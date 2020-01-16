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Все про:Зеленський (4154) децентралізація (289) Слуга народу (594) Кравчук Євгенія (16)

 Децентралізацію буде завершено до кінця року, - заступниця голови фракції СН Кравчук

Попри те, що Президент України Володимир Зеленський відкликав розгляд законопроєкту про децентралізацію влади, це не означає, що реформа відкладається - її завершать до кінця 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Це означає лише те, що консультації з експертами, виконавчою владою, місцевим самоврядуванням будуть проходити ще більш поглиблено. Якщо потрібен час для напрацювання кращого рішення, то для цього немає жодних перешкод", - написала вона.

За її словами, Зеленський прислухався до всіх позицій, особливо - до місцевого самоврядування.

"Децентралізація буде успішно завершена, і це буде зроблено вже цього року", - наголосила Кравчук.

Кравчук зазначила: "Ми хочемо не просто ухвалити новий закон, а створити потужні стимули для розвитку регіонів. І дуже важливо, щоб у цьому в нас було повне порозуміння зі всіма зацікавленими сторонами".

Нагадаємо, 13 грудня президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт №2598 про внесення змін до Конституції України про децентралізацію влади.

Однак 16 січня за результатами зустрічі з головою і заступниками голови фракції партії "Слуга народу" Зеленський вирішив відкликати поданий ним раніше проєкт закону "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" (реєстраційний номер 2598) і направити його на доопрацювання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про зміни до Конституції щодо децентралізації зняли з розгляду для доопрацювання, - Арахамія

Децентралізацію буде завершено до кінця року, - заступниця голови фракції СН Кравчук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170291
 
 
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Да в общем ничего не изменилось. Ремонтами занимаются только в период выборов. Децентрализуй не децентрализуй - всё равно получишь нифуя.
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вы еще доработайте до конца года, "реформаторы"...
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оця децентралізація велика фікція яка розвалює державу не так роблять децентралізацію а з зменшення податків і чиновників
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Децентралізацію буде завершено до кінця року, - заступниця голови фракції СН Кравчук - Цензор.НЕТ 4428Несмотря на то, что Президент Украины Владимир Зеленский отозвал рассмотрение законопроекта о децентрализации власти, это не значит, что реформа откладывается - ее завершат до конца 2020 года.
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...и уже совершенно другие люди.
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Всё равно во власти по местам будут местные рабовладельцы....
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Мені цікаво як відноситься зелений до двох пі@арів, дубинського і зпПі@араса санька...це ж два банальних подонка.
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Думаю децентрализация будет завершена к концу года, а закон отозвали для того чтобы проконсультироваться и согласовать спорные вопросы с руководством непризнанных государств Донбасса. Думаю после консультаций пана Зеленского с товарищами Пушилиным и Плотницким, будет получено "добро" на изменения в Конституции от Меркель, Путина и Макрона.... это очевидно....
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Влада форсує «Децентралізацію». Нещодавно, Верховна Рада прийняла закон за яким створення Об'єднаних територіальних громад покладено на обласні держадміністрації. Оскільки, селяни не погоджуються створювати ОТГ та виступають за збереження своїх сіл, а деякі місцеві ради їх в цьому підтримують, то влада вирішила прискорити «добровільне» об'єднання сіл за допомогою підконтрольніх їй держадміністрацій. Далі, Верховна Рада в турбо режимі збирається внести зміни до Конституції. За новою Конституцією села та райони будуть ліквідовані. Замість них з'являться ОТГ та округи. Зрозуміло, що кошти будуть надходити в центри ОТГ та округів. Село, яке не стало центром ОТГ, чи місто, яке не стане центром округу, приречені на вимирання. Там будуть закриватися школи, лікарні, знищуватися інфраструктура. За допомогою реформи «Децентралізації», влада переклала відповідальність за скорочення соціальних витрат на місцеву владу. Проводиться зачищення землі від українців. Адже, невдовзі землю планують продати. А люди на цій землі новим господарям не потрібні. Якщо не спинити злочинні наміри влади, то українців чекають злидні та смерть. Лише організований опір суспільства може зірвати їх наміри.
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ЗДАМОСЯ ...ТІЛЬКИ ПІЗНІШЕ, КОЛИ ПІПЛС ЗАСПОКОЇТЬСЯ....
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Абсолютизм під жупелом - "децентралізації"
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Мордор пришел в движение.
Рейх кристаллизуется и переходит в новое состояние.
Умные люди предупреждали - двадцатый или двадцать первый год - будет годом Ч.
Эх, в какое время комика президентом выбрали!
Да храни нас Господь.
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