
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Дубинскому может и стыдно не знать, а нам нет.
Кого чёрта существует такая сладкая должность в КМДА, при этом не имеющяя никакого отношения к экоинспекции?!
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"Честный-пречестный" журнашлюха дубынский, по кличке саша-ложь-******, полный придурок и пророссийская тварь, волосатая опа кАломойского, выдающая на гора полный бред и брехню по заказу бени. Который в последнее время сильно хочет Киев прибрать к своим рукам и доить его по полной программе. И саша отрабатывает все бабки , которые платит ему бабушка беня- 23 квартиры, 17 машин - вот такие заработки честных журнаглистов оказывается у нас в стране. Но тупорылое зелебыдло хавает.
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Главная цель этой атаки - Гончарук. Дубина, как преданная ручная шлюша Коломойского "топит" против Гончарука, отрабатывая бабки, выплаченные ему за распространение фейков. Просто ПОЦ Коломойский не переносит Гончарука за его позицию по Приват-Банку.
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"...Лектора из передачи
(Те, кто так или иначе
Говорят про неудачи
И нервируют народ),
Нас берите, обречённых,
- Треугольник вас, учёных,

Превратит в умалишённых, Ну а нас - наоборот.

Пусть безумная идея

- Вы не рубайте сгоряча.
Вызывайте нас скорее Через гада главврача!
С уваженьем... Дата. Подпись. Отвечайте нам, а то, Если вы не отзовётесь, Мы напишем... в "Спортлото"!"
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Дав достойну відповідь бєніній журношлюхі!
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а скажи еще что смотрящие не имеют никакого отношения к госпредприятиям и экономике
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невеличке уточнення до поста Фірсова.призначити телепня дубинського не директором психлікарні,а пацієнтом.
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