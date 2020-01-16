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Все про:Нацполіція (8826) Росія (14838) хакер (389)

 Нацполіція розслідує атаку російських хакерів на сайти компанії Burisma і студії "Квартал 95"

Національна поліція України відкрила кримінальне провадження та ініціює створення міжнародної слідчої групи у зв'язку з хакерською атакою на сайти кількох українських компаній, зокрема Burisma Holdins і студії "Квартал 95", яка ймовірно, була здійснена спецслужбами РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.

Як зазначено в заяві, озвученій помічником міністра внутрішніх справ Артемом Міняйлом, на брифінгу в четвер, хакерська атака була здійснена для викрадення персональних даних співробітників і заволодіння електронними листами керівників компаній.

Для належного розслідування обставин правопорушення Нацполіція ініціює створення спільної міжнародної слідчої групи, до складу якої будуть запрошені представники Федерального бюро розслідувань США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За місяць хакери 11 разів атакували український кіберпростір, - Данілов

Департамент кіберполіції Національної поліції України за цим фактом розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції) і ч. 2 ст. 361 ( несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України.

Встановлюються особи, причетні до вчинення цього кримінального правопорушення.

У рамках кримінального провадження Національна поліція України звернулася до Федерального бюро розслідувань та компанії Area1, що виявила ознаки хакерської атаки, із проханням сприяти у наданні інформації, опублікованої в американських ЗМІ. 

Американська газета The New York Times повідомила раніше, що російські хакери атакували українську газову компанію Burisma. За даними видання, спроби злому почалися на початку листопада. Також серед цілей хакерів були KUB-Gas, Aldea, Esko-Pivnich, Nadragas, Tehnocom-Service та Pari. Всі вони є дочірніми компаніями Burisma Holdings, яка виявилася в центрі скандалу, що став причиною запуску процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.

Передбачається, що хакери були пов'язані з підрозділом військової розвідки ГРУ і використовували фішингові електронні листи, щоб отримати доступ до імен користувачів і паролів. Згідно з виданням, вони створювали підроблені сайти дочірніх компаній Burisma і відправляли співробітникам компанії електронні листи, призначені для внутрішньої комунікації. Газета повідомляє, що хакерам вдалося добути облікові дані деяких співробітників і успішно проникнути на один з серверів компанії.

The New York Times також повідомила, що напередодні Нового року група російських хакерів намагалася зламати сайт компанії "Квартал 95". За даними видання, фішингові кампанії ГРУ на українські компанії виявила американська фірма з кібербезпеки Area1.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170277
 
 
 Топ коментарі
 
хакерская атака русни на 95 квартал єто как атака ИГИЛА на бенЛадена. Нацполиция расследует атаку российских хакеров на сайты компании Burisma и студии "Квартал 95" - Цензор.НЕТ 8414
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5-й квартал - об'єкт стратегічного значення??? Нацполиция расследует атаку российских хакеров на сайты компании Burisma и студии "Квартал 95" - Цензор.НЕТ 4407
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Посягнули на святе для зєбілів. Не оцінили зєліне прогинання перед пуйлом. Ще ноги не цілував Зє царю.
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да, у них шутки пишут кацапы, уже давно. "тамбовский волк" как минимум.
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хакерская атака русни на 95 квартал єто как атака ИГИЛА на бенЛадена. Нацполиция расследует атаку российских хакеров на сайты компании Burisma и студии "Квартал 95" - Цензор.НЕТ 8414
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Хоча насправді ІГІЛ настільки *******, що вони без зайвих сумнівів атакують навіть своїх, якщо в тих буде трохи інше трактування ісламізму. Головне, щоб мулла або імам сказав "фас".
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5-й квартал - об'єкт стратегічного значення??? Нацполиция расследует атаку российских хакеров на сайты компании Burisma и студии "Квартал 95" - Цензор.НЕТ 4407
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Там каждый второй министр, замминистра, депутат или член СНБО.
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Обнаружила Американская Фирма - Может стоит Платить Деньги Налогоплательщиков Украины Американской Фирме , а не добавлять зарплату , что бы не крали , а может , что бы Работали.
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Хакнули передвиборчий штаб-95 і підмінили програму кандидата в президенти??? Нацполиция расследует атаку российских хакеров на сайты компании Burisma и студии "Квартал 95" - Цензор.НЕТ 77 Так от чому все так...
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95 приписали, чтоб зебобики пожалели бубочку, кому он нужен тот 95-й
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всегда говорил, шо кацапы долбанутые и хакеры кацапские не исключение - квартал то зачем? там же ихние, прикацапленые кореша...
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ахаха))) держите меня трое, сейчас лопну со смеху. ***, сбу занимается хакерсокой атакой... 95-го анала. ахаха))) цирк. какое отношение имеют малорские шуты к госбезопасноти Украины?!!!
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Шо це кацапські хакерята затєвают?

При Янелоху навіть хакери пробили дно, бо при Пороху вони більш серйознішими справами займалися.
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Хакнули суперсекретный НИИ по одебиливпнию народонаселения под кодовым нащванием "Квартал 95"?
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Та кому потрібний той квартал..
Смішно, чесне слово..
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та не скажите))))
25 -й кадр б хаПнули...и вышли б зебобики из под гипноза...))))))

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Тыгыгыгыыыыы!!!!

Шапито неполноценных взломали. Нацполіція розслідує атаку російських хакерів на сайти компанії Burisma і студії "Квартал 95" - Цензор.НЕТ 5680
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та Burisma то таке! хрен с ней )))
а вот 95-й... это уже на святое...покусились ))))) это уже ...капец шо !!))))
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RED ALERT!
Атака на 95 квартал - це критична загроза національній безпеці! Нацполіція розслідує атаку російських хакерів на сайти компанії Burisma і студії "Квартал 95" - Цензор.НЕТ 1305
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Да, что ни говори, а по смеху хакеры уделали кварталовцев вчистую.
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У кацапов творческий кризис и они решили выкрасть у квартала шутки обсирающие Украину?
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що ж там такого цінного, чи комусь невідомого у 95 квартальному лайні?)))
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не інакше як сам "кароль юмара" пєтрасян замовив той двіжняк)
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Ну дебилы зегниды, до чего же дебилы...
Мало того что Зе-сопля самый "весомый" политик в МИРЕ, так и сайт 95-го квартала есть информационная основа Украины - раз на него в первую очередь посягнул агрессор...

пля, вопросы:
1 - где они эту ґусскую дуру нашли?
2 - там есть хотя бы один не урод?
Нацполіція розслідує атаку російських хакерів на сайти компанії Burisma і студії "Квартал 95" - Цензор.НЕТ 9625
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