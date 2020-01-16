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Все про:Росія (14882) ФСБ (795) Приходько Олег (14)

 ФСБ порушила ще одну кримінальну справу проти українського активіста Приходька

Проти українського активіста Олега Приходька, затриманого ФСБ 9 жовтня минулого року за обвинуваченням у підготовці теракту, відкрили ще одну кримінальну справу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ҐРАТИ", про це повідомив адвокат Назім Шейхмамбетов.

Нову справу порушили за статтею про незаконне придбання та зберігання вибухових речовин (частина 1 статті 222.1 Кримінального кодексу РФ).

"Нас ознайомили з результатами експертиз, а також з постановою про порушення ще однієї кримінальної справи стосовно Олега Аркадійовича за підозрою в скоєнні ним злочину, передбаченого статтею про незаконне придбання та зберігання вибухових речовин або вибухових пристроїв. Ця кримінальна справа пов'язана з порушеною раніше", - розповів адвокат.

Нагадуємо, 8 лютого 2019 року співробітники кримського головкому ФСБ провели обшук у Приходька. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупаційний "суд" у Криму залишив під вартою до лютого українського активіста Приходька

10 жовтня 2019 року Приходько був заарештований на два місяці - до 10 грудня. Українцю інкримінують "незаконне виготовлення вибухових речовин" і "підготовку вибуху" в Сакській адміністрації.

6 грудня 2019 року "суд" продовжив йому тримання в СІЗО до 10 грудня 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170300
 
 
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За то у нас не ожного уголовного дела против Ватных актевистов и военых приступников с ВАТА ТВ - с Трана Уа Шариев конченых ...
Мрази всякую дижь по Митодичкам Фсбешным накидывают и все ок ...
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У вас каждый второй активист и АТОшник с гранатами ходит и ничего...
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ФСБ - это полицаи фашистские! Их всех нужно в Гааге судить!!!
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От директивы № 7201 Вы арестованы за пропаганду против великого Вождя. Вы должны добровольно покинуть место работы и квартиру и последовать в суд на вынесение приговора.
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слава завгоровский,а з яких пір,вата тв,стала фсбешним,ху...ні не
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