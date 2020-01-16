 Нацполіція почала розслідування можливого незаконного стеження за експослом США Йованович, - МВС. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.

"Позиція України - не втручатися у внутрішньополітичні справи Сполучених Штатів Америки. Однак в опублікованих записах міститься факт можливого порушення законодавства України та Віденської конвенції про дипломатичні зносини, яка захищає права дипломата на території іншої держави", - йдеться в заяві міністерства, зачитаній у четвер у Києві заступником директора департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МВС Денисом Ленцом.

У міністерстві підкреслюють, що Україна не може залишити поза увагою такі незаконні дії на своїй території.

"Після аналізу цих матеріалів, Національна поліція України за фактом їхньої публікації розпочала кримінальні провадження за ч. 2 ст. 163 (Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції ) та ч. 1 ст. 182 (Незаконне збирання, зберігання, використання конфіденційної інформації про особу, порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України", - йдеться в заяві.





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У МВС мають намір оперативно-слідчим шляхом перевірити, чи дійсно був факт порушення українського та міжнародного законодавства, після чого має бути відповідне реагування, або ж "це була просто бравада і фейк у неформальній бесіді двох громадян США".

Крім цього, йдеться в заяві, МВС України звернулося до ФБР з проханням надати всі матеріали та інформацію про осіб, які можуть бути причетні до цього можливого кримінального злочину.

"Відповідно до міжнародних правових механізмів, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков запропонував американській стороні взяти участь у такому розслідуванні. Україна очікує від Сполучених Штатів Америки реакції на звернення та розраховує на співпрацю", - зазначили в МВС.

Як повідомлялося, Комітет з розвідки Палати представників сету США опублікував нотатки та інші документи про те, що під час каденції в Україні посла США Марі Йованович за нею нібито здійснювалося незаконне стеження і було можливе втручання в роботу її електронних гаджетів приватними особами на замовлення громадян США.