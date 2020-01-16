 Гончарук - найкращий прем'єр-міністр за всю історію України, зараз на нього йде чергова атака, - Милованов

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Я підтримую прем’єр-міністра. Олексій - найкращий прем’єр-міністр за всю історію України. І я це доведу вам фактами.
Немає корупції в уряді, немає дерибану позицій, немає дерибану бюджету, немає дерибану державних підприємств. Немає квот в політичних призначеннях. В моєму міністерстві всі призначення та звільнення роблю я. Такого в Україні ніколи не було. Завжди вкручували смотрящих", - йдеться в повідомленні.
За його словами, це не подобається опонентам, адже вони не отримали посад в новому уряді, на держпідприємствах і в органах влади.
"Як я інтерпретую те, що відбувається зараз? Зараз іде чергова атака на прем’єр-міністра від тих, хто хоче поставити на його місце нечесну і більш лояльну людину. Це наїзд - і його буде відбито. Жорстко, спокійно і професійно. Корупціонери програють, бо їх час вже пройшов. Я підтримую Прем’єра і всіх Міністрів. Я сюди прийшов боротись командою і ми виграємо", - підкреслив Милованов.
Милованов вважає нинішній стан економіки "найкращим за роки".
"Зараз економіка України зростає високими темпами - в II і III кварталах темпи зростання ВВП перевищили 4% і були одними з найвищих у Європі", - зазначив він.
Милованов підкреслив, що зміцнення обмінного курсу та накопичення міжнародних резервів (до 7-річного максимуму - 25 млрд доларів) відображають стрімке покращення оцінок української економіки населенням, бізнесом і нерезидентами, а також покращення стану поточного рахунку платіжного балансу.
"Дефіцит поточного рахунку за 11 місяців 2019 скоротився до 3.4 млрд дол США (з 4.2 млрд дол США за 11 місяців 2018 років), тоді як приплив прямих іноземних інвестицій зріс до 2.5 млрд доларів за цей же період", - продовжив міністр.
"Все це робиться сьогодні заради розвитку і добробуту завтра. Ми не боїмося викликів, ми робимо правильні і, інколи, непопулярні речі - такі як законопроект про працю. Це все потрібно було зробити 20 років назад і тоді б ми сьогодні мали успішну країну. Ми діємо швидко і це не подобається багатьом. Хай зляться, хай намагаються нас скинути - це нормально. У них не вийде і ми - вся Україна - переможемо", - підсумував Милованов.
2. Гройсман
3. Ющенко
Гончарука можно будет оценить по окончанию работы
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Від скромності не помре
Милованов считает нынешнее состояние экономики "лучшим за года".Источник: https://censor.net.ua/n3170286
За то, что хвалит он вора-тупицу.
(почти по Крылову).
P.S. А вот на самокате по КабМину до него действительно ни один премьер не катался. Ну и зарплат себе таких не нарезал.
Ющенко вывел экономику из штопора и люди впервые за несколько лет получили пенсии и зарплаты.
Сказал, что Бужанский и Дубинский коррупционеры.
моя ж ти мася)))
масштабнее льстить надобно...))))))
https://www.facebook.com/100008026307453/videos/2524525444491641/
шо эта чухока делала . когда КИБОРГИ гибли ?
НО у коханки заступника ЗЕ явно нет совести
Огласите весь прейскурант ее услуг)))
Докторе? Добрий день. Тут у вас пацієнтові Мілованову зуйово! Що? Так, повна діарея, жах просто... Великий заштрик, ТЕРМІНОВО!