EN|RU|UK
Теми дня: Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Записи Труби Газова війна Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  1864  48
Матеріали за темою:
Все про:СБУ (5022) Гончарук_Олексій (452) Шуляк Олена (3)

 Нардепи від СН просять СБУ перевірити достовірність "записів Гончарука", - представник Кабміну у ВР Шуляк

Народні депутати від фракції "Слуги народу" просять СБУ з'ясувати, чи достовірні записи з нібито прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком та яким чином вони були отримані.

Про це заявила журналістам у кулуарах парламенту нардепка від СН Олена Шуляк, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Вона сказала, що відповідне звернення від нардепів направлять до СБУ.

"Існує три шляхи, як ця інформація могла б бути отримана. По-перше, вона могла б бути отримана в межах кримінального розслідування. По-друге, в межах контррозвідувальної діяльності. І третє, така інформація може бути достовірною, якщо вона була отримана незаконним способом шляхом встановлення технічних засобів у приміщенні посадових осіб, де проводилася нарада. Тому ми просимо СБУ провести таке розслідування і нас як народних депутатів поінформувати про його результати", - сказала вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Арахамія: Велика небезпека, якщо хтось записував у кабінеті прем'єра. Там обговорюються питання нацбезпеки

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні Кабміну, як обдурити президента Володимира Зеленського щодо економічної ситуації в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини записів.

За словами нардепки від "Слуги народу" Ірини Верещук, партія провела сигнальне голосування щодо відставки Гончарука.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, у якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовані медіаатаки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170278
 
 
 Топ коментарі
 
А зачем? Выбранные «мудрым наридом « депутаты ,помчавшись давать премьеру пистюлей за раскрытие гостайны подтвердили подлинность записей.
 показати весь коментар
 
Вся логика этой информационной атаки на Гончарука,
попытаться пропихнуть на его место бабу Йуля, или еще
когото из более послушных - которые не задумываясь
вернут Коломойше Приватбанк...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Винуватий той, хто цей балаган влаштував, привівши до влади 95 квартал.
 показати весь коментар
 
Вся логика этой информационной атаки на Гончарука,
попытаться пропихнуть на его место бабу Йуля, или еще
когото из более послушных - которые не задумываясь
вернут Коломойше Приватбанк...
 показати весь коментар
 
 
А зачем? Выбранные «мудрым наридом « депутаты ,помчавшись давать премьеру пистюлей за раскрытие гостайны подтвердили подлинность записей.
 показати весь коментар
 
 
НУ А ШО?
Сергей Гордиенко
Боретеся з корупцією? Так. підніміть з/плати вчителям, щоб не брали гроші з батьків на штори і олівці. Підніміть з/плати медикам, щоб не брали хабарі. Підніміть з/плати поварам шкіл і дит. садочків, щоб не крали харчі з кухні. НІ. ПІДНІМАЄТЕ ТІЛЬКИ "БІДНИМ" МІНІСТРАМ. ГАВНЮКИ ВИ, А НЕ СЛУГИ НАРОДУ! Я БІЛЬШЕ ЗА ВАС ГОЛОСУВАТИ НЕ БУДУ!
 показати весь коментар
 
 
крік души, прям) тра по рецепту каллєг по разуму из мардовии на коленях попросить
 показати весь коментар
 
 
"підніміть з/плати вчителям, щоб не брали гроші з батьків на штори і олівці. Підніміть з/плати медикам, щоб не брали хабарі. Підніміть з/плати поварам шкіл і дит. садочків, щоб не крали харчі з кухні". --- нету в мире таких зарплат шоб не брали и не кралы!
 показати весь коментар
 
 
шо гавнюки то гавнюки, пристроїлись як говорить їхній президент на солодкі місця і ніяк не нажеруться як глисти.
 показати весь коментар
 
Смешные.
Это же придется сначала установить тех, кто "писал" разговоры.
 показати весь коментар
 
 
Якщо слухали не СБУ ЧТ УДО, то грош- ціна нашій безпеці
 показати весь коментар
 
Який сором... який же ж встид...
73%, ЩО ви обрали?!


 показати весь коментар
 
 
Обрали того, кто должен отмєніть антістадний закон мародьора, о запрєтє «Однокласніков», і «Вконтактє».
 показати весь коментар
 
 
Ну во первых пусть он сам скажет достоверны или не. А потом уже проверяйте соврал или нет.
 показати весь коментар
 
 
Так-как статус совещания не был официальным, эти требования не соответствуют ситуации. А так-как Премьер обладает иммунитетом, любые доказательства его не касаются и не могут быть использованы.
Здесь может сработать только моральная сторона которую должен показать сам Премьер. А вот её как-то не видно.
 показати весь коментар
 
Да! Вова глупый, но зато честный и за народ. Ога.
 показати весь коментар
 
імунітет на злочин не існує він вводить в оману президента,який приїхав з маль,оману.
 показати весь коментар
 
Чому би тим дибілоїдам не заспокоїтись ?
Плівки справжні. Злив їх коломойша.
 показати весь коментар
 
 
А Зелі нема чого ображатись.
Його основні недоліки навіть там приховали.
 показати весь коментар
 
 
Были "Пленки Мельниченко", стали "Записи Гончарука".

 показати весь коментар
 
 
І хтось ЗАВЖДИ пише вище керівництво держави...😨
 показати весь коментар
 
Хто пишет?
Как пауки в банке, друг друга готовы сожрать!
 показати весь коментар
 
легко! вскрываем зеленскому голову если там ничего нет значит правда, а если что то таки есть тогда "ой!" Нардепи від СН просять СБУ перевірити достовірність "записів Гончарука", - представник Кабміну у ВР Шуляк - Цензор.НЕТ 4075
 показати весь коментар
 
 
..."А еще сегодня всем коллегам пришла смс-рассылка с приглашением на «Вечерний квартал». Очень повеселило. Но нам уже билеты не нужны, у нас абонемент на 5 лет на всю эту шоу-программу" - Олексій Гончаренко
 показати весь коментар
 
 
а шо разве все дело только в каких то записях?шо первый зашквар?Оман где?
 показати весь коментар
 
 
Ну, шо, товаріщі. Скільки Вові ще мучитися? До кінця року досидить, чи нє?
 показати весь коментар
 
С самого начала было смешно, но понятно, что пианино рано или поздно уберут, а все увидят ЭТО недоразумение во всей красе. Пианино давно убрали, а быдлу веселей.
«Каждый народ достоин своей участи» = «Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает».
 показати весь коментар
 
 
я бы начал из далекого прошлого-с анализов Нардепи від СН просять СБУ перевірити достовірність "записів Гончарука", - представник Кабміну у ВР Шуляк - Цензор.НЕТ 1457
 показати весь коментар
 
 
Записи достоверны. У Зеленского действительно вместо головы пустое место.
 показати весь коментар
 
 
трансформация -"хуже не будет!" в "какая разница!" действительно,какая уже разница,подлинные они или нет
 показати весь коментар
 
 
Ну, шо, товаріщі. Скільки Вові ще мучитися? До кінця року досидить, чи нє?
 показати весь коментар
 
Так для чого тоді відповідні служби Кабміну, які повинні слідкувати за жучками?
 показати весь коментар
 
 
сужби працюють роблять планові і непланові дезинфекції від вошок,а вони все лізуть і лізуть.
 показати весь коментар
 
сбили самолет в государстве ни кого нет,кто во франции кто в омане,кто хз где,и никаких вопросов нет,а если бы полномасштабное вторжение,авария(не дай бог)на АЭС,извержение вулкана!?а у нас бл замок на дверях и надпись кто последний будет выходить-выключите свет Нардепи від СН просять СБУ перевірити достовірність "записів Гончарука", - представник Кабміну у ВР Шуляк - Цензор.НЕТ 9296
 показати весь коментар
 
 
пустоголовим не має різниці, чи вулкан ,чи війна ,чи слайди гончарука.
 показати весь коментар
 
 
Эсбэу занято крышеванием наркоты, кстати Парашенко получает до сих пор откаты от этого "бизнеса"
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору