 Путін призначив прем'єром Мішустіна. Медведєв очолив Радбез РФ

Про це повідомляє пресслужба Кремля, інформує Цензор.НЕТ.
"Призначити Мішустіна Михайла Володимировича головою Уряду Російської Федерації", - йдеться в підписаному Путіним указі, який набуває чинності з дня його підписання.
Іншим указом Путін створив посаду заступника голови Ради безпеки РФ і призначив на неї колишнього прем'єра Дмитра Медведєва.
15 січня прем'єр Медведєв і уряд Росії подали у відставку.
Выживший в уме @Hlopak_2 ч
Редакция таблоида Bild прямо в точку:
"Встречайте - аятолла Влади Путини!" (по аналогии с иранским мракобесом и идеологом терроризма аятоллой Али Хаменеи).
глупо это недооценивать...
вы вникните в тему изменений которые там произошли...
Тает быстрое время чудес,
До свиданья, наш ласковый Миша,
Возвращайся в свой сказочный лес.
или Портникова....?
Многие, кто желает заслуженной смерти Московии признают, что путин ее прямо сейчас сильно укрепил...
https://censor.net.ua/blogs/3170181/rosyiskiyi_udav
Петухом твой папка стал, когда дворовые его в очко долбили.., из за того что твоя мамка их триппером наградила....
Иди ты нах ЧМО опущенное...
Сегодня праздник у ребят,.
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
режим Путена консервирует страну на десятки лет вперед..
В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Территория России во второй половине века из-за рукотворного изменения климата «приговорена» к климатическим катаклизмам - жаре и наводнениям, заявил директор Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов.
.... новый премьер-министр России Михаил Мишустин - автор музыки нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса, рассказали «Ведомостями» двое его хороших знакомых. В реестре Российского авторского общества (РАО) указано, что Михаил Владимирович Мишустин - автор музыки для песен «Зола» и «Настоящая женщина», которые исполняет Лепс.
Песня «Настоящая женщина» вышла на альбоме Лепса «Пенсне» в 2011 г., «Зола» - на альбоме «Апгрейд» в 2016 г.
Теперь пристроят на менее хлопотную должность и может спокойно жить на наворованное.
А царь всё так же на месте, и все те непопулярные решения это не он, это всё плохое правительство, в отставку их.
"- слюсай, едорас, шопа чаще мить нада!" )))
Для Медведева это повышение и усиление.
Должность замглавы совбеза создана под него.
Совбез рулит силовиками и т.д.
Глава совбеза - путин.
Значит, димон теперь - первый зам путина и преемник на 2024.