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 Суспільство, Технології
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Все про:Федоров Михайло (29) Мінцифри (14)

 Мінцифри за 4 місяці заощадило близько 1,38 млрд грн, - Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що за чотири місяці роботи міністерство зекономило понад 1 млрд грн.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"За 4 місяці роботи нашого міністерства з нуля, за підтримки профільних міністрів ми заощадили щонайменше 1 380 000 000 грн бюджету України", - йдеться в повідомленні.

Заощадити вдалося завдяки реформам. Припинення неефективних IT-закупівель: непотрібні реєстри, зокрема, закупівля потужних серверів для Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства - заощадило 38 100 000 грн.

ДП "Інформаційні судові рішення", закупівля великої кількості серверів та надлишкових ліцензій, спроєктованих без урахування реальної архітектури – 125 900 000 грн.

ДУ "Центр охорони здоров’я" Державної кримінально-виконавчої служби (закупівля медичної інформаційної системи, спроєктованої під одного постачальника за вкрай завищеними цінами) – 115 700 000 грн.

Завдяки реформі Держспецзв'язку заощадили 1 000 000 000 грн, зменшивши витрати на його утримання.

Економія на закупівлях (оптимізована закупівля обладнання, що зменшило вартість проєкту майже вдвічі) – 102 700 000.

"І це не беремо до уваги економію держбюджету за рахунок залучення донорських грошей, партнерських ресурсів, запуск будівельних послуг – кабінет забудовника (одна з найбільш корумпованих сфер) і багато іншого. Може, даремно ми про це мало комунікуємо?" - підсумував Федоров.

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Мінцифри за 4 місяці заощадило близько 1,38 млрд грн, - Федоров 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170266
 
 
 Топ коментарі
 
Сейчас главное прокукарекать, лохи все-равно схавают. Срочно нужен положительный инфошум.
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Сейчас главное прокукарекать, лохи все-равно схавают. Срочно нужен положительный инфошум.
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последние дни ничего положительного не наблюдаю кроме вышеупомянутого шума)
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Не подарували усім бабуськам смартфони та планшети?
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на свои зарплаты отложили мильярдик, теперь можно смело обогнать по зарплате начальника Укрпочты, хай завидует в сторонке
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Вони мають на увазі, що планували просраити більше. Але у них чомусь не вийшло. І тоді на перший план виходить.лово "економія". І нарід, замість того, щоб спитати, де а мінцифра поділа "бабки", які не вдалося "зекономити", тобто які встигли "освоїти" ( ще одне розумне слово) а замість цілком логічного і наболілого запитання "де гроші, Зін", починає марнотратникам співати здравиці.
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Если где-то убывает, то тогда где-то прибывает. ЖДЕМ.
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Добре, що є економія. Але для чого треба ціле міністерство для такої роботи?
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мабуть треба.. бо ж Гончарук сказав шо ніхрєна не тямить в економиці..
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Це ж скілки премій "волонтеру" найєму можна виписати?!
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ботоферма отчиталась про економию бюджету)
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Они же цифры!
Сколько напишет, столько и будет. Экран всё стерпит.
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Да прекращайте Вы Экономию , на чем На костях обтянутых кожой Муминизированного Общества. Если согласно проектной Документации нужно Вложить 50 тон Цемента для постройки Дома , а Вы секономили Полвину то Дом развалится , Только не ваш , Он , Ваш дом построен на секономленных средствах , На Костях Украинцев.
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