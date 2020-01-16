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 Політика України, За кордоном
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Все про:Трамп (2103) Парнас Лев (15)

 Парнас: "Я діяв в Україні від імені президента Трампа"

Соратник адвоката президента США Руді Джуліані - Лев Парнас діяв в Україні від імені президента Трампа.

Про це він повідомив в інтерв'ю американському телеканалу MSNBC, передає Цензор.НЕТ.

За словами Парнаса, кожному з тих, з ким Парнас спілкувався в Україні, доносилася інформація, "в тому числі Руді, телефоном у розмові з (главою МВС. - Ред.) Аваковим, кілька разів (головою СБУ. - Ред.) Іваном Баканова, Юрієм Луценком, генпрокурором у той час... Перше що я робив - представлявся, казав, що дію від імені Джуліані і президента США".

На уточнювальне запитання журналістки, чи говорив він від імені Трампа, Парнас відповів ствердно.

Нагадаємо, бізнесмени Ігор Фруман і Лев Парнас були арештовані в США 10 жовтня. Обидва вони є клієнтами Рудольфа Джуліані - адвоката американського президента Дональда Трампа.

Раніше в травневому інтерв'ю бізнесмен Ігор Коломойський заявляв, що "в Україні діють два аферисти, які перебувають під слідством у США. Один, здається, Лев Парнас, а інший - Ігор - чи то Фруман, чи то Фурман". Пізніше адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані повідомив, що згадані люди - громадяни США і його клієнти, яким він порадив висунути обвинувачення Коломойському.

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Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170262
 
 
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В кожній країні є свій Парнас.
Нічого дивного.
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Коломойша нарік їх аферистами, отже це пристойні люди.
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Уж что-что, а в аферистах Беня разбирается. Зеленый дурень таки похоронит рыжего дурака!
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Он уже достаточно наговорил для импичмента трампа
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В конгрессе нет даже и близко голосов -это пролёт для демов, который будет стоить им выборов.
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Дуже хороший президент! Найкращий за всю новітню історію.
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Ви сприймаєте Америку через лінзу СNN. Трамп не друг і не ворог ні України, і Росії. Він про-американський, а деми всі як один глобалісти. Ось і все. Але ви там своїм не вірите і ви краєте собі як вам кажуть, не думаючи. Я за Трампа не голосував, а тепер першим побіжу голосувати за нього.
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Он пробует выторговать закрытие дела-вот и все. Только в прокуратуре южного округа ню-Йорка на такое не пойдут и будет сидеть. Все.
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не всё. вряд ли теперь Трампа презом переизберут с таким зашкваром.
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Якої інфи?! Справу передають в Конгрес, котрий голосами вирішує продовжувати чи ні. Більшість за республіканцями, котрі заявили, що ніякого криміналу немає. В президента багато привілей по Конституції. «Інфу» злили тому, що республіканці заявили що не приймають свідків. Це не судовий процес.
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Дело в том, что в Америке есть примат закона, - это не Украина с ее телефоным правом, - Трампу некому звонить по поводу этих чертей, а респуликанским конгессменам еще в Конгресс переизбирается. Сдадут рыжего дурака аж бигом!
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Справа в тому, що статистично , виборці категорично проти імпічменту.
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Але CNN вам створює картинку. В CNN найнижчі показники за всю історію!
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Одни действуют от имени Х....... ла, другие от имени Трампа, когда же мы будем действовать от имени своего ПРЕЗИДЕНТА в своей стране?
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Только Трампыч мог доверится
человеку с таким лицом
которое полностью
соответствует его имени и фамилии
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красавец, поет аж захлебывается, ну чистый кабздон...
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