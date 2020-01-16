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 Політика України
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Все про:корупція (2069) податкова (236) Верланов Сергій (32)

 Боротися з корупцією в податковій будемо разом із правоохоронцями та СБУ, - Верланов

У Державній податковій службі немає місця для тих, хто розглядає свою посаду як засіб для отримання хабарів та зловживань. Кожні такі прояви жорстко викорінюватимуться.

Про це повідомив голова ДПС Сергій Верланов на своїй сторінці у Facebook.

"Рішуча боротьба з корупцією – одне з головних завдань, яке було поставлено перед кожним податківцем з моменту, коли я очолив новостворену ДПС. Ми створюємо нову податкову, яка стане зручним сервісом для платників податків. Прояви зловживань та корупційних дій вже отримують жорстку оцінку та покарання. Якщо хтось з чиновників не усвідомив - правила гри змінилися. Так як раніше, більше не буде. Ми очистимо лави служби від тих, хто ганьбить звання податківця і розглядає свою посаду лише як місце для хабарів", - заявив Сергій Верланов.

Голова ДПС підкреслив, що у співпраці з правоохоронцями проводитиметься ретельна робота з очищення служби від хабарників. "Разом з правоохоронцями, антикорупційними органами ми будемо наполегливо викорінювати це ганебне явище, що роз‘їдає країну вже багато років і не дає рухатися уперед. Зокрема, ми разом із Службою безпеки України знищуємо старі схеми з несанкціонованих дій зі службовою інформацією, у тому числі в ІТ системах. Податкова і надалі надаватиме будь-яку допомогу всім правоохоронним органам у виявленні корупційних проявів та проведенні необхідних слідчих дій", - наголосив Верланов.

На його думку, через корупційний скандал в Одесі виникли серйозні репутаційні загрози для всіх співробітників податкової. Він вважає, що необхідно своєю сумлінною роботою донести до людей, що в податковій працює багато порядних людей. Він розповів також про заходи, що втілює податкова для запобігання корупційних дій. "Ми вже розпочали роботу над розробленням плану переатестації всіх співробітників податкової, який має бути подано на розгляд Кабміну у двотижневий термін. Ми будемо й надалі моніторити будь-які підозри на корупційні дії, відпрацьовувати сигнали від платників податків щодо вимагання хабарів від будь-яких посадових осіб ДПС. З цією метою створюється гаряча антикорупційна лінія, де кожен, хто має інформацію про незаконні дії співробітників податкової, зможе поінформувати про відомі йому факти. Жоден винний у корупції не піде безкарним", - повідомив Верланов.

Також, голова ДПС пообіцяв оперативно повідомляти про результати цієї роботи.

Читайте також: Держподаткова служба почала перевірку роботи відомства в Одеській області, - Верланов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170298
 
 
 Топ коментарі
 
Так у тебя только в одесской НС все поголовно коррупционеры и взяточники,и это только случайно удалось вскрыть,в остальных областях тоже самое,про Киев и говорить нечего.
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При ЗЕленському, розпочався справжній розгул корупції - заява МВФ
Стаття в The Wall Street Journal.
Виявляється, корупція зникла лише з новин українських медіа.
Але в Міжнародному валютному Фонді так не вважають.


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Так у тебя только в одесской НС все поголовно коррупционеры и взяточники,и это только случайно удалось вскрыть,в остальных областях тоже самое,про Киев и говорить нечего.
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Человек окончил юридический, поступление и учеба обошлись в 30-50$. Потом заплатил за должность, носит начальнику $ за каждый материал, тот наверх, до Киева. Вопрос-будет жить "на одну зарплату" 12 000 ?
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А зачем вообще этот спец.человек с образованием нужен обществу? Его функции никому не нужны. А налоги собираются IT технологиями при простых налогах (НДС, акциз, налог на выведенный капитал и т.п.)
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Объясняю. Когда насобираешь денег, оформи загранпаспорт, в самолет, и в цивилизованную страну, по образцу которых мы пытаемся строить свою краину. Там контролируют не сборы, а расходы.
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По-разному там. Но все контролируют то, что предусмотрено законом. В наших законах коррупция зашита в исходном коде
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контролируют то, что предусмотрено законом-это набор букв. Пример хотя бы одного закона, в котором "зашита коррупция".
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Бороться с пропажей овец будем вместе с сторожами. Волки.
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При ЗЕленському, розпочався справжній розгул корупції - заява МВФ
Стаття в The Wall Street Journal.
Виявляється, корупція зникла лише з новин українських медіа.
Але в Міжнародному валютному Фонді так не вважають.


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Обычное дело: взяточники борются с коррупцией, педофилы защищают права детей, а многоженец терпеть не может «бытовой распущенности».


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Услышав ЭТО, даже не смешно, тем более, имея таких коррумпированных назначенцев на ВСЕХ руководящих постах
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Что-то дофига претендентов возглавить коррупцию в налоговой.
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Услышав ЭТО, даже не смешно, тем более, имея таких коррумпированных назначенцев на ВСЕХ руководящих постах
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за все *сделанное* назнаенными вами людьми, вы же начинаете с ними бороться. вместо того чтоб увольнять и судить? мудрое реение
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мудрое решение. бороться с теми кого сами же наначили. а может увольнять, судить и конфисковывать?
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Белка против орехов? Пчелы против меда?) ну ну)
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Надо уже говорить НЕ БУДЕМ, а говорить ЗАКАНЧИВАЕМ борьбу вместе с правохранителями. Почему то и вам 5 лет не хватит. а то только звездеть в ТУРБОРЕЖИМЕ можете.
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Ну да... уж вы то "наборете"... себе хатынки и машинки. Скоко уже подобных "борцунов" на этой "боротьбе" значительно подняли своё личное благополучие, при нулевом результате их работы?
Вы уже почти 30 лет это всё борете-борете, а оно (коррупция) вас вечно побеждает.
Не вижу никаких признаков того, шо этот очередной "борун" с коррупцией, её не возглавит за время своей каденции.
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товарищ Верланов - вы если хотите наполнять Государственную казну, перестаньте носить/возить сумку Министру финансов Маркаровой.
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А ключи, ключи на месте? Вот что главное - ключи. От помещений с документами. Или они уже в СБУ, подальше от рук борца с коррупцией?
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