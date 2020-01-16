 Боротися з корупцією в податковій будемо разом із правоохоронцями та СБУ, - Верланов

Про це повідомив голова ДПС Сергій Верланов на своїй сторінці у Facebook.

"Рішуча боротьба з корупцією – одне з головних завдань, яке було поставлено перед кожним податківцем з моменту, коли я очолив новостворену ДПС. Ми створюємо нову податкову, яка стане зручним сервісом для платників податків. Прояви зловживань та корупційних дій вже отримують жорстку оцінку та покарання. Якщо хтось з чиновників не усвідомив - правила гри змінилися. Так як раніше, більше не буде. Ми очистимо лави служби від тих, хто ганьбить звання податківця і розглядає свою посаду лише як місце для хабарів", - заявив Сергій Верланов.

Голова ДПС підкреслив, що у співпраці з правоохоронцями проводитиметься ретельна робота з очищення служби від хабарників. "Разом з правоохоронцями, антикорупційними органами ми будемо наполегливо викорінювати це ганебне явище, що роз‘їдає країну вже багато років і не дає рухатися уперед. Зокрема, ми разом із Службою безпеки України знищуємо старі схеми з несанкціонованих дій зі службовою інформацією, у тому числі в ІТ системах. Податкова і надалі надаватиме будь-яку допомогу всім правоохоронним органам у виявленні корупційних проявів та проведенні необхідних слідчих дій", - наголосив Верланов.

На його думку, через корупційний скандал в Одесі виникли серйозні репутаційні загрози для всіх співробітників податкової. Він вважає, що необхідно своєю сумлінною роботою донести до людей, що в податковій працює багато порядних людей. Він розповів також про заходи, що втілює податкова для запобігання корупційних дій. "Ми вже розпочали роботу над розробленням плану переатестації всіх співробітників податкової, який має бути подано на розгляд Кабміну у двотижневий термін. Ми будемо й надалі моніторити будь-які підозри на корупційні дії, відпрацьовувати сигнали від платників податків щодо вимагання хабарів від будь-яких посадових осіб ДПС. З цією метою створюється гаряча антикорупційна лінія, де кожен, хто має інформацію про незаконні дії співробітників податкової, зможе поінформувати про відомі йому факти. Жоден винний у корупції не піде безкарним", - повідомив Верланов.

Також, голова ДПС пообіцяв оперативно повідомляти про результати цієї роботи.

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