EN|RU|UK
Теми дня: Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Записи Труби Газова війна Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події, Суспільство
  1711  19
Все про:Нацполіція (8826) посольство (364) США (5942) Йованович (206) Парнас Лев (15)

 Нацполіція почала розслідування можливого незаконного стеження за експослом США Йованович, - МВС. ФОТО

Національна поліція почала розслідування можливого ​​незаконного стеження на території України за колишнім послом США в країні Марі Йованович, про що стало відомо після публікації слідчими Палати представників Конгресу США листування Льва Парнаса - соратника адвоката президента США Руді Джуліані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.

"Позиція України - не втручатися у внутрішньополітичні справи Сполучених Штатів Америки. Однак в опублікованих записах міститься факт можливого порушення законодавства України та Віденської конвенції про дипломатичні зносини, яка захищає права дипломата на території іншої держави", - йдеться в заяві міністерства, зачитаній у четвер у Києві заступником директора департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МВС Денисом Ленцом.

У міністерстві підкреслюють, що Україна не може залишити поза увагою такі незаконні дії на своїй території.

"Після аналізу цих матеріалів, Національна поліція України за фактом їхньої публікації розпочала кримінальні провадження за ч. 2 ст. 163 (Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції ) та ч. 1 ст. 182 (Незаконне збирання, зберігання, використання конфіденційної інформації про особу, порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України", - йдеться в заяві.

Нацполіція почала розслідування можливого незаконного стеження за експослом США Йованович, - МВС 01
Нацполіція почала розслідування можливого незаконного стеження за експослом США Йованович, - МВС 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луценко - Парнасу в листуванні: Справа щодо "Бурісми" рухається, і лише ви не можете зняти одну дурепу. ФОТО

У МВС мають намір оперативно-слідчим шляхом перевірити, чи дійсно був факт порушення українського та міжнародного законодавства, після чого має бути відповідне реагування, або ж "це була просто бравада і фейк у неформальній бесіді двох громадян США".

Крім цього, йдеться в заяві, МВС України звернулося до ФБР з проханням надати всі матеріали та інформацію про осіб, які можуть бути причетні до цього можливого кримінального злочину.

"Відповідно до міжнародних правових механізмів, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков запропонував американській стороні взяти участь у такому розслідуванні. Україна очікує від Сполучених Штатів Америки реакції на звернення та розраховує на співпрацю", - зазначили в МВС.

Як повідомлялося, Комітет з розвідки Палати представників сету США опублікував нотатки та інші документи про те, що під час каденції в Україні посла США Марі Йованович за нею нібито здійснювалося незаконне стеження і було можливе втручання в роботу її електронних гаджетів приватними особами на замовлення громадян США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170269
 
 
 Топ коментарі
 
Та да. Защищать честь и достоинство курицы, которая пытается угандонить репутацию Украины ещё с времён фейка про "Кольчуги" - первейшая задача.
 показати весь коментар
 
картавого на бочку с Порохом посадить и поджечь.. Пущай полетают Нацполиция открыла производство по факту возможного незаконного вмешательства в работу экс-посла США Йованович - Цензор.НЕТ 8883
 показати весь коментар
 
Если коротко: Дело об импичменте Трампу передано в Сенат США. То бишь оно вышло на завершающую стадию рассмотрения. Были предположения, что конгресс оставит процесс замороженным, ибо в сенате большинство республиканцев и дело будет похоронено, а трамп оправдан. Но раз делу дали ход, значит что-то изменилось. Заговорил некто Парнас, главный представитель Трампа в Украине, который теперь почему-то тупо сливает Дони. Это может существенно повлиять на решение сената. Ибо в США таки чтут закон. Возможно импичмент Трампу таки доведут до конца. Впервые в истории США. Как оказаломь, Аваков не помледний человек в Украине в вопросах внешней политики. Возможно есть какой-то инсайд от демократов, что Трампу таки конец. Поэтому Украина осторожно начинает в играть против Трампа на соороне демократов.
Коротко? Вроде не очень. Надеюсь внятно.))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Юрик уже в прошлом, а вот Аваков, от лица ЗЕ-режима, сейчас наступает Трампу на мозоль.
 показати весь коментар
 
Та да. Защищать честь и достоинство курицы, которая пытается угандонить репутацию Украины ещё с времён фейка про "Кольчуги" - первейшая задача.
 показати весь коментар
 
 
Да не позавидуешь Луценку , - не зря он ездил в Англию совершенствовать Язык . он ему пригодится .
 показати весь коментар
 
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отказался рассматривать законопроект, которым запрещается возвращение выведенных с рынка банков их бывшим владельцам. В переводе это означает, что на Приват продолжается охота. Дубина, не твоих ли это рук дело?
 показати весь коментар
 
Та нібито він якраз намагається вислужитись, показати свою користь.
Після "розкриття" гучного вбивства Шеремета потрібно реабілітовуватись перед Заходом.

"В соответствии с международными механизмами, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил американской стороне принять участие в таком расследовании. Украина ожидает от США реакции на обращения и рассчитывает на сотрудничество", - отметили в МВД.

Источник: https://censor.net.ua/n3170269
 показати весь коментар
 
 
Если коротко: Дело об импичменте Трампу передано в Сенат США. То бишь оно вышло на завершающую стадию рассмотрения. Были предположения, что конгресс оставит процесс замороженным, ибо в сенате большинство республиканцев и дело будет похоронено, а трамп оправдан. Но раз делу дали ход, значит что-то изменилось. Заговорил некто Парнас, главный представитель Трампа в Украине, который теперь почему-то тупо сливает Дони. Это может существенно повлиять на решение сената. Ибо в США таки чтут закон. Возможно импичмент Трампу таки доведут до конца. Впервые в истории США. Как оказаломь, Аваков не помледний человек в Украине в вопросах внешней политики. Возможно есть какой-то инсайд от демократов, что Трампу таки конец. Поэтому Украина осторожно начинает в играть против Трампа на соороне демократов.
Коротко? Вроде не очень. Надеюсь внятно.))
 показати весь коментар
 
 
Тю! Уже забанили! Вполне безобидный пост. Я старался, кнопал парню пояснений простныню! Фу, цензоровской цензуре!((
 показати весь коментар
 
 
Хотя... Может самоустранился. Тогда простите.))
 показати весь коментар
 
Сам видалив.З вами не згоден.Адже подібна самодіяльна ініціатива Авакова (а що це саме його самодіяльність,думаю,ні в кого не викличе сумнівів),і є втручанням у внутрішні справи США (на боці однієї з партій)
1.За чиєю заявою розпочате розслідування ?
2 За якою статтею ККУ (кого саме,і в чому підозрюють) ?
3 Як МВС збирається розслідувати справу,якщо її очільник Аваков особисто фігурує в переписках ?
Як не подивись,-знову вляпались.
 показати весь коментар
 
картавого на бочку с Порохом посадить и поджечь.. Пущай полетают
 показати весь коментар
 
 
Слава богу, Пэтруха тут не причем. Наверное занят был офшорами. Хотя, внешняя политика, как я понимаю, это его. Ну хоть задницу кума своего подставил.
 показати весь коментар
 
А за агентом ФСБ Машей Иванович можно было следить?
 показати весь коментар
 
Тільки в сральнику хвітнесклубу "пятий елемент". Нацполіція почала розслідування можливого незаконного стеження за експослом США Йованович, - МВС - Цензор.НЕТ 3648
 показати весь коментар
 
Аваков никак не может забыть восторг пассивного общения с послицей.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору