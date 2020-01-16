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 Кабмін затвердив перелік опорних лікарень у регіонах

Кабінет міністрів України на засіданні в середу прийняв розпорядження "Про затвердження переліку опорних закладів охорони здоров'я в госпітальних округах на період до 2023 року".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з текстом розпорядження, оприлюдненого на сайті уряду, всього було затверджено 211 опорних медустанов, із них у Вінницькій - 10, Волинській - 7, Дніпропетровській - 15, Донецькій - 11, Житомирській - 6, Закарпатській - 8, Запорізькій - 9, Івано-Франківській - 9, Київській - 13, Кіровоградській - 7, Луганській - 5, Львівській - 9, Миколаївській - 6, Одеській - 13, Полтавській - 8, Рівненській - сім, Сумській - сім, Тернопільській - 6, Харківській - 15, Херсонській - 8, Хмельницькій - 10, Черкаській - 8, Чернівецькій - 5 і Чернігівській області - 9.

Перелік формували на основі відповідної Методики формування мережі робочою групою з представників МОЗ, Національної служби здоров'я, Міністерства розвитку громад і територій, представників проєкту USAID "Підтримка реформи охорони здоров'я" та обласних державних адміністрацій.

Одною з головних умов формування переліку стала доступність установ для пацієнтів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170309
 
 
 Топ коментарі
 
Всі інші лікарні будуть закриті. Влада позбавляє населення медичної допомоги. Геноцид українського народу триває.
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8 лікарень на 23 райони Кіровоградської області. Це багато... В Вільшанському районі закрили роддом. Народжувати іздять в сусідній райцентр. Якщо встигають.
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Звіздець. На 25 районів Львівської обла ті залишать 9!!!!лікарень опорних. А там є гірські райони, де між населеними пунктами є лише 22 кілометри, які потрібно долати 4-4 години. Також цікаво, скільки з цих лікарень буде знаходитись у самому Львові. І заодно цікаво почути думки зебілів про правильність такого кроку.
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Всі інші лікарні будуть закриті. Влада позбавляє населення медичної допомоги. Геноцид українського народу триває.
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8 лікарень на 23 райони Кіровоградської області. Це багато... В Вільшанському районі закрили роддом. Народжувати іздять в сусідній райцентр. Якщо встигають.
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думаю, что опорные больницы-это только те 8 в Черкасской области+остальные. Просто какое то обьяснение такое корявое, что дает поводы на домыслы и пр.
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А было сколько? Это сокращение или прибавление? Ответьте кто в курсе дела.
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Сокращение, например, в Одесской области за пределами Одессы существуют 26 ЦРБ и несколько ГБ в городах областного значения, на их базе будут созданы 13 опорных больниц.
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Хорошо, т.к. у нас явный избыток узких специалистов, а многие больницы в маленьких и/или бедных районах не способны даже содержать свое оборудование, а про развитие там даже не заикаются, но есть одна маленькая, но очень противная проблема - качество дорог.
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В Николаевской области межу селами дороги по которым быстрее можно пройти пешком, чем проехать легковушкой
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А если вспомнить, что средняя стоимость ремонта 2 км дорог равна цене за, например, комплект КТ+РДК+маммограф+панорамный дентальный аппарат и еще на простенький палатный останется, то возникает вопрос, с чего выгоднее начать?
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А не лучше добавить денег в больницы маленьких или бедных районов? А вообще я считаю, как историк конечно, что сокращение мединцинских центров в самой бедной стране Европы, при бездорожьи, при демографическом кризисе это по сути открытый акт геноцида.
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Ого. Дніпропетровській області пощастило. Еліта.
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проблема в надуманности проблемы.... и уголовщине.. поясню почему?!
Реформа типа предполагает сосредоточние больниц госпиталей в одном месте
*****теперь задачка что потом делать если больницу госпиталь разбомбят, накроют арт ракетным ударом отключат свет вообще капитально на 2-3 недели, воду, канализацию, отопление.... если землетрясение, взрывы, природно техногенного характера тайфуны торнадо заносы снега.. обледенения и так далее.. просто обрущение зданий... ГДЕ БУДУТ ЛЕЧИТЬСЯ ГРАЖДАНЕ.... ТЕМ БОЛЕЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ КАТАСТРОФЫ КАТАКЛИЗМА ВОЙНЫ ПРИРОДНЫХ АНОМАИЙ?????
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чего добиваются - не понятно... Вчера уволилась у меня одна из лучших медсестер. Кабмін затвердив перелік опорних лікарень у регіонах - Цензор.НЕТ 4570
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Звіздець. На 25 районів Львівської обла ті залишать 9!!!!лікарень опорних. А там є гірські райони, де між населеними пунктами є лише 22 кілометри, які потрібно долати 4-4 години. Також цікаво, скільки з цих лікарень буде знаходитись у самому Львові. І заодно цікаво почути думки зебілів про правильність такого кроку.
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Ясно, что это антиукраинская антинародная оккупационная власть и эту власть нужно менять.
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больнички будут переоборудованы в морги ! чтоб народ не вонял ......
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Одним из главных условий формирования перечня стала доступность учреждений для пациентовИсточник: https://censor.net.ua/n3170309

По моему ребята не правильно трактуют слово доступность . Премногим благодарен за возможность доступно ездить лечиться за 100-150 км., за доступность искать для больного место хоть в какой-то больнице, потому что для того чтобы найти место в больнице, нужно объездить пол областного центра. А если такового не найдется, придется ехать в другое место, еще за 100-150
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Что значит опорная больница? хоть бы объяснили. Там что, будут блокпосты установлены?
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Brendon Ничего хорошего это не значит. Если есть, например, в трех сельских районах три больницы - оставят одну.
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Не хватает смелости сказать о сокращении числа больниц? Придумали: опорная больница!
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Эта идея не нова и происходит от Супрун. Сократить большинство районных больниц и оставить "опорные". А как ехать по убитым дорогам к ним, если до районной доехать проблемно? Проблемы быдла элиту не беспокоят. Вовочка - верный продолжатель дела соевого мародера.
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