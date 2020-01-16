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Все про:КМДА (746) Київ (6815) Метрополітен (402)

 На 15 станціях київського метро замінять турнікети, які "б'ють" пасажирів

Цього року на 15 станціях київського метро замінять турнікети на нові, словенського виробництва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

"Старі турнікети, які працюють ще з 1970-х років, регулярно б’ють пасажирів, навіть тих, хто сплатив за проїзд. Їх вирішили замінити через скарги пасажирів метро", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нові турнікети замовили у словенської компанії Riko за більш як 100 млн грн. Турнікети подібної моделі встановили на початку 2019 року на станції "Площа Льва Толстого".

Згідно з умовами контракту, словенці мають поставити обладнання для станцій "Героїв Дніпра", "Оболонь", "Почайна", "Тараса Шевченка", "Контрактова площа", "Льва Толстого", "Либідська", "Кловська", "Палац спорту", "Дружби народів", "Видубичі", "Славутич", "Осокорки", "Позняки" та "Харківська".

Турнікети прийматимуть оплату за допомогою банківських карток, смартфонів із NFC, карток оплати проїзду, Карток киянина та паперових або електронних QR-квитків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Станцію метро "Майдан Незалежності" відкрили після перевірки повідомлення про мінування (оновлено)

На 15 станціях київського метро замінять турнікети, які бють пасажирів 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170304
 
   
 Топ коментарі
 
наш борзий молодняк через турнікети хвацько перестрибує, як через гімнастичну кобилу
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Пффф, б'ють - значить люблять. На 15 станціях київського метро замінять турнікети, які "б'ють" пасажирів - Цензор.НЕТ 4220
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Словенцы могут сделать это вообщем-то фуфло,а для нас это непосильная задача.
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Дуже дивно, у нас в Україні є компанія-виробник турнікетів на території заводу Артема, які такі та інші турнікети виробляють вже понад 15 років, а то і більше. На Дарниці, наприклад, у "новому" вестибюлі їх турнікети стоять. І не тільки в метро, їх турнікети і в КМДА, і в Укртелекомі, і в Кабміні. Навіщо замовляти словенцям?
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наверное потому что их себестоимость один лям, а распилили 100. и где же всяческие "прозорро" делись?
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А саме головне, що не дискримінують по гендерній ознаці!
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Та якраз дискримінують... жінкам безпечніше, а нам може від турнікета саме по гендерній ознаці прилетіти...
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Неужели какое-нибудь украинское машиностроительное предприятие такого не смогло бы осилить за такую же сумму?
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а вагоны Мытищинского завода 1959 г.в. заменили хоть ? Или так и остались ?
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Надеюсь заменят за счет тех бовдуров, которые поставили неправильные турникеты?
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Ага. Тех, которые их поставили лет сорок назад.
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В Стокгольме класные турникеты ))) Поскольку проезд стоит 6-8 евро, то там умельцы входят в турникеты, которые на выход предварительно дождавшись выходящего ))
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наш борзий молодняк через турнікети хвацько перестрибує, як через гімнастичну кобилу
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Я днями на Шулявці бачив як один це зробив навіть на милицях (мав лише одну ступню)... На 15 станціях київського метро замінять турнікети, які "б'ють" пасажирів - Цензор.НЕТ 9858
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Чому при таких талантах у нас досі нема призових місць на стрибках у висоту та довжину???
Я вам відповім - тому ж чому і у спринті - не можуть наздогнати майбутніх призерів!

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ха ха ха - так всегда было в Киеве, живы значит традиции
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бить не нужно, а не вникнут - разъяснять (c)
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Примерно 13000 баксов за турникет? Интересно, какой же там процент отката?
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В цену заложено пятилетнее обслуживание и 2-3 капитальных ремонта с запчастями.
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13к баксов за турникет? омайгад рукалицо
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Техобслуживание будет производить, сертифицированная заводом-изготовителем, украинская компания. Сами посчитайте сколько нужно им денег уплату налогов, на зарплату рабочим, ИТР, бухгалтерии, руководству, оплату обучения тех.персонала, аренду помещения, покупку и содержание средств передвижения, покупку запчастей для своевременного ремонта турникетов...
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Дуже дивно, у нас в Україні є компанія-виробник турнікетів на території заводу Артема, які такі та інші турнікети виробляють вже понад 15 років, а то і більше. На Дарниці, наприклад, у "новому" вестибюлі їх турнікети стоять. І не тільки в метро, їх турнікети і в КМДА, і в Укртелекомі, і в Кабміні. Навіщо замовляти словенцям?
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да там з нуля розробити та вручну зібрати мабуть стільки ж коштуватиме
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Сколько был в метро меня там ни один турникет никогда не ударил, не видел и не слышал я этого и с другими, поэтому я уверен это распил - новое поменяют на новое. Стопудово - это бизнеса пидалика ещё с ларьков. Омельченко плитку перекладывал, а этот, шо лох?
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А Kyiv Smart Card не будуть приймати? На 15 станціях київського метро замінять турнікети, які "б'ють" пасажирів - Цензор.НЕТ 668
Турнікети прийматимуть оплату за допомогою банківських карток, смартфонів із NFC, карток оплати проїзду, Карток киянина та паперових або електронних QR-квитків. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3170304
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Откати, откати, кругом одні откати, хлопці, робочі місця для українців в Словенії.
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Такие как на фото - лучше. А раздвижные - всегда какой-то страх был перед ними, с детства. Независимо от города. Последний раз в Париже видел раздвижные.
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Наконец-то. Да, херачит редко, но одного раза даже раз в пол года достаточно чтоб его возненавидеть. Крайний раз херанул именно меня в июле на дружбе народов.
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Из личного опыта: если ударивший вас турникет в сердцах пнуть ногой, то становится не так больно...
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надёжные аппараты. 50 лет.
бьют потому, что эти турникеты просто помнят всех, кто хоть раз не оплатил проезд с 1970 года.
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Мы что не в состоянии сделать турникеты в Украине? зачем их покупать в Словении (в котрой метро наверное нет) за валюту и кормить их работников, если так и дальше, то ******.
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"Если вас ударить в глаз - вы невольно вскрикнете. Если будут бить, да бить - вы потом привыкнете. "(С)
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