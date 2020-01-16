EN|RU|UK
Теми дня: Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Записи Труби Газова війна Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події, Суспільство
  1740  9
Все про:хабар (2847) податкова (236) Одеса (2281) ДПСУ (19) Антикорупційна прокуратура (1047) Антикорупційний суд (527)

 ВАКС заарештував з альтернативою застави в.о. голови ДПС Одещини Чеботарьову, яка погоріла на хабарі прокурору $25 тис.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід виконуючій обов'язки начальника Державної податкової служби в Одеській області Наталії Чеботарьовій, яку затримали на дачі хабаря 25 тисяч доларів прокурору.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Так, суд помістив підозрювану під варту терміном до 2 березня 2020 року з альтернативою внесення 904 тисячі гривень застави.

Крім того, на підозрювану покладено низку процесуальних обов'язків.

Читайте також: Держподаткова служба почала перевірку роботи відомства в Одеській області, - Верланов

Як повідомлялося, правоохоронці затримали керівника регіонального главку одеської Державної податкової служби Наталію Чеботарьову за спробу підкупу працівника прокуратури. Чиновницю викрили в пропозиції і дачі 25 тисяч доларів хабаря керівникові структурного підрозділу регіональної прокуратури.

ВАКС заарештував з альтернативою застави в.о. голови ДПС Одещини Чеботарьову, яка погоріла на хабарі прокурору $25 тис. 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170294
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ничто так не унижает прокурора как мизирность взятки...
 показати весь коментар
 
 
Так там всю областную налоговую нужно арестовывать,взятка прокурору означает,что там существуют системные поборы с предпринимателей в которой участвуют все податкивцы без исключения,потому что не нашлось ни одного честного,который сообщил бы куда следует о том что происходит в одесской НС.
 показати весь коментар
 
 
Цікаво який розмір подяки суддям ВАКСу за правильне вирішення справи ?
 показати весь коментар
 
Якщо стаття з конфіскацією, то,який Залог ВАКС заарештував з альтернативою застави в.о. голови ДПС Одещини Чеботарьову, яка погоріла на хабарі прокурору $25 тис. - Цензор.НЕТ 9733 У панів Когнитивний дисонанс,чи валютний Занос ВАКС заарештував з альтернативою застави в.о. голови ДПС Одещини Чеботарьову, яка погоріла на хабарі прокурору $25 тис. - Цензор.НЕТ 9733 Де СБУ
 показати весь коментар
 
"с альтернативой залога", за які шиши вона буде платити цей "альтернативный залог", з награбованих грошей?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору