 НАТО підтримує реформи в секторі оборони і безпеки України, - СБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Представники СБУ взяли участь у засіданні у складі офіційної урядової делегації України, яку очолив віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба.

"Дуже добре, що реформа СБУ перебуває у фокусі НАТО. Альянс висловив готовність підтримати комплекс реформ сектору безпеки України, зокрема й СБУ. Меседж був дуже чітким. Для нас дійсно важливо орієнтуватися на досвід та кращі практики країн-членів Організації в питаннях реформування служб внутрішньої безпеки", - зазначив уповноважений представник СБУ у складі української делегації Сергій Пунь.

Українська сторона подякувала партнерам за підтримку та завірила, що реформа сектору безпеки – одне з ключових питань у державі сьогодні.

Пунь наголосив, що Україна має реалізувати зміни, які зроблять Службу безпеки більш сучасною та ефективною. І саме на це направлений законопроєкт щодо реформи СБУ, який сьогодні готується до розгляду в парламенті.

Представники НАТО зі свого боку висловили підтримку територіальній цілісності та суверенітету нашої держави. І наголосили на тому, що активізація заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією, забезпечення незалежності судової гілки влади та реформування СБУ є украй актуальними для України.

Також міжнародні партнери з НАТО очікують, що найближчим часом, зокрема в межах запланованого на кінець поточного місяця засідання Спільної робочої групи високого рівня Україна-НАТО з питань воєнної реформи, буде презентовано основні напрями реформування Служби безпеки України.

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