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Все про:Медведєв (467) Путін (4962) Росія (14882) Мішустін (2)

 Путін призначив прем'єром Мішустіна. Медведєв очолив Радбез РФ

Президент Росії Володимир Путін призначив прем'єр-міністром РФ главу Федеральної податкової служби Михайла Мішустіна.

Про це повідомляє пресслужба Кремля, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити Мішустіна Михайла Володимировича головою Уряду Російської Федерації", - йдеться в підписаному Путіним указі, який набуває чинності з дня його підписання.

Іншим указом Путін створив посаду заступника голови Ради безпеки РФ і призначив на неї колишнього прем'єра Дмитра Медведєва.

Також дивіться: Послання Путіна Федеральним Зборам доводить, що він не збирається закінчувати війну з Україною, - Порошенко. ВIДЕО

15 січня прем'єр Медведєв і уряд Росії подали у відставку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170290
 
 
 Топ коментарі
 
Концептуально. Між прізвищами Мєдвєдєв та Мішустін є досить помітний ведмежий зв'язок.
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Концептуально. Між прізвищами Мєдвєдєв та Мішустін є досить помітний ведмежий зв'язок.
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Выживший в уме @Hlopak_2 ч

Редакция таблоида Bild прямо в точку:
"Встречайте - аятолла Влади Путини!" (по аналогии с иранским мракобесом и идеологом терроризма аятоллой Али Хаменеи).
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концептуальный медведь на кацапии найден?
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А 3 указом отпердолил всю лапотную росию.
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вообще то модернизировал и укрепил Московию...
глупо это недооценивать...
вы вникните в тему изменений которые там произошли...
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Неужели на "кузю" атомнй реактор поставили? Советское военное барахло модернизировали? Какие еще изменения? Где хваленый прорыв у кацапов,кроме прорыва собственного очка?
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Изменения? Пуйло будет править пока не здохнет.и эта тварь нам покоя не даст...
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медведев , мишуткин , мишка ((((( МЕДВЕДИ РУЛЯТ !!!!
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На росії становится тише,
Тает быстрое время чудес,
До свиданья, наш ласковый Миша,
Возвращайся в свой сказочный лес.
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На росії від таких призначень нічого не зміниться.
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вы читали это к примеру?
или Портникова....?
Многие, кто желает заслуженной смерти Московии признают, что путин ее прямо сейчас сильно укрепил...
https://censor.net.ua/blogs/3170181/rosyiskiyi_udav
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Именно сейчас, именно укрепил? Чем же, посадил всех расисян на бутылки? Ты петух, о пенсии о своей бы подумал, не доживешь
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Evro7 - это ты мне петух ? Путін призначив прем'єром Мішустіна. Медведєв очолив Радбез РФ - Цензор.НЕТ 7070
Петухом твой папка стал, когда дворовые его в очко долбили.., из за того что твоя мамка их триппером наградила....
Иди ты нах ЧМО опущенное...
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Каца петушка видно сразу, что чмошник, на бутылку сильно насадили
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Унылые новости из путенского дурдома не интересны... наши клоуны веселее.
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Вам дуракам мордовским действительно похрен, вас имут, а вы крепчаете
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Не знаю, как нам, но ты, что ли повлияешь на их выбор. Дурак только может об этом мечтать.
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Так это связанные вещи. Там уволили премьера и у нас в тот же день пытаются уволить.
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Путин премьеров по фамилии выбирает. Неясна только патология тяги к медведям. Может плюшевого мишку в детстве не подарили.
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***** готовит почву,шоб еше лет 10,как минимум быть сцарем.****** подорванная
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***** будет царствовать пока не сдохнет, очевидно же
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Очень этот МихМиш на Берию похож в последние годы. Надеюсь, закончит так же.
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Цікаво, Мішутка теж буде всі неудачі валити на папєрєднікав?
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От перемены мест слагаемых, дурка не изменяется ))
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Від перестановки кремлівських 3,14...ів суть ***** не змінюється.
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На рахунок схожості:

Сегодня праздник у ребят,.

Ликует пионерия!

Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
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а помните как клоун Хазанов подарил Путену корону и тогда повилось много мемов "Коронация начинается!".. а в 2020 году этот снимок звучит так "Консервация начинается!!!"
режим Путена консервирует страну на десятки лет вперед..
Путін призначив прем'єром Мішустіна. Медведєв очолив Радбез РФ - Цензор.НЕТ 7379

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.НЕ должен быть слишком протяжен в длину (см пресловутую проблему роста ВВП).
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Есть и хорошие новости с России :
В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Территория России во второй половине века из-за рукотворного изменения климата «приговорена» к климатическим катаклизмам - жаре и наводнениям, заявил директор Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов.
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А что нам радоваться, или Украину этот природный катаклизм как-то стороной обойдет?
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///так он еще и талантище! ))))) шоубиз продолжает теснить политиканоф)))))
.... новый премьер-министр России Михаил Мишустин - автор музыки нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса, рассказали «Ведомостями» двое его хороших знакомых. В реестре Российского авторского общества (РАО) указано, что Михаил Владимирович Мишустин - автор музыки для песен «Зола» и «Настоящая женщина», которые исполняет Лепс.
Песня «Настоящая женщина» вышла на альбоме Лепса «Пенсне» в 2011 г., «Зола» - на альбоме «Апгрейд» в 2016 г.
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пока не рашменбаши )) есть куда расти.
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Цирк для внутреннего потребления ватанами. Оп - и царь снова хороший, плохие бояре наказаны. Ога, наказаны прям ой ой как. Медвед свою роль выполнил, на него "навешены" все непопулярные решения - повышение пенсионного возраста, падение доходов и всё такое.
Теперь пристроят на менее хлопотную должность и может спокойно жить на наворованное.
А царь всё так же на месте, и все те непопулярные решения это не он, это всё плохое правительство, в отставку их.
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не, ну теперь понятно, по какому принципу в нарасеянии назначаются премьеры. не зря же символ единоросов такой...
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а посля секаса будет классика
"- слюсай, едорас, шопа чаще мить нада!" )))
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Не поможет, нужно исконно узкую фамилиё Косолапый.
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ведмедика на мишутку. льісьій хрьіч впал в детство
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Признак , что не все так спокойно... Боятся назревающего бунта
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Так можно холопами руководить еще сто лет! Клонировать этих клоунов можно сколько угодно,а настоящий сидит себе со своей Людмилой на какой-нибудь даче и его к рулю не пускают. А рабам- хлеба и зрелищ!
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По всей видимости Мишустин зарекомендовал себя истинным патриотом и большим профессионалом.
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Перечитав біографію Мішустіна. Грамотний кацаб (не до порівняння з the фермою). Розумний ворог це небезпека для України. Готують наступника х-лу. Щось в них сі стало.
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Умные не служат тоталитарным режимам . а вот всякие тупые лизоблюды и мрази - выслуживаются
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При чому тут вислужування? Це матьорий, розумний, тому небезпечний ворог України, який найближчим часом стане новим "царьом" рабсєї
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Ерунда полнейшая! Царь- пожизненное звание.) Пока путен живой, будет царствовать лично. Сейчас просто началась операция по легитимизации пожизненгого правления. Сначала изменят конституцию, ослабив должность президента и усилив парламент. Далее этот парламент назначит путена либо премьером, либо спикером, либо вообще создаст какую-то новую должность. В любом случае по новой конституции это будет должность#1, Без ограничения по сроку. И будет скрепное население выбирать себе всяких Мишустиных в президенты, но страной до своей кончины де-факто будет править его скрепнейшиство х.ло 1. Предложение об изменении конституции Путен уже озвучил. Проголосует ли дума? Даже не смешно!
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Для этого дебила специально должность создали, надеюсь доживу и увижу Медведева в петушином углу где-нибудь на зоне.
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ДИМОООН!!! [играет грустная музыка с т/с "Бригада"]
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какаяразніца Путін призначив прем'єром Мішустіна. Медведєв очолив Радбез РФ - Цензор.НЕТ 3544 Та ніякої. Просто #уйло поміняв шило на мило,і тепер десь на пів-року буде про що в кацапії переливати з пустого в порожнє різним демагогам,важливо надуваючи при цьому щоки,та стараючись переплюнути одне одного,показуючи свою нібито обізнанність та потрібність. А що стосується цього обміну,так був колись давно на мацковії один байкар,який сказав:- А вы,друзья,как ни садитесь,все в музыканты не годитесь...
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Ни одного толкового коммента тут не увидел.
Для Медведева это повышение и усиление.
Должность замглавы совбеза создана под него.
Совбез рулит силовиками и т.д.
Глава совбеза - путин.
Значит, димон теперь - первый зам путина и преемник на 2024.
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