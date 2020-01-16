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 Політика України, Суспільство
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Все про:Кабмін (3208) економіка (304) Милованов Тимофій (133) Гончарук_Олексій (452)

 Гончарук - найкращий прем'єр-міністр за всю історію України, зараз на нього йде чергова атака, - Милованов

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов вважає прем'єр-міністра Олексія Гончарука найкращим на своїй посаді за всю історію України.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Я підтримую прем’єр-міністра. Олексій - найкращий прем’єр-міністр за всю історію України. І я це доведу вам фактами.

Немає корупції в уряді, немає дерибану позицій, немає дерибану бюджету, немає дерибану державних підприємств. Немає квот в політичних призначеннях. В моєму міністерстві всі призначення та звільнення роблю я. Такого в Україні ніколи не було. Завжди вкручували смотрящих", - йдеться в повідомленні.

За його словами, це не подобається опонентам, адже вони не отримали посад в новому уряді, на держпідприємствах і в органах влади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепи від СН просять СБУ перевірити достовірність "записів Гончарука", - представник Кабміну у ВР Шуляк

"Як я інтерпретую те, що відбувається зараз? Зараз іде чергова атака на прем’єр-міністра від тих, хто хоче поставити на його місце нечесну і більш лояльну людину. Це наїзд - і його буде відбито. Жорстко, спокійно і професійно. Корупціонери програють, бо їх час вже пройшов. Я підтримую Прем’єра і всіх Міністрів. Я сюди прийшов боротись командою і ми виграємо", - підкреслив Милованов.

Милованов вважає нинішній стан економіки "найкращим за роки".

"Зараз економіка України зростає високими темпами - в II і III кварталах темпи зростання ВВП перевищили 4% і були одними з найвищих у Європі", - зазначив він.

Милованов підкреслив, що зміцнення обмінного курсу та накопичення міжнародних резервів (до 7-річного максимуму - 25 млрд доларів) відображають стрімке покращення оцінок української економіки населенням, бізнесом і нерезидентами, а також покращення стану поточного рахунку платіжного балансу.

"Дефіцит поточного рахунку за 11 місяців 2019 скоротився до 3.4 млрд дол США (з 4.2 млрд дол США за 11 місяців 2018 років), тоді як приплив прямих іноземних інвестицій зріс до 2.5 млрд доларів за цей же період", - продовжив міністр.

"Все це робиться сьогодні заради розвитку і добробуту завтра. Ми не боїмося викликів, ми робимо правильні і, інколи, непопулярні речі - такі як законопроект про працю. Це все потрібно було зробити 20 років назад і тоді б ми сьогодні мали успішну країну. Ми діємо швидко і це не подобається багатьом. Хай зляться, хай намагаються нас скинути - це нормально. У них не вийде і ми - вся Україна - переможемо", - підсумував Милованов.

Також дивіться: "Цю владу треба негайно міняти всю. Нехай повертаються у свої 95-ті квартали", - Тимошенко про скандал з Гончаруком. ВIДЕО

Гончарук - найкращий премєр-міністр за всю історію України, зараз на нього йде чергова атака, - Милованов 01
Гончарук - найкращий премєр-міністр за всю історію України, зараз на нього йде чергова атака, - Милованов 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170286
 
 
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***** хтось пояснить мені що вони в дідька таке несуть?
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Это у нас от них туман,а они бабки рубят.Будем честны.
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как жи повезло Україні - до найвеличнішого лідера ще й лучьший премьєр за всю історію Гончарук - лучший премьер-министр за всю историю Украины, сейчас на него идет очередная атака, - Милованов - Цензор.НЕТ 89
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гончарук самый лучший сказочный дебил после Зеклована...
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Вам, мабуть, теж треба простіше, на прикладі олів'є...
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Сказал лучший министр которому через полгода потребовался комитет по спасению промышленности.
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"Гончарук - лучший премьер-министр за всю историю Украины, сейчас на него идет очередная атака" - після таких слів буде ще й атака карикатурами. Гончарук - лучший премьер-министр за всю историю Украины, сейчас на него идет очередная атака, - Милованов - Цензор.НЕТ 2595
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такой же, как гнусман, только врать и получать топовые зарплаты может))
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1. Яценюк
2. Гройсман
3. Ющенко
Гончарука можно будет оценить по окончанию работы
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З урахуванням обстановки Яценюк кращий прем`єр з колосальним відривом
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Яйценюх первый по скорости вылетания из кресла видимо?
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Иди в ЖЭК пусть слесарь тебе удалит аппендицит, своими инструментами, а в морге сможешь оценить результаты его работы.
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Других кандидатур нет?) Эти трое не годятся).
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Лучший у ваты премьер Микила Янивич Азирив😂
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скромно... зебілам в самозакоханості і нарцисизмі не має рівних за всю історію України)
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видимо молодожёны уже кольцами обменялись...
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Гончарук - лучший премьер-министр за всю историю Украины, сейчас на него идет очередная атака, - Милованов
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Від скромності не помре
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Смешная страна для веселых людей. Народ-солнце.
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лови наркомана... Гончарук - лучший премьер-министр за всю историю Украины, сейчас на него идет очередная атака, - Милованов - Цензор.НЕТ 9763

Милованов считает нынешнее состояние экономики "лучшим за года".Источник: https://censor.net.ua/n3170286
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План Гончарука лежит в заначке Милованова!!! Гончарук - лучший премьер-министр за всю историю Украины, сейчас на него идет очередная атака, - Милованов - Цензор.НЕТ 3319
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похоже, что Милованов уже скурил весь план Гончарука, и ему понравилось.
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За, что тупой ворюга хвалит дурака-вора?
За то, что хвалит он вора-тупицу.
(почти по Крылову). Гончарук - лучший премьер-министр за всю историю Украины, сейчас на него идет очередная атака, - Милованов - Цензор.НЕТ 1519
P.S. А вот на самокате по КабМину до него действительно ни один премьер не катался. Ну и зарплат себе таких не нарезал.
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когда ушлепка-премера, который признает себя профаном в экономике, хвалит другой ушлепок-планокур, министр экономики, признающийся в таком же знании экономики, это выглядит, как дуэт членограев из Квартала!
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Найкращим мабуть був Єхануров. Гончарук десь на рівні гройсмана та хазарова, може навіть і гірше (час покаже).
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Знову я збрехав - найкращим однозначно був Федір Лизогуб.
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Ехануров пришел на ростущую экономику, но, был неплох.
Ющенко вывел экономику из штопора и люди впервые за несколько лет получили пенсии и зарплаты.
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а говорил - что уже давно не курит конопли....
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Конопля там явно не при чем. Ее и Шекспир курил. Только если даун дунет конопли то не перестанет быть дауном.
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За что же, не боясь греха, Кукушка хвалит Петуха? За то, что хвалит он Кукушку.(с)
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Кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку)))
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Это наезд - и он будет отбит. Жестко, спокойно и профессионально. Коррупционеры проигрывают, так как их время уже прошло.

Сказал, что Бужанский и Дубинский коррупционеры.
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Коррупционеры проигрывают

моя ж ти мася)))
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"Всегда вкручивали смотрящих". Алё, господин Милованов, смотрящих вкручивал всегда Президент, Премьер всегда был тупым и послушным, Премьер никогда не имел права что-то вякать и тем более делать назначения без согласования. Не о том пишите, впрочем с отставкой Премьера уходит и Правительство, все уйдут к раздраженным женам и ругливым мамам, а не хочется.
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Петушка хвалит Кукуха за то, что хвалит он Петушку))
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Согласен, от того всех упырей бюторыгосоевофронтовских и плющит нипадеццки
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а че так скромно? наилучший премьер мира...или вселенной!
масштабнее льстить надобно...))))))
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Один дебил это конечно ещё туда-сюда ,но два дебила это сила ...
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Один кіт може обісцяти все, окрім себе. Два коти можуть обісцяти все на світі.
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Меня даже не Гончарук интересует, а то что запросто можно делать записи в провластных кабинетах...А потом это всё сливать кремлядям
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Кто? - та любой участник заседания на собственний телефон
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команда квн "кабмин" vs команды квн "верховна рада". а победит "квартал-95".
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Треба повісити Гончарука в музеї. Можна його портрет.
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Маємо , що Маємо на хлиб ВВП не намажиш год під імунітетом , Побачимо .
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А МОЖНО ЛИ НАЗВАТЬ НИЧТОЖЕСТВАМИ ТЕХ ,кто НЕ ВСПОМНИЛ СЕГОДНЯ О КИБОРГАХ ?
шо эта чухока делала . когда КИБОРГИ гибли ?
Гончарук - найкращий прем'єр-міністр за всю історію України, зараз на нього йде чергова атака, - Милованов - Цензор.НЕТ 1471
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Спасибо) Я уже потом догадалась). Да уж... И вот скажите, как тут не согласиться с Юлей?) Там же все такие вот!
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пресс служба БУБОЧКИ. которая должна была написать ему текст про КИБОРГОВ
НО у коханки заступника ЗЕ явно нет совести
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Шалава?))
Огласите весь прейскурант ее услуг)))
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а это чмо ШО ДЕЛАЕТ В АП ? налоги украинцев в лугандон отправляет сепарам ?
Гончарук - найкращий прем'єр-міністр за всю історію України, зараз на нього йде чергова атака, - Милованов - Цензор.НЕТ 5778
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Не гоните на Гончарука, он честно сознался в некомпетентности, а такие тупейшие мрази как старушка в ботоксе йуля мнят себя великими профессионалами. Гончарук не безнадёжен.
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Ну да, естественно лучший, только для некоторых. При каком ещё премьере были миллионные зарплаты у чиновников? Ни один попередник на такое не осмелился. Это же просто аттракцион невиданной жадности, наглости, цинизма, бессовестности и бесчестие! Шоб вы, гады, все лопнули! Шоб вы подавились! Зарплата чинуши на ж/д, в нищей Украине, в два раза больше, чем зарплата Президента США !))))
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Да что там найлучший, самый величественный премьер современности
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даже не читал высер, тому - что: ДиБИЛ ПЛЯТЬ!
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"за что кукушка хвалит петуха?" Крылов. Басня.
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Дебил поддерживает профана. Причем я никого не оскорбляю, они сами о себе такое говорят...
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Да никто и не сомневается. В дурдоме прошёл конкурс идиотов. Первое место занял самый лучший идиот. Никто и не спорит.
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Кукушка хвалит петуха. ПАНЫ уже начинают давать оценку.
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А если на него еще плафон от лампы одеть так сразу во всея вселенных лучший будет)))
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тимоша! это ЯЗЫК гончарука(с маленькой буквы) "атакует" его МОЗГ(или то, что там от него осталось)!
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Мозг???? Вы наверное ошиблись)) Зебилы мозгу не имеют)))
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угу, лучший. А ты лучший министр экономики. Это которая поднимается, а промышленность в заднице. Друг друга стоите.
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Сплошные величайшие лидеры современности ... Это в Трускавце филиал Оксфорда таких готовит?
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Альо! Феофанія? Будь ласка, покличте психіатра...
Докторе? Добрий день. Тут у вас пацієнтові Мілованову зуйово! Що? Так, повна діарея, жах просто... Великий заштрик, ТЕРМІНОВО!


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все правильно, в свете последних решений кабмина увеличить зарплаты "бедным министрам"милованов отработал пайку честно,кто же будет кусать руку которая тебя кормит,даже собаки так не поступают,следующим я думаю выступит директор "укрпочты"
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